ઈરાનમાં બંધક બનાવાયેલા 4 માણસાના ગુજરાતીઓનો છુટકારો, ભારત આવવાના રવાના
Gujarati Hostage in Iran : ઈરાનમાં બંધક બનાવાયેલા 4 ગુજરાતી ભારત આવવા રવાના:દોહા પહોંચ્યા; માણસાના લોકોનું અપહરણ કરી નગ્ન કરી માર મારી 2 કરોડની ખંડણી માંગી હતી
four gujarati stucked in iran : દિવાળી પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા જઈ રહેલા ચાર ગુજરાતીઓનું ઈરાનમાં અપહરણ કરીને માર મારવામાં આવ્યો હતો. અપહરણકર્તાઓએ તેમના પરિવારો અને એજન્ટોને ખંડણી માંગતો વીડિયો મોકલ્યો હતો. આ ઘટનાના ખુલાસા બાદ, ગુજરાતના એક ભાજપના ધારાસભ્યએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખ્યો હતો. જોકે, આ સરકારે એક્શન લેતા જ ચારેય બંધકોને છોડાવી લેવાયા છે, અને તેમને ભારત આવવા રવાના કરાયા છે.
ઈરાનમાં બંધક બનાવીને રાખવામાં આવેલા ચાર ગુજરાતીઓ, ત્રાસના વીડિયો દ્વારા કરોડો રૂપિયાની માંગણી
ગુજરાતથી દિલ્હી થઈને ઓસ્ટ્રેલિયા જઈ રહેલા ચાર ગુજરાતીઓનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે. ઈરાનના તેહરાનમાં એક મહિલા સહિત ત્રણ પુરુષોને બંધક બનાવીને રાખવામાં આવી રહ્યા છે. અપહરણકર્તાઓએ તેમના એજન્ટ અને પરિવારને ત્રાસનો વીડિયો મોકલ્યો છે, જેમાં કરોડો રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. આ ઘટનાના ખુલાસા બાદ, માણસાના ભાજપના ધારાસભ્ય જયંતિ પટેલે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પાસે મદદ માંગી હતી. પોતાના પત્રમાં ઘટનાનું વર્ણન કરતા ધારાસભ્યએ લખ્યું છે કે માણસાના બાપુપુરા ગામના રહેવાસી મહિલા અને ત્રણ પુરુષો, ચારેય દિલ્હીથી એમિરેટ્સ ફ્લાઇટમાં રવાના થયા હતા. નોંધનીય છે કે માણસા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીનો ગૃહ મતવિસ્તાર છે.
બંધકોને છોડાયાની માહિતી સરપંચે આપી
માણસા તાલુકાના બાપુપુરા ગામના લોકોને બંધક બનાવવાનો મામલે હવે અપડેટ આવ્યા છે કે, બંધક બનાવવામાં આવેલા ચારેય ગુજરાતીઓને મુક્ત કરાવાયા છે, અને આ તમામ ભારત આવવા માટે રવાના કરાયા છે. બાપુપુરા ગામના સરપંચ પ્રકાશભાઈ ચૌધરી માહિતી આપી. બંધક બનાવવામાં આવેલા લોકો દોહા પહોંચ્યા છે. સરપંચે જણાવ્યું કે, સરકારની મદદથી મળ્યો બંધકોને છૂટકારો થયો છે.
આ કેવી રીતે બન્યું?
એક અહેવાલ મુજબ, માણસાના બાપુપુરા અને બડપુરા ગામોના આ ચાર ગુજરાતીઓને પહેલા દિલ્હી, ત્યાંથી બેંગકોક અને દુબઈ અને પછી તેહરાન લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ઈરાન પહોંચ્યા પછી, તેમને ટેક્સીમાં બેસાડીને અજાણ્યા સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા. ઈરાનમાં આ ગુજરાતીઓને ક્રૂર ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો. બે કથિત વિડીયો ક્લિપ્સ પણ સામે આવી છે, જેમાં બે યુવાનોને નગ્ન કરીને માર મારવામાં આવતા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ વીડિયો ક્લિપ્સ એટલી ભયાનક છે કે તેમને બતાવી શકાય તેમ નથી.
હાથ અને પગ બાંધીને માર મારવો
ઈરાનમાં સામે આવેલા ત્રાસના વિડીયોમાં, બે યુવાનોને હાથ અને પગ બાંધીને માર મારવામાં આવતા જોવા મળે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વિડીયો પીડિતાના એજન્ટ અને તેના પરિવારને મોકલવામાં આવ્યો હતો, તેમની પાસેથી ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. જેમને માર મારવામાં આવી રહ્યો છે તેમને અપહરણકારોની માંગણીઓનું પાલન કરવા માટે પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તેઓ કહે છે કે તેઓ હવે તે સહન કરી શકતા નથી. આ બે વિડીયો ઉપરાંત, અપહરણકારોએ એક દંપતીનો ફોટો પણ ફરતો કર્યો છે જેમાં તેમના હાથ બાંધેલા અને મોં બંધાયેલા છે. માનસાના ધારાસભ્ય જયંતિ પટેલે 26 ઓક્ટોબરના રોજ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીને પત્ર લખીને ઈરાનથી અપહરણ કરાયેલા ગુજરાતીઓને સુરક્ષિત પરત લાવવાની વિનંતી કરી હતી. આ ચાર ગુજરાતીઓ 19 ઓક્ટોબરના રોજ અમીરાતની ફ્લાઇટમાં ભારતથી નીકળ્યા હતા.
બાબા નામના વ્યક્તિનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે
તેહરાન એરપોર્ટ પર ઉતર્યા બાદ, આ લોકોને હેલી નામની હોટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. એવી પણ અટકળો છે કે બાબા નામના વ્યક્તિએ ઈરાનમાં તેમનું અપહરણ કર્યું હતું. આ વિશે વાત કરતા, માણસાના બાપુપુરા ગામના સરપંચ પ્રકાશ ચૌધરીએ IM ગુજરાતને જણાવ્યું હતું કે અપહરણ કરાયેલા લોકોમાંથી ત્રણ બાપુપુરાના છે અને એક બારપુરાનો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેમને ત્રણ દિવસ પહેલા તેમના અપહરણનો સંદેશ મળ્યો હતો. જોકે, આ લોકોને ઓસ્ટ્રેલિયા કયા એજન્ટ મોકલી રહ્યા હતા તે અંગે કોઈ માહિતી મળી નથી. જુલાઈ 2023 માં, ડંકી રુટથી અમેરિકા જતા એક ગુજરાતી દંપતી સાથે પણ આવી જ ઘટના બની હતી. તેમનું ઈરાનમાં પણ અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમને ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો. તેમના એજન્ટ પાસેથી મોટી રકમની માંગણી કરવામાં આવી હતી. એવો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ઈરાનમાં બંધક બનાવેલા ચાર માણસા રહેવાસીઓ ઓસ્ટ્રેલિયા જવા રવાના થઈ ગયા છે.
