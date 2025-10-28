વીડિયો પણ બતાવી શકાય એમ નથી! ગુજરાતી યુવકોને ઈરાનમાં નગ્ન કરીને માર મરાયો, વિદેશ જવાનો શોખ ભારે પડ્યો
Gujarati Hostage in Iran : માણસાના ચાર ગુજરાતીઓને વિદેશ જવાનો મોહ ભારે પડ્યો... ઈરાનમાં બંધક બનાવીને કરોડોની ખંડણી માંગવામાં આવી, નગ્ન કરી માર મરાયો, વીડિયો જોઈને રુંવાડા ઉભા થઈ જશે
four gujarati stucked in iran : આંખ ખોલતી ઘટનાઓ, છેતરપીંડી, રસ્તામા મોત, અપહરણની ઘટનાઓ... આટઆટલા કિસ્સાઓ છતાં ગુજરાતીઓનો વિદેશ જવાનો મોહ ઘટતો નથી. આ લાલચ તેમને ક્યારેક મોત સુધી લઈ જાય છે, તો ક્યારેક મોત બતાવીને પરત લઈ આવે છે. માણસાના ચાર લોકોને ડંકી રુટથી ઓસ્ટ્રેલિયા લઈ જવાની લાલચમાં ઈરાનમાં અપહરણ કરાવીને માર મરાયા હતા. આ આખી ઘટનામાં ત્રણ ગુજરાતી પુરુષો પર જે રીતે અમાનવીય અત્યાચાર કરાયો છે, તે જોઈ ભલભલાના રુંવાડા ઉભા થઈ જાય. તમે જોઈ નહિ શકો એવી હાલત કરાઈ હતી.
થોડીવારમાં અમદાવાદ આવી પહોંચશે
ગાંધીનગરના માણસાના બાપુપુરા ગામના લોકોને બંધક બનાવવાનો મામલામાં આખરે ઈરાનમાં બંધક બનેલા લોકોનો છુટકારો થયો છે. બાપુપુરા ગામના સરપંચ પ્રકાશ ચૌધરીએ આ માહિતી આપી છે. બંધક બનેલા લોકો ભારત પહોંચી ગયા છે. તેઓ અમદાવાદ પણ આવી પહોંચ્યા છે. સરકારની મદદથી બંધકોને છૂટકારો થયાનું બાપુપુરા ગામના સરપંચે જણાવ્યું. એરપોર્ટ આવ્યા બાદ તમામ લોકોની ઘટના સંબધે પૂછપરછ થઇ શકે છે.
BREAKING NEWS: માણસાના બાપુપુરાના ચારેય લોકોનો થયો છૂટકારો, બંધક બનાવાયેલા લોકો પહોંચશે અમદાવાદ એરપોર્ટ#breakingnews #gandhinagar #kidnappingcase #ahmedabadairport #gujarat #news pic.twitter.com/E1AsDP7MHS
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 28, 2025
વીડિયો જોઈ ન શકાય એટલો ભયાનક છે
એક અહેવાલ મુજબ, માણસાના બાપુપુરા અને બડપુરા ગામોના આ ચાર ગુજરાતીઓને પહેલા દિલ્હી, ત્યાંથી બેંગકોક અને દુબઈ અને પછી તેહરાન લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ઈરાન પહોંચ્યા પછી, તેમને ટેક્સીમાં બેસાડીને અજાણ્યા સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા. ઈરાનમાં આ ગુજરાતીઓને ક્રૂર ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો. બે કથિત વિડીયો ક્લિપ્સ પણ સામે આવી છે, જેમાં બે યુવાનોને નગ્ન કરીને માર મારવામાં આવતા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ વીડિયો ક્લિપ્સ એટલી ભયાનક છે કે તેમને બતાવી શકાય તેમ નથી.
હાથ અને પગ બાંધીને માર મારવો
ઈરાનમાં સામે આવેલા ત્રાસના વિડીયોમાં, બે યુવાનોને હાથ અને પગ બાંધીને માર મારવામાં આવતા જોવા મળે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વિડીયો પીડિતાના એજન્ટ અને તેના પરિવારને મોકલવામાં આવ્યો હતો, તેમની પાસેથી ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. જેમને માર મારવામાં આવી રહ્યો છે તેમને અપહરણકારોની માંગણીઓનું પાલન કરવા માટે પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તેઓ કહે છે કે તેઓ હવે તે સહન કરી શકતા નથી. આ બે વિડીયો ઉપરાંત, અપહરણકારોએ એક દંપતીનો ફોટો પણ ફરતો કર્યો છે જેમાં તેમના હાથ બાંધેલા અને મોં બંધાયેલા છે. માનસાના ધારાસભ્ય જયંતિ પટેલે 26 ઓક્ટોબરના રોજ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીને પત્ર લખીને ઈરાનથી અપહરણ કરાયેલા ગુજરાતીઓને સુરક્ષિત પરત લાવવાની વિનંતી કરી હતી. આ ચાર ગુજરાતીઓ 19 ઓક્ટોબરના રોજ અમીરાતની ફ્લાઇટમાં ભારતથી નીકળ્યા હતા.
ગુજરાતીઓનો વિદેશ મોહ
ઉત્તર ગુજરાત, ખાસ કરીને ગાંધીનગર જિલ્લાના અનેક તાલુકાઓ અને ગામડાઓમાં વિદેશ જવાનો મોહ વધુ જોવા મળ્યો છે. અહીં દર વર્ષે અસંખ્ય લોકો ડંકી રુટથી અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા જતા હોય છે. એજન્ટોને લાખો રૂપિયા ચૂકવીને આ લોકો મોતનો સામાન બાંધીને નીકળી પડે છે. ડંકી રુટથી વિદેશ જવામાં અનેક જોખમો હોય છે, છતા તેઓ જીવની પરવાહ કર્યા વગર આખેઆખો પરિવાર લઈને નીકળી પડે છે.
બંધકોને પરત લાવવા સરકારે મદદ કરી: ધારાસભ્ય
આ અંગે ધારાસભ્ય જે.એસ.પટેલે કહ્યું કે હું બહારગામ હતો, હજી ટ્રેનમાંથી ઉતર્યો છું. માણસા પહોંચી પરિવાર સાથે વાતચીત કરીને વધુ માહિતી આપીશ. બંધકોને પરત લાવવા સરકારે મદદ કરી છે.
એજન્ટ ગાયબ
આ અપહરણની પાછળ પાકિસ્તાની એજન્ટ જવાબદાર હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. પરિવારને 26 ઓક્ટોબર ખંડણી માટેનો ફોન આવતા 40 લાખ જેટલી રકમ તો ચૂકવાઇ ગઈ હોવાનું પણ વધુમાં સૂત્રોએ જણાવ્યું.
