એક ચીપથી ગુજરાત બનશે ગ્લોબલ : આખો દેશને સેમિકન્ડક્ટર ચીપ ગુજરાત પૂરી પાડશે
PM Modi To Inaugurate Micron’s Semiconductor Plant : ગુજરાતમાં 1.24 લાખ કરોડનું રોકાણ લાવીને ગુજરાત સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે નવી ક્રાંતિ લાવવા જઈ રહ્યું છે, આવતીકાલે પ્રધાનમંત્રી સાણંદ ખાતે માઈક્રોન ટેકનોલોજીના પ્લાન્ટનું ઉદઘાટન કરાવશે, ત્યારે તે પહેલા આ રોકાણ ગુજરાતને કેટલુ ફળશે તે જોઈએ.
- ભારત હવે નેશનલ સેમિકન્ડક્ટર મિશન અંતર્ગત સેમિકન્ડક્ટર ચીપ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં પણ ડંકો વગાડવા તૈયાર
- ગુજરાત અને ભારત દેશે માઈક્રો ચિપ મામલે હવે બીજા દેશ પર નિર્ભર નહિ રહેવું પડે
- આવતીકાલે પીએમ મોદી જે પ્લાન્ટનું ઉદઘાટન કરશે, તેનાથી ગુજરાતમાં રોજગારી વધશે
India Semiconductor Revolution : ગુજરાતની રગેરગમાં ધંધો છે. કચરામાંથી પણ સોનું પેદા કરી શકે એ ગુજરાત. જ્યાં જ્યાં ગુજરાતે પગ મૂક્યો, એ દરેક ક્ષેત્રમાં ગુજરાત અગ્રેસર બનીને ઉભર્યું છે. આવામાં હવે ગુજરાતે નવો રસ્તો કંડાર્યો છે. ગુજરાત પણ સેમીકન્ડક્ટર ઉત્પાદન ક્ષેત્રે દેશનું હબ બનવા જઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે અંદાજે 1.24 લાખ કરોડનું રોકાણ આવ્યું છે. આ સાથે જ ગુજરાતે ભારતનું અગ્રણી સેમિકન્ડક્ટર હબ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. ત્યારે આવતીકાલે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી માઇક્રોન ટેક્નોલોજીના અદ્યતન સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનો શુભારંભ કરાવશે. ત્યારે બટાકાના ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર ગુજરાતે ચિપ્સથી ચિપ સુધીની સફર પાર પાડી છે.
ભારતમાં સેમિકન્ડક્ટરની ક્રાંતિ લાવશે ગુજરાત
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભગીરથ પ્રયાસોથી ભારત હવે નેશનલ સેમિકન્ડક્ટર મિશન અંતર્ગત સેમિકન્ડક્ટર ચીપ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં પણ ડંકો વગાડવા તૈયાર છે. આગામી 28 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ગુજરાતના સાણંદ ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માઇક્રોન ટેક્નોલોજીના અદ્યતન ATMP (એસેમ્બલી, ટેસ્ટિંગ, માર્કિંગ અને પેકેજિંગ) પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે. સાણંદમાં માઇક્રોન સેમિકન્ડક્ટર ટેક્નોલોજી ઇન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ દ્વારા ₹22,516 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે અને ગુજરાતમાં માઇક્રોનની ATMP સુવિધાના શરૂ થવાથી, ભારતમાં સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે નવી ક્રાંતિનો શુભારંભ થશે.
હવે ગુજરાતમાં માઈક્રો સેમિકન્ડક્ટર ચિપ બનશે
ગુજરાત અને ભારત દેશે માઈક્રો ચિપ મામલે હવે બીજા દેશ પર નિર્ભર નહિ રહેવું પડે. હવે ગુજરાતમાં માઈક્રો સેમિકન્ડક્ટર ચિપ બનશે. આવતી કાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન પ્લાન્ટની મુલાકાત લેશે. તેઓ અમદાવાદ નજીક સાણંદમા પ્લાન્ટ ખાતે હાજરી આપશે. સાણંદ gidc ખાતે માઈક્રોન સેમિકન્ડક્ટર ચીપ બનાવતી માઇક્રોન કંપનીનું વિધિવત લોકાર્પણ કરાવશે. કંપનીના લોકાર્પણ કાર્યક્રમ પહેલા પીએમનો રોડ શો યોજાશે.
સાણંદના પ્લાન્ટમાં શું શું થશે
આ પાલન્ટમાં બે તબક્કામાં મેમરી ચીપનું ઉત્પાદન થશે. ખાસ કરીને રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી (RAM) અને NAND મેમરી ચીપ્સનું એસેમ્બલી અને ટેસ્ટિંગ અહીં થશે. મેમરી ચીપ્સના ક્ષેત્રે ભારત માટે આ પહેલો મોટો ઉત્પાદન આધાર હશે. અત્યાર સુધી ભારત મોટાભાગે સેમીકન્ડક્ટર ચીપ્સ માટે વિદેશ પર નિર્ભર રહ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટથી સ્થાનિક ઉત્પાદન ક્ષમતા વધશે અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સ્માર્ટફોન, લેપટોપ તેમજ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ગતિ મળશે.
ગુજરાત ભારતના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન અને વ્યૂહાત્મક ટેકનોલોજી આધારને મજબૂત બનાવવા દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. જેના ભાગરૂપે મહાત્મા મંદિર,ગાંધીનગર ખાતે આગામી તા.૧ અને ૨ માર્ચે 'ગુજરાત સેમિકનેક્ટ કૉન્ફરન્સ- ૨૦૨૬’ યોજાશે.
રોજગારી લાવશે સેમિકન્ડક્ટર ક્રાંતિ
સાણંદ પ્લાન્ટમાં અત્યારે 2000 લોકોની ટીમ કાર્યરત છે, જેમાં આગામી સમયમાં 5 હજાર લોકોને સીધી રોજગારીની તકો ઉપલબ્ધ બનશે. માઇક્રોન ટીમ દ્વારા જણાવ્યા અનુસાર અહીં દિવ્યાંગ નાગરિકો પણ ઓપરેટર અને ટેક્નિશિયન તરીકે કામ કરે છે અને કૌશલ્યથી સજ્જ તમામ પ્રકારના નાગરિકો માટે નોકરીની તકો ઉપલબ્ધ છે.
રેતીમાંથી બને છે સેમકન્ડક્ટર ચીપ
- ATMP પ્લાન્ટની કામગીરી વેફર ચીપ્સથી શરૂ થાય છે. સૌથી પહેલા આપણે એ સમજીએ કે ATMP સુવિધા સુધી પહોંચ્યા પહેલા આ ચીપ્સ કેવી રીતે બને છે.
- સેમિકન્ડક્ટર ચીપ બનાવવાની પ્રક્રિયા રેતીથી (Sand) શરૂ થાય છે. સૌથી પહેલા રેતીમાંથી પ્યૉર સિલિકોનને અલગ કરવામાં આવે છે.
- આ સિલિકોનને ઓગાળીને તેનું સિલિન્ડર બનાવવામાં આવે છે જેને ઇનગોટ કહેવામાં આવે છે.
- આ સિલિન્ડરને કાપીને તેમાંથી બારીક પ્લેટ્સ બનાવવામાં આવે છે, જેને વેફર્સ કહેવાય છે.
- ત્યારબાદ ફેબ્રિકેશન પ્લાન્ટમાં આ વેફર્સ પર ઇલેક્ટ્રિક પેટર્ન પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે અને ઘણા આવરણો (લેયર્સ) તેના પર ચડાવવામાં આવે છે.
- આ આવરણોને ફોટોલિથોગ્રાફી દ્વારા યોગ્ય રીતે ગોઠવવાથી વેફર્સ પર ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ બને છે. તેના દ્વારા વેફર્સ પર મેમરી બને છે અને આ વેફર્સમાં મેમરી ચીપ ગોઠવાઇ જાય છે.
- ત્યારબાદ વેફર્સના નાના ચોરસ ટુકડા કરવામાં આવે છે જેને ચીપ કહેવાય છે. આ ચીપ ત્યારબાદ ATMP પ્લાન્ટમાં પહોંચે છે.
- અહીં પહેલા તેની એસેમ્બલી કરવામાં આવે છે.ત્યારબાદ ટેસ્ટિંગના તબક્કામાં તેની સ્પીડ, મેમરી અને કામગીરીનું સંપૂર્ણ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે.
- ત્યારબાદ તેનું વિગતવાર માર્કિંગ કરીને છેલ્લે પેકેજિંગ કરવામાં આવે છે, જેથી એ માર્કેટમાં પહોંચી શકે.
સાણંદમાં આવશે પ્રીમિયમ હોટલ
સાણંદમાં જે રીતે નવા પ્રોજેક્ટ આકાર લઈ રહ્યાં છે, તે જોતા હવે સાણંદમાં હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રે નવું રોકાણ આવી રહ્યું છે. ત્યારે સાણંદમા એક પ્રીમિયમ હોટલ માટે 5 એકરની જમીન ફાળવવામા આવી છે. સાણંદ GIDCમાં પ્રીમિયમ હોટલ બનાવવા માટે પ્લોટની હરાજી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ જગ્યા પર 3 થી 5 સ્ટાર હોટલનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. જેના માટે ચાર વર્ષનો મોરિટોરિયમ પીરિયડ આપવામાં આવ્યો છે. સાણંદમાં જે રીતે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ આવી રહી છે, તે જોતા ડેલિગેટ્સ અને મુલાકાતીઓ માટે રહેવાની ઉત્તમ વ્યવસ્થા પૂરી પાડવાના ભાગરૂપે આ પ્રીમિયમ હોટલ ઉભી કરવાનો હેતુ છે.
