/‘દાદા’... આપણે રૂ. 63,000 કરોડ ખર્ચીને પણ ગરીબના દીકરા-દીકરીને કેમ ડૉક્ટર-એન્જિનિયર નથી બનાવી શકતા? બિહારે લીધો આ મોટો નિર્ણય!

જે ગુજરાત હંમેશાં દરેક ક્ષેત્રમાં દેશભરમાં અગ્રેસર હોવાનો દાવો કરે છે, તેને આજે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં બિહારે મોટો આયનો બતાવ્યો છે. બિહાર સરકારે સરકારી સ્કૂલના ગરીબ અને હોશિયાર બાળકો માટે મફતમાં JEE, NEET અને CUET જેવી દેશની સૌથી અઘરી પરીક્ષાઓની લાઈવ ડિજિટલ તૈયારીઓ શરૂ કરાવીને એક નવો ચીલો ચાતર્યો છે. બીજી તરફ, રૂ. 63,184 કરોડનું તોતિંગ શિક્ષણ બજેટ ધરાવતું આપણું ગુજરાત આજે પણ ખાનગી ટ્યુશનિયાઓના કરોડો રૂપિયાના વેપલા સામે મૌન સેવીને બેઠું છે.
સવાલ એ થાય છે કે, જો બિહાર સરકારી સિસ્ટમના જોરે આ કરી શકતું હોય, તો ટેક્નોલોજી અને મોડલ સ્ટેટ ગણાતું આપણું ગુજરાત કેમ પાછળ રહી ગયું? શું ગરીબના તેજસ્વી બાળકને માત્ર મોંઘી ફી ન ભરી શકવાના કારણે ડૉક્ટર કે એન્જિનિયર બનવાનો કોઈ અધિકાર જ નથી? 'મૃદુ અને મક્કમ' સરકારે હવે માત્ર બજેટના આંકડા બતાવીને રાજી થવાને બદલે આ ગંભીર વાસ્તવિકતા તરફ નજર કરવાની જરૂર છે.
આ સમાચાર વાંચતા જ આપણને એક સવાલ થાય છે કે જે બિહાર કરી શકે છે, તે દેશનું આર્થિક મોડલ ગણાતું ગુજરાત કેમ નથી કરી શકતું?"
વાર્ષિક રૂ. 63,184 કરોડનું બજેટ, છતાં સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ કેમ વંચિત?
ગુજરાત સરકારે વર્ષ 2026-27ના બજેટમાં શિક્ષણ ક્ષેત્ર માટે રૂ. 63,184 કરોડની ઐતિહાસિક ફાળવણી કરી છે. આ બજેટમાં પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે 'મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સેલન્સ' અંતર્ગત રૂ. 3,055 કરોડ ફાળવાયા છે. આટલો મોટો શૈક્ષણિક ખર્ચ કરવા છતાં ગુજરાતના અંતરિયાળ ગામડા કે ગરીબ પરિવારના તેજસ્વી તારલાઓને ડૉક્ટર કે એન્જિનિયર બનવા માટે મફત અને સમાન તકો કેમ નથી મળતી?
શું આ સુવિધાઓ અને સપનાઓ માત્ર મહાનગરોના અને પૈસાદારોના બાળકો પૂરતા જ સીમિત રહેશે?
સરકારી અહેવાલની ગંભીર પોલ: ગુજરાતમાં વધી રહેલો ખાનગી ટ્યુશનનો ટ્રેન્ડ
કેન્દ્ર સરકારના તાજેતરના રાષ્ટ્રીય સ્તરના સર્વેક્ષણ અહેવાલ (Comprehensive Modular Survey: Education) મુજબ ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાની ચોંકાવનારી વાસ્તવિકતા સામે આવી છે:
આ સત્તાવાર આંકડાઓ સાબિત કરે છે કે ગુજરાતના વાલીઓ પોતાની નબળી આર્થિક સ્થિતિ હોવા છતાં સ્કૂલ સિવાય પણ ખાનગી ટ્યુશનો પાછળ ખર્ચ કરવા મજબૂર બન્યા છે.
બિહાર 150 સ્કૂલોથી શરૂ કરીને 422 સુધી પહોંચી શકે, તો ગુજરાત કેમ ચૂપ?
બિહારે પટનાની 150 સરકારી શાળાઓથી આ યોજના શરૂ કરી છે અને જુલાઈના અંત સુધીમાં તેને 422 હાઈસ્કૂલો સુધી વિસ્તારવાની અને ત્યારબાદ આખા રાજ્યની 146 મોડલ સ્કૂલોમાં મફત કોચિંગ શરૂ કરવાની બ્લુપ્રિન્ટ જાહેર કરી દીધી છે.
ગુજરાતમાં પણ અનુસૂચિત જાતિ (SC)ના ધોરણ 12 (સાયન્સ)ના 70% કે તેથી વધુ ગુણ લાવનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે "કોચિંગ આસિસ્ટન્સ સ્કીમ" હેઠળ વર્ષોથી માત્ર રૂ. 20,000ની નાની સહાય ચૂકવાય છે. પરંતુ આજના મોંઘાદાટ કોચિંગ યુગમાં આ રકમ ઊંટના મોંમાં જીરા સમાન છે. તેમજ આ સુવિધા તમામ વર્ગના ગરીબ તેજસ્વી બાળકો માટે સાર્વત્રિક નથી.
'મૃદુ અને મક્કમ' શાસન પાસે ગુજરાતના મધ્યમવર્ગની આશા
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની 'મૃદુ અને મક્કમ' સરકાર પાસે ગુજરાતને મોટી આશાઓ છે. આપણું ગુજરાત ડિજિટલ રિવોલ્યુશન અને ટેક્નોલોજીમાં દેશમાં સૌથી આગળ છે. આપણી પાસે 'મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સેલન્સ' અને ડિજિટલ ક્લાસરૂમ્સનું મોટું માળખું પહેલેથી જ તૈયાર છે.
જો સરકાર ધારે તો આ જ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરીને સરકારી શાળાઓમાં ભણતા ગરીબ તેજસ્વી બાળકો માટે આખા ગુજરાત સ્તરે વિષય નિષ્ણાતો દ્વારા લાઈવ ઈન્ટરેક્ટિવ ક્લાસીસ અને JEE-NEET ની ફ્રી તૈયારીઓ શરૂ કરાવી શકે છે.
સમય આવી ગયો છે કે ગુજરાત સરકાર આ દિશામાં નક્કર નીતિ લાવે, જેથી ગરીબના ઘરનો ચિરાગ પણ ડૉક્ટર કે આઈઆઈટીયન બનીને દેશનું નામ રોશન કરી શકે!