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સુરતના પૂર્વ મેયર હેમાલી બોઘાવાલાએ ભાંગરો વાટ્યો! ‘પબ્લિક એક્ઝામ બિલ’ બોલવા જતાં માર્યો લોચો, સોશિયલ મીડિયા પર VIDEO વાયરલ

Surat News: સુરતના પૂર્વ મેયર હેમાલી બોઘાવાલાએ ભાંગરો વાટ્યો. પબ્લિક એક્ઝામ બિલ બોલવા જતાં ‘એન્ટી ચીટીંગ બિલ’ પાસ કરાવી દીધાનો લોચો માર્યો. વીડિયો જોયા વગર જ અપલોડ કરતા સુરતના પૂર્વ મેયર હેમાલી બોઘાવાલા ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. પેપર લીક વિરોધી કાયદા અંગે યુવાનોને માહિતી આપતો વીડિયો શેર કર્યો હતો. વીડિયો દરમિયાન શબ્દોચ્ચારમાં થયેલી ભૂલ ચર્ચાનો વિષય બની. 'પબ્લિક એક્ઝામિનેશન બિલ' ના બદલે 'એન્ટી ચીટીંગ બિલ પાસ કરાવ્યું' હોવાનું બોલી ગયા. વીડિયોમાં તેઓ સ્ક્રિપ્ટ વાંચીને બોલતા હોવાનું સ્પષ્ટ દેખાય છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:56 AM IST
સુરતના પૂર્વ મેયર હેમાલી બોઘાવાલાએ ભાંગરો વાટ્યો! ‘પબ્લિક એક્ઝામ બિલ’ બોલવા જતાં માર્યો લોચો, સોશિયલ મીડિયા પર VIDEO વાયરલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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