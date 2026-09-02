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IAS-IPS કરતાં પણ વધુ કમાણી! બનાસકાંઠાના તસ્લીમબેને પશુપાલનથી વર્ષે ₹3.50 કરોડનું દૂધ વેચી રચ્યો ઇતિહાસ

બનાસકાંઠા જિલ્લો પોતાના પશુપાલન માટે જાણીતો છે. આ જિલ્લામાં લાખો લોકો પશુપાલન સાથે જોડાયેલા છે અને વર્ષો કરોડો રૂપિયાની કમાણી કરે છે. આજે અમે તમને બનાસકાંઠાના તસ્લીમ બહેન વિશે જણાવીશું, જેમણે 3.50 કરોડથી વધુનું દૂધ ભરાવી ઈતિહાસ રચ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 02, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:26 PM IST
IAS-IPS કરતાં પણ વધુ કમાણી! બનાસકાંઠાના તસ્લીમબેને પશુપાલનથી વર્ષે ₹3.50 કરોડનું દૂધ વેચી રચ્યો ઇતિહાસ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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બનાસકાંઠાના તસ્લીમબેને પશુપાલનથી વર્ષે ₹3.50 કરોડનું દૂધ વેચી રચ્યો ઇતિહાસ
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