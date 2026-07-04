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તાપી: નિઝરના પૂર્વ ધારાસભ્ય સુનિલ ગામીતનું હાર્ટ એટેકથી નિધન, રાજકીય જગતમાં શોકની લહેર

Tapi News: તાપી જિલ્લાના રાજકારણમાંથી એક અત્યંત દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. નિઝર વિધાનસભા બેઠકના પૂર્વ કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય સુનિલ ગામીતનું આકસ્મિક નિધન થયું છે. રાત્રિ દરમિયાન હૃદયરોગનો હુમલો આવતા તેમનું અવસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 04, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:37 AM IST
તાપી: નિઝરના પૂર્વ ધારાસભ્ય સુનિલ ગામીતનું હાર્ટ એટેકથી નિધન, રાજકીય જગતમાં શોકની લહેર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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