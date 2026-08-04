/સુરતના પૂર્વ મેયર હેમાલી બોઘાવાલાએ ભાંગરો વાટ્યો! ‘પબ્લિક એક્ઝામ બિલ’ બોલવા જતાં માર્યો લોચો, સોશિયલ મીડિયા પર VIDEO વાયરલ

Surat News: સુરતના પૂર્વ મેયર હેમાલી બોઘાવાલા ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યા છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલા પેપર લીક વિરોધી કાયદા અંગે યુવાનોને માહિતી આપવા માટે તેમણે એક વીડિયો શેર કર્યો હતો. પરંતુ આ વીડિયો દરમિયાન તેમનાથી થયેલી શબ્દોની ભૂલ અને ઉતાવળ હવે સોશિયલ મીડિયા પર નેટિઝન્સ માટે ચર્ચા અને રમૂજનો વિષય બની ગઈ છે.
સ્ક્રિપ્ટ વાંચવામાં ભાંગરો વાટ્યો
મળતી વિગતો અનુસાર, હેમાલી બોઘાવાલાએ પેપર લીક વિરોધી કાયદાની વિગતો યુવાનો સુધી પહોંચાડવાના હેતુથી એક વીડિયો સંદેશ તૈયાર કર્યો હતો. વીડિયો દરમિયાન 'પબ્લિક એક્ઝામિનેશન બિલ' (Public Examination Bill) બોલવાના બદલે તેઓ 'એન્ટી ચીટીંગ બિલ' પાસ કરાવી દીધું હોવાનો લોચો મારી ગયા હતા. વીડિયોમાં તેઓ સામે રાખેલી સ્ક્રિપ્ટ જોઈને જ બોલી રહ્યા હોવાનું સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે. સ્ક્રિપ્ટ વાંચતી વખતે શબ્દોની ગોઠવણમાં થયેલી આ ભૂલ વીડિયોમાં ઉપસી આવી હતી.
વીડિયો ચેક કર્યા વગર જ કરાયો અપલોડ
આ સમગ્ર ઘટનામાં સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચનારી બાબત એ રહી કે વીડિયોમાં આવી મોટી ભૂલ હોવા છતાં, તેને યોગ્ય રીતે એડિટ કર્યા વગર કે રી-શૂટ કર્યા વગર જ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર અપલોડ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. વીડિયો પોસ્ટ થતાં જ નેટિઝન્સનું ધ્યાન તુરંત આ શબ્દોની ભૂલ તરફ ગયું હતું. જોતજોતામાં આ વીડિયો ફેસબુક, એક્સ (ટ્વિટર) અને વોટ્સએપ જેવા વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ ગયો.
સોશિયલ મીડિયા પર થયા ટ્રોલિંગ
વીડિયો વાયરલ થતાં જ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે અલગ-અલગ પ્રતિક્રિયાઓ આપવાનું શરૂ કરી દીધું છે. અનેક નેટિઝન્સે આ ભૂલ પર રમુજી કમેન્ટ્સ કરી હતી. કેટલાક યુઝર્સે જવાબદાર હોદ્દા પર રહી ચૂકેલી વ્યક્તિ તરીકે પૂર્વ મેયરને કોઈ પણ કન્ટેન્ટ પોસ્ટ કરતા પહેલાં તેની યોગ્ય ચકાસણી (Cross-check) કરવાની સલાહ આપી હતી. આ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ સ્થાનિક રાજકીય વર્તુળોમાં પણ તરેહ-તરેહની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.
હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા કે નિવેદન નહીં...!
હાલમાં આ વાયરલ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટ્રોલિંગ અને ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જોકે, આ સમગ્ર મામલે અથવા વીડિયોમાં થયેલી ભૂલ અંગે પૂર્વ મેયર હેમાલી બોઘાવાલા કે તેમની ટીમ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા કે નિવેદન સામે આવ્યું નથી.