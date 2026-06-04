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રાજ્યસભાની ચૂંટણીની રેસમાં 4 નામ ભારે ચર્ચામાં! રાજકોટના બે દિગ્ગજોને લાગશે લોટરી, પણ વાઈલ્ડ કાર્ડમાં કોની એન્ટ્રી થશે?

રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં હવે કોંગ્રેસ પિક્ચરમાંથી આઉટ થઈ ગયું છે. ત્યારે હવે રાજ્યસભાની ચૂંટણીને લઈને ગુજરાત ભાજપમાં મંથન તેજ બન્યું છે. ભાજપ હવે કોને રાજ્યસભામાં મોકલે છે તે મોટો પ્રશ્ન છે. આ માટે જે નામોની ભાજપના આંતરિક સૂત્રોમાં ચર્ચા થઈ રહી છે, તે સામે આવ્યા છે. આંતરિક સૂત્રો મુજબ, કેટલાક નામોની યાદી દિલ્હીમાં મોકલવામાં આવી છે. 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 04, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:51 PM IST
રાજ્યસભાની ચૂંટણીની રેસમાં 4 નામ ભારે ચર્ચામાં! રાજકોટના બે દિગ્ગજોને લાગશે લોટરી, પણ વાઈલ્ડ કાર્ડમાં કોની એન્ટ્રી થશે?

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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