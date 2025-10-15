Prev
અમદાવાદમાં ત્રણ દિવસ AMTS બસમાં નિઃશુલ્ક મુસાફરી કરી શકાશે, દિવાળીના પર્વને ધ્યાનમાં રાખી AMCની જાહેરાત

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા નગરજનો માટે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. દિવાળીના પર્વ પર ત્રણ દિવસ માટે લોકો AMTSમાં ફ્રી મુસાફરી કરી શકશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:10 PM IST

અર્પણ કાયદાવાલા, અમદાવાદઃ દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે. ગુરૂવારે અગિયારસની સાથે દિવાળીના પર્વની શરૂઆત થઈ જશે. શનિવારે ધનતેરસનો તહેવાર ઉજવવામાં આવશે, જ્યારે શુક્રવારે કાળી ચૌદસ છે. જ્યારે 20 ઓક્ટોબર, 2025ના સોમવારે દિવાળીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવશે. દિવાળીના પર્વ પહેલા અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાએ મોટી જાહેરાત કરી છે.

એએમસીની મોટી જાહેરાત
દિવાળીના તહેવાર પહેલા અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાએ લોકોને ખુશીના સમાચાર આપ્યા છે. અમદાવાદમાં ચાલતી સિટી બસ સેવા AMTS માં અમદાવાદીઓ ત્રણ દિવસ ફ્રી મુસાફરી કરી શકશે. અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાએ જનતા માટે આ જાહેરાત કરી છે.

ત્રણ દિવસ ફ્રી મુસાફરી
અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાએ આપેલી જાણકારી પ્રમાણે અમદાવાદમાં લોકો ધનતેરસ (18 ઓક્ટોબર), કાળી ચૌદસ (19 ઓક્ટોબર) અને દિવાળી (20 ઓક્ટોબર) ત્રણ દિવસ એએમટીએસમાં નિઃશુલ્ક મુસાફરી કરી શકશે. સ્વદેશી ઝુંબેશ હેઠળ ખરીદીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તંત્રએ આ નિર્ણય લીધો છે. એટલે કે આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન જે લોકો મુસાફરી માટે AMTS સુવિધાનો લાભ લેશે તેણે કોઈ પૈસા આપવા પડશે નહીં.

 

