દિલ્હીમાં મધરાત સુધી ચાલ્યો મંત્રીમંડળ માટે મીટિંગનો દોર, દિવાળી પહેલા કે પછી થશે જાહેરાત?

Gujarat Cabinet Reshuffle : ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હાલ દિલ્હીના પ્રવાસે છે, ગુજરાતમાં મંત્રીમંડળના ફેરબદલ વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાને ચાર કલાક બેઠક યોજાઈ, અમિત શાહ પણ હાજર રહ્યા 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:46 AM IST

Gujarat Politics : ગુજરાતના રાજકારણમાં જલ્દી જ નવાજૂની થવાની છે. બસ એ દિવાળી પહેલા થશે કે દિવાળી પછી થશે તેની કોઈને ખબર નથી. પરંતું આ વચ્ચે દિલ્હીમાં ગુજરાતના નેતાઓનો બેઠકોનો લઈને જે દોર ચાલી રહ્યો છે, તેનાથી ગુજરાત ભાજપના ખેમામાં કાનાફૂસી શરૂ થઈ ગઈ છે. ગઈકાલે પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાને બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, જેપી નડ્ડા અને સીઆર પાટીલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠકમાં સંભવત ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળની ચર્ચા થયાની શક્યતા છે. 

ગઈકાલે દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાને બેઠક યોજાઈ હતી. પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાને યોજાયેલી મહત્વપૂર્ણ બેઠક લગભગ ચાર કલાક ચાલી હતી. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા. જેમાં ગુજરાતમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ અંગે સૂત્રો દ્વારા ચર્ચા થઈ રહી છે. પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાને ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં ગુજરાતના મંત્રીમંડળમા ફેરબદલ અને સરદાર પટેલ જયંતી પર ચર્ચા થઈ હોવાનું સૂત્રોનું કહેવું છે.

પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાને ચાલી રહેલી બેઠકમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ રાજકીય અને વહીવટી મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ હોવાનું કહેવાય છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાત સરકારમાં સંભવિત ફેરબદલ પર પણ ચર્ચા થઈ હતી. નવા પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂંક બાદ, રાજ્યમાં મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ અથવા ફેરબદલની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. 

એવું માનવામાં આવે છે કે મુખ્યમંત્રી અને પાર્ટી નેતૃત્વ વચ્ચે આજે આ મુદ્દા પર અંતિમ ચર્ચા થઈ હતી. મંત્રીમંડળમાં કેટલાક નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ થાય તેવી શક્યતા છે, જ્યારે કેટલાક મંત્રીઓની જવાબદારીઓ બદલાઈ શકે છે. તેમજ આ બેઠકમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જયંતિ નિમિત્તે કેવડિયામાં યોજાનારા ભવ્ય કાર્યક્રમ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. 

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 31 ઓક્ટોબરે કેવડિયાના એકતા નગરમાં યોજાનારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના નેજા હેઠળ કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં અનેક રાજ્યોના પ્રદર્શનો, અર્ધલશ્કરી દળોની હાજરી અને દેશભરના પ્રતિનિધિઓની ભાગીદારીનો સમાવેશ થશે.

મંત્રીમંડળનું વિસર્જન દિવાળી પહેલાં થશે કે પછી, તે વાત સચિવાલય અને વિધાનસભા સંકુલમાં હાલની સૌથી મોટી ચર્ચા છે. ત્યારે આ વચ્ચે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના દિલ્હી પ્રવાસે ફરી એકવાર ચર્ચા જગાવી છે. 40 દિવસમાં જ બીજીવાર પીએમ અને સીએમની મુલાકાતને રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક તર્ક-વિતર્ક થઈ રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અને સંગઠનમાં ફેરફારની અટકળો ચાલી રહી છે. રાજકીય વર્તુળોમાં નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે. તો કેટલાક મંત્રીઓને તેમની ગાદી જવાની સો ટકા શક્યતા છે. આવામાં મંત્રીમંડળમા કોણ ઈન થશે અને કોણ આઉટ થશે તેના પત્તા જલ્દી જ ખૂલી જશે તેવું લાગી રહ્યું છે.

