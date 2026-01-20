Prev
ભારે કરી! સંપાદિત થયેલી 11 એકર જમીન પૂર્વ સાંસદ અને ઉદ્યોગપતિએ પચાવી પાડી, કરી લીધા દસ્તાવેજ

Rajkot News: લ્યો બોલો સંપાદન કરેલી જમીન પૂર્વ સાંસદે અને ઉદ્યોગપતિએ દસ્તાવેજ બનાવી લીધા. લોધિકા તાલુકાના ચીભડા ગામની ૧૧ એકર જમીનના ચાર ટુકડા કર્યા. સિંચાઈ વિભાગે સંપાદન કરેલી જમીનમાં પૂર્વ MP, રાજકોટના ઉદ્યોગપતિએ દસ્તાવેજ બનાવી લીધા. 35 વર્ષ પહેલા અછતમાં બનાવવામાં આવેલ તળાવ માટે જમીન સંપાદન કરી, આસામીઓને વળતર પણ ચુકવ્યું.

Jan 20, 2026

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના લોધિકા તાલુકામાં જમીન કૌભાંડનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. જેમાં સરકારી ચોપડે સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા વર્ષો પહેલા સંપાદન થયેલી જમીન પર સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ સાંસદ અને રાજકોટના નામાંકિત ઉદ્યોગપતિએ દસ્તાવેજ બનાવી લીધા હતા. જોકે, આ મામલે રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટરે કડક વલણ અપનાવીને આ જમીન સરકારની જ હોવાનો ઐતિહાસિક ચુકાદો આપી વેચાણ નોંધ મંજુર કરવાની અપીલ ફગાવી દીધી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
ઘટના લોધિકા તાલુકાના ચીભડા ગામની છે. જ્યાં આશરે 35 વર્ષ પહેલાં 1982માં દુષ્કાળના સમયે રાહત કામગીરી અંતર્ગત હરીપર-તરવાડા ગામે તળાવ બનાવવાનું આયોજન થયું હતું. આ તળાવના નિર્માણ માટે સરકારે ચીભડા ગામની અંદાજે 11 એકર જમીન સંપાદિત કરી હતી. જે તે સમયે આ જમીનના મૂળ માલિકોને સરકાર દ્વારા યોગ્ય વળતર પણ ચૂકવી દેવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ, વર્ષો વીત્યા બાદ 2021માં આ સરકારી જમીન પર ખાનગી વ્યક્તિઓ દ્વારા સોદા થયા અને દસ્તાવેજો પણ બની ગયા હોવાની વિગતો સામે આવી હતી.

કોણે કરી હતી ખરીદી?
આ વિવાદાસ્પદ જમીન ખરીદનારાઓમાં કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિઓ નહીં પણ રાજકીય અને ઔદ્યોગિક જગતના મોટા માથાઓ સામેલ હતા. જેમાં દેવજી ફતેપરા કે જેઓ સુરેન્દ્રનગરના ભાજપના પૂર્વ સાંસદ અને જમનાદાસ પરસોતમભાઈ પટેલ કે તેઓ રાજકોટના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ (ડેકોરા ગ્રુપ)નો સમાવેશ થાય છે. આ બંને આસામીઓએ ચીભડા ગામના સર્વે નં. ૧૧૧૭, ૧૧૧૮, ૧૧૧૯ અને ૧૧૨૦ વાળી કુલ ૪.૪૨.૧૬ હેક્ટર (લગભગ ૧૦ થી ૧૧ એકર) જમીન મૂળ ખાતેદારો પાસેથી ખરીદી હતી અને તેના ચાર અલગ-અલગ દસ્તાવેજો પણ બનાવી લીધા હતા.

વિવાદનું મૂળ: રેવન્યુ રેકર્ડની ભૂલ?
આ કિસ્સામાં સૌથી મોટો પેચ રેવન્યુ રેકર્ડમાં હતો. ૧૯૮૨માં સિંચાઈ વિભાગે જમીન સંપાદન કરી અને વળતર ચૂકવ્યું, પરંતુ રેવન્યુ રેકર્ડ (7/12) માં આ જમીન 'સરકાર હસ્તક' અથવા 'સિંચાઈ વિભાગ'ના નામે ચડાવવાની રહી ગઈ હતી. જમીન ખુલ્લી હતી અને રેકર્ડ પર મૂળ ખેડૂતોના નામ બોલતા હતા. આ ટેકનિકલ ભૂલનો લાભ લઈ મૂળ ખાતેદારોએ જમીન વેચી નાખી અને પૂર્વ સાંસદ તેમજ ઉદ્યોગપતિએ તે ખરીદી લીધી.

કાયદાકીય લડત અને કલેક્ટરનો ચુકાદો
જ્યારે આ દસ્તાવેજોની વેચાણ નોંધ પાડવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ, ત્યારે ગામના જ એક જાગૃત નાગરિકે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. સૌપ્રથમ મામલતદાર સમક્ષ કેસ ચાલતા તેમણે વેચાણ નોંધ નામંજુર કરી હતી. જેની સામે ખરીદદારોએ ડેપ્યુટી કલેક્ટર (પ્રાંત અધિકારી)ને અપીલ કરી હતી, પરંતુ ત્યાં પણ અપીલ ફગાવી દેવામાં આવી હતી. અંતે, પૂર્વ સાંસદે રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ અપીલ કરી હતી. જેમાં તેમણે 'બોનાફાઈડ પરચેઝર' હોવાની દલીલ કરી હતી. ખરીદદારો તરફથી એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, "જમીન સંપાદન થયા બાદ 10 વર્ષ સુધી તેનો હેતુ મુજબ ઉપયોગ થયો નથી અને પેપર પર જ કાર્યવાહી થઈ છે, તેથી જમીન સંપાદન મુક્ત ગણી મૂળ ખેડૂતને પરત મળવી જોઈએ."

કલેક્ટરનો હુકમ
રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટરે તમામ રેકર્ડ તપાસતા સ્પષ્ટ કર્યું કે સિંચાઈ વિભાગે કાયદેસર રીતે જમીન સંપાદિત કરેલી છે. 1982માં જ મૂળ માલિકોને વળતર (એવોર્ડ) ચૂકવી દેવામાં આવ્યું છે. ફક્ત રેવન્યુ રેકર્ડમાં નામ ન હોવાથી મૂળ માલિકોની માલિકી સાબિત થતી નથી. જે જમીન મૂળ માલિકની નથી, તે વેચવાનો તેમને કોઈ અધિકાર નથી. દસ્તાવેજની રેવન્યુ રેકર્ડમાં અમલવારી થઈ શકે નહીં.

આમ, કલેક્ટરે પૂર્વ સાંસદ અને ઉદ્યોગપતિની દલીલો ફગાવી દઈ, જમીન સરકારની હોવાનો હુકમ કર્યો અને વેચાણ નોંધ રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ ચુકાદાએ સરકારી જમીન પર ડોળો માંડનારા ભૂમાફિયાઓમાં ફફડાટ ફેલાવી દીધો છે.
 

