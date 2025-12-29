સ્કૂલ ફી મામલે હવે નહિ ચાલે શાળાની મનમાની! ગુજરાતની 5,780 શાળાઓની ફી ઓનલાઈન જાહેર કરાઈ
FRC Declared School Fee : હવે રાજ્યની ખાનગી સ્કૂલો ફી છુપાવી નહીં શકે:FRCએ 5,780 સ્કૂલની ફી ઓનલાઈન જાહેર કરી, તમારા સંતાનની ફી આ રીતે કરી લો ચેક
Education News : સ્કૂલ ફી મામલે હવે શાળાઓની મનમાની નહિ ચાલે. સાથે જ હવે ખાનગી શાળાઓ ફી છુપાવી પણ નહિ શકે. કારણ કે, ગુજરાતની 5,780 ખાનગી શાળાઓની ફી નક્કી કરાઈ છે, અને તે FRC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવી છે.
વાલી જાતે જ સ્કૂલ ફી ચેક કરી શકશે
સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ હવે સ્કૂલ ફી મામલે FRC કડક બની છે. વધુ પ્રમાણમાં વસૂલાતી ફીને કારણે અને તેના પર અંકુશ મૂકવા માટે ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી (FRC)એ મોટો અને પારદર્શક નિર્ણય લીધો છે. જેમાં રાજ્યની 5780 ખાનગી શાળાઓએ કેટલી ફી વસૂલવી તેની માહિતી FRCની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર મૂકી દેવાઈ છે. જેથી દરેક વાલી આ વેબસાઈટ થકી સ્કૂલ ફી ચેક કરી શકશે.
FRCએ 5,780 સ્કૂલની ફી ઓનલાઈન જાહેર કરી, તમે જાણી લેજો....#FRC #SchoolFees #EducationNews #GujaratEducation pic.twitter.com/d2vNlopRg8
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) December 29, 2025
ફી ઘટી હોય તો એડજસ્ટ કરી આપવી પડશે
આ વિશે અમદાવાદના ડીઈઓ રોહિત ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, FRC અમદાવાદ ઝોનલે 5800 થી વધુ શાળાઓને ફી મંજૂરી આપી છે. વાલીઓ ઓનલાઇન અને ડેસ્ક બોર્ડ ઉપર શાળાની FRC દ્વારા મંજુર કરેલી ફી જાણી શકાશે. ઘણી શાળાઓમાં ફીમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હોય તેવી શાળાઓએ ફી પરત અથવા એડજેસ્ટ કરી આપવી પડશે. શાળાઓએ FRC દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ઓર્ડરનું પાલન કરવું પડશે. જોકે કેટલીક શાળાઓ ફી ઘટાડાના આદેશ સામે અપીલ માટે જાય તેવી શક્યતા છે.
આ વેબસાઈટ પર ચેક કરી શકાશે
http://frcgujarat.org/ પરથી તમારી સ્કૂલનું નામ સર્ચ કરીને તેની ફીની વિગતો જાણી શકાય છે.
હવે FRCની વેબસાઇટ પર ફી જાહેર થતાં વાલી-વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી માહિતી મેળવી શકશે. જો કોઈ સ્કૂલ નિયત ફી કરતાં વધુ રકમ વસૂલશે તો શિક્ષણ વિભાગમાં સીધી ફરિયાદ કરી શકાશે, જેના કારણે ગેરરીતિ કરનાર સંચાલકો સામે કાર્યવાહી સરળ બનશે.
