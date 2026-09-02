/IAS-IPS કરતાં પણ વધુ કમાણી! બનાસકાંઠાના તસ્લીમબેને પશુપાલનથી વર્ષે ₹3.50 કરોડનું દૂધ વેચી રચ્યો ઇતિહાસ

અલ્કેશ રાવ, બનાસકાંઠાઃ મહેનત અને સચોટ આયોજન હોય તો પશુપાલનનો વ્યવસાય પણ મોટો ઉત્કર્ષ લાવી શકે છે! બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ તાલુકાના બસુ ગામના તસ્લીમબેન અને તેમના પરિવારે આ વાત સાબિત કરી બતાવી છે. તેમણે પશુપાલન થકી વાર્ષિક કરોડો રૂપિયાનું દૂધ ભરાવીને સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દૂધ ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. IAS અને IPS કરતા પણ વધુ આવક ધરાવતા મહિલા બની અન્ય મહિલાઓ માટે પ્રેરણારૂપ બન્યા છે
અધિકારીઓ કરતા પણ મોટી કમાણી
દિગ્ગજ કોર્પોરેટ કંપનીઓ કે ક્લાસ-વન ઓફિસર કરતાં પણ વધુ કમાણી હવે ગામડાના પશુપાલનમાંથી શક્ય બની છે. વડગામના બસુ ગામના તસ્લીમબેને આ વર્ષે રૂ. 3.50 કરોડનું દૂધ ભરાવીને બનાસકાંઠા જિલ્લામા પ્રથમ ક્રમાંક મેળવ્યો છે. શરૂઆતમાં માત્ર 14 થી 15 પશુઓથી શરૂ થયેલી આ સફર આજે 350 જેટલા પશુઓના વિશાળ તબેલા સુધી પહોંચી છે.
પશુઓનું ધ્યાન રાખવા માટે કર્મચારીઓ કાર્યરત
આ કામગીરી સંભાળવા માટે તબેલામાં 18 કર્મચારીઓ કાર્યરત છે. એટલું જ નહીં, વ્યવસાયના સરળ સંચાલન માટે 2 ટ્રેક્ટર, 5 પિકઅપ વાહનો અને બાઇક જેવી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. જેના થકી તસ્લિમબેન ઝવેરીએ આ વર્ષે બનાસડેરીમાં 2.94 કરોડ રૂપિયાનું દૂધ ભરાવીને જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવતા તાજેતરમાં સણાઅદર ખાતે યોજાયેલી બનાસ ડેરીની સાધારણ સભામાં ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીના હસ્તે તસ્લીમબેનને એવોર્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
નાની ઉંમરે શરૂ કર્યો હતો વ્યવસાય
તસ્લીમબેને વર્ષ 1990માં તેમના સસરાજીએ આપેલા 14 થી 15 પશુઓથી આ વ્યવસાયની શરૂઆત કરી હતી અને ધીરેધીરે તેમને પશુઓની સંખ્યા વધારી જોકે. ગયા વર્ષે પણ તસ્લિમબેન દૂધ ભરાવવામાં સમગ્ર જિલ્લામાં ત્રીજા ક્રમે હતા, પણ આ વર્ષે રૂ. 2.94 કરોડથી વધુનું દૂધ ભરાવીને સમગ્ર બનાસકાંઠામાં પ્રથમ નંબર મેળવ્યો છે. બનાસ ડેરીના યોગ્ય ભાવ અને પશુચિકિત્સા સેવાઓને કારણે અમને આ સફળતા મળી છે." જોકે, આટલા મોટા પાયે વ્યવસાય ચલાવવો એ આસાન નથી. 18 થી 20 વીઘા જમીન હોવા છતાં, સૂકો ચારો બહારથી ખરીદવો પડે છે. દૂધની કુલ આવકમાંથી અંદાજે 70% જેટલો ખર્ચ ચારો, દવાઓ અને મજૂરી પાછળ થાય છે. પરંતુ યોગ્ય વ્યવસ્થાપન અને બનાસ ડેરીના સાથ-સહકારના કારણે તમામ ખર્ચ બાદ કર્યા પછી પણ આ પરિવારને વાર્ષિક રૂ. 82 લાખનો ચોખ્ખો નફો થાય છે. તસ્લીમબેનની આ પ્રેરણાદાયી સફર આજે ગ્રામીણ મહિલાઓ અને પશુપાલકો માટે એક મિસાલ બની ગઈ છે..
દ્રઢ નિશ્ચય અને સખત પરિશ્રમ હોય તો ગામડામાં રહીને પણ મોટો વ્યવસાય ઊભો કરીને કરોડો રૂપિયા કમાઈ શકાય છે, તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ અન્ય મહિલા માટે તસ્લીમબેને પૂરું પાડ્યું છે.જેને લઈને તસ્લિમબેન અન્ય પશુપાલક મહિલાઓ માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બન્યા છે.