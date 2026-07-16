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‘દાદા’... આપણે રૂ. 63,000 કરોડ ખર્ચીને પણ ગરીબના દીકરા-દીકરીને કેમ ડૉક્ટર-એન્જિનિયર નથી બનાવી શકતા? બિહારે લીધો આ મોટો નિર્ણય!

બિહાર જેવા રાજ્યએ સરકારી શાળાઓના ગરીબ અને સામાન્ય વર્ગના હોશિયાર બાળકો માટે જે ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે, તે ખરેખર આંખ ઉઘાડનારો દાખલો છે. બિહારના મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ પટનાથી 'બિહાર સ્કૂલ લાઈવ ક્લાસીસ યોજના' લોન્ચ કરી છે. આ યોજના હેઠળ ધોરણ 9થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને માત્ર સ્માર્ટ ક્લાસ કે AI સપોર્ટેડ લર્નિંગ જ નહીં, પણ દેશની સૌથી અઘરી ગણાતી JEE, NEET અને CUETજેવી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ફ્રી કોચિંગ આપવાની જાહેરાત કરાઈ છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 16, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:20 PM IST
‘દાદા’... આપણે રૂ. 63,000 કરોડ ખર્ચીને પણ ગરીબના દીકરા-દીકરીને કેમ ડૉક્ટર-એન્જિનિયર નથી બનાવી શકતા? બિહારે લીધો આ મોટો નિર્ણય!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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