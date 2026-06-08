Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /બુલેટ ટ્રેનથી સેમિકન્ડક્ટર હબ સુધી... PM મોદીના12 વર્ષના કાર્યકાળમાં ગુજરાતને મળી ઐતિહાસિક સોગાતો

બુલેટ ટ્રેનથી સેમિકન્ડક્ટર હબ સુધી... PM મોદીના12 વર્ષના કાર્યકાળમાં ગુજરાતને મળી ઐતિહાસિક સોગાતો

PM Modi 12 Years Tenure: 26 મે 2014ના રોજ નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રથમ વખત દેશના વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા. ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના લક્ષ્ય સાથે આગળ વધી રહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને દેશની પ્રજાનો અભૂતપૂર્વ ટેકો મળ્યો અને 2024માં તેઓએ સતત ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. 26 મે 2026ના રોજ વડાપ્રધાન તરીકેના તેમના કાર્યકાળના 12 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 08, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:50 PM IST
બુલેટ ટ્રેનથી સેમિકન્ડક્ટર હબ સુધી... PM મોદીના12 વર્ષના કાર્યકાળમાં ગુજરાતને મળી ઐતિહાસિક સોગાતો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કેન્દ્રના કર્મચારીઓને સસ્તા દરે સરકાર આપશે આ લોન, જાણો ડિટેલ અને વ્યાજદર
8TH PAY COMMISSION LATEST NEWS41 min ago
2
PM UJJWALA YOJANA1 hr ago
3
PM Modi 12 years tenure1 hr ago
4
Bank Rate High2 hrs ago
5
Gujarat Education2 hrs ago