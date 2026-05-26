/પીઝા કાફેના નામે કરોડોની છેતરપિંડી! રોકાણકારો અને કર્મચારીઓ બન્યા શિકાર, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલાં આ જરૂર વાંચો

Bharuch Cafe Scam: રાજ્યભરમાં પીઝા અને પંજાબી વાનગીઓના કાફે આઉટલેટ્સ શરૂ કરવાના નામે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડીનો ચોંકાવનારો મામલો ભરૂચમાં સામે આવ્યો છે. રોકાણકારોને મોટા નફાના સપના બતાવી અંદાજે રૂપિયા 26 લાખથી વધુની છેતરપિંડી આચરવાના આરોપમાં ભરૂચ A ડિવિઝન પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. સમગ્ર મામલે હવે આર્થિક કૌભાંડના તાર રાજ્યના અનેક શહેરો સુધી પહોંચ્યા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે.
વાસુ પરમાર/ભરૂચ: ભરૂચના ભારતીનગર વિસ્તારમાં રહેતા સૌરભ શેરે અને તેની પત્ની વૈભવી શેરેએ દેશભરમાં પીઝા, પંજાબી ફૂડ અને ફાસ્ટફૂડના આશરે 60 જેટલા કાફે આઉટલેટ્સ શરૂ કરવાની યોજના રજૂ કરી રોકાણકારો પાસેથી લાખો રૂપિયાનું રોકાણ મેળવ્યું હતું. રોકાણકારોને આકર્ષક નફો અને સફળ બિઝનેસ મોડલના વાયદા કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ વાસ્તવમાં માત્ર 18 જેટલા આઉટલેટ્સ જ શરૂ કરવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે બાકીના આઉટલેટ્સ અંગે સતત ખોટા વાયદા અને બહાના બતાવી રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવતા હોવાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે
રોકાણકારો અને કર્મચારીઓ બન્યા શિકાર
આ સમગ્ર કૌભાંડનો ભોગ માત્ર રોકાણકારો જ નહીં, પરંતુ સામાન્ય પરિવારો પણ બન્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. સુરત, વડોદરા સહિતના શહેરોમાં આલુ ટીક્કી, પીઝા અને અન્ય ફાસ્ટફૂડ સામગ્રી તૈયાર કરતી 40થી વધુ મહિલાઓ તેમજ 50થી વધુ કર્મચારીઓ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી પગાર વિના કામ કરતા રહ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પગાર ન મળતા અનેક પરિવારો આર્થિક સંકટમાં મુકાયા છે. કર્મચારીઓએ મહેનત કર્યા બાદ પણ પગાર નહીં મળતા ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
સમગ્ર મામલે રોકાણકારોની ફરિયાદના આધારે ભરૂચ A ડિવિઝન પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે મહિલા આરોપી વૈભવી શેરે અને અન્ય એક વ્યક્તિની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જ્યારે સમગ્ર કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર માનવામાં આવતા સૌરભ શેરે સહિત અન્ય સંડોવાયેલા આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા બેન્ક ટ્રાન્ઝેક્શન, રોકાણ અને ફ્રેન્ચાઈઝી કરારો સહિતના આર્થિક વ્યવહારોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
કાફે આઉટલેટ્સ શરૂ કરવાના નામે કરોડોની છેતરપિંડી
પોલીસ તપાસમાં હજુ વધુ લોકો સાથે છેતરપિંડી થયાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જેના કારણે આ કૌભાંડનો વ્યાપ વધુ મોટો હોવાની શક્યતાઓ પણ નકારી શકાય તેમ નથી. હાલ પોલીસે આરોપીઓના નેટવર્ક, રોકાણની રકમ અને અન્ય શહેરોમાં શરૂ કરાયેલા આઉટલેટ્સ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સમગ્ર મામલાએ રાજ્યભરમાં ફ્રેન્ચાઈઝી અને ફૂડ બિઝનેસના નામે થતી છેતરપિંડી સામે ફરી એકવાર સવાલો ઊભા કર્યા છે.