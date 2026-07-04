/તાપી: નિઝરના પૂર્વ ધારાસભ્ય સુનિલ ગામીતનું હાર્ટ એટેકથી નિધન, રાજકીય જગતમાં શોકની લહેર

Tapi News: તાપી જિલ્લાના નિઝર વિધાનસભાના પૂર્વ ધારાસભ્ય સુનિલ ગામીતનું હૃદયરોગના હુમલાને કારણે દુઃખદ નિધન થયું છે. તેઓ હાલમાં જ આગામી સુમુલ ડેરીની ચૂંટણી માટે ઉચ્છલ બેઠક પરથી ઉમેદવારી નોંધાવી હતી અને તે માટે ચૂંટણીના પ્રચાર અર્થે અન્ય ઉમેદવારો સાથે ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રની સરહદ નજીક આવેલી એક હોટલમાં રોકાયા હતા. રાત્રિ દરમિયાન અચાનક હાર્ટ એટેક આવતા તેમનું અવસાન થયું હતું. તેમના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ડાંગના શામગહન પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. લોકપ્રિય નેતાના આકસ્મિક નિધનના સમાચાર મળતા જ તેમના કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, હાલમાં સુમુલ ડેરીની ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે. સુનિલ ગામીત આ ચૂંટણીમાં ઉચ્છલ બેઠક પરથી ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. આ ચૂંટણીલક્ષી કામગીરીના ભાગરૂપે તેઓ ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રની સરહદ નજીક આવેલી એક હોટલમાં સુમુલ ડેરીના અન્ય ઉમેદવારો સાથે રોકાયા હતા. ગત રાત્રિ દરમિયાન તેમને અચાનક છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો અને હાર્ટ એટેક આવતા તેમનું કરુણ અવસાન થયું હતું.
પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયા અને અંતિમવિધિ
પૂર્વ ધારાસભ્યના નિધનના સમાચાર વાયુવેગે ફેલાતા રાજકીય વર્તુળોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. તેમના પાર્થિવ દેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ડાંગ જિલ્લાના શામગહન સ્થિત પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
રાજકીય અને સામાજિક વર્તુળોમાં શોક
સુનિલ ગામીત એક લોકપ્રિય નેતા હતા. તેમના નિધનથી કોંગ્રેસ પક્ષને મોટી ખોટ પડી છે. તેઓ સુમુલ ડેરીની ચૂંટણીને લઈને ખૂબ જ સક્રિય હતા, પરંતુ કુદરતે તેમને અધવચ્ચે જ છીનવી લીધા. તેમના અવસાનના સમાચાર મળતા જ તેમના સમર્થકો, કાર્યકરો અને સ્થાનિક આગેવાનોમાં ભારે શોકની લાગણી જોવા મળી રહી છે. અનેક રાજકીય અગ્રણીઓએ તેમના નિધન પર ઊંડા દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી છે.