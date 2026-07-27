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અતિવૃષ્ટિ પ્રભાવિત વિદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય, વિનામૂલ્યે અપાશે પાઠ્યપુસ્તક

શિક્ષણ વિભાગે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. તાજેતરમાં રાજ્યમાં આવેલા ભારે વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાએ શાળાઓમાં પાણી ભરાતા પુસ્તકો પલળી ગયા હતા, હવે રાજ્ય સરકાર આ શાળાઓને વિનામૂલ્યે પાઠ્યપુસ્તકો પ્રદાન કરશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 27, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:39 PM IST
અતિવૃષ્ટિ પ્રભાવિત વિદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય, વિનામૂલ્યે અપાશે પાઠ્યપુસ્તક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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