મહાનગરોથી ગામડાં સુધી... ભાજપ જ ધુરંધર! વિકાસનું બુલડોઝર ફેરવીને 2021 કરતા પણ વધુ મજબૂતી સાથે વિપક્ષોને રગદોળ્યું
Gujarat Local Body Election Results 2026: ગુજરાતની મહાનગરપાલિકાઓના પરિણામોએ રાજ્યનું રાજકીય ચિત્ર સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. 2021ની સરખામણીએ ભાજપે આ વખતે વિપક્ષના સૂપડા સાફ કરી નાખ્યા છે. ખાસ કરીને મહાનગરોમાં ભાજપની સીટોમાં ધરખમ વધારો થયો છે. જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકામાં પણ ભાજપે સુપર ડુપર પ્રદર્શન કર્યું છે. ત્યારે ક્યાં વિપક્ષે એન્ટ્રી કરી અને ક્યાં વિપક્ષનો અસ્ત થયો? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
- 2021ની સરખામણીએ 2026માં વિપક્ષના સૂપડા સાફ
- 15 મહાનગરપાલિકા અને 33 જિલ્લા પંચાયતોમાં ભાજપનો દબદબો
- વિપક્ષના અસ્તિત્વ સામે ઉભા થયા સવાલો
Gujarat Local Body Election Results 2026: ગુજરાતના રાજકારણમાં ફરી એકવાર ભગવો લહેરાયો છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોમાં ભાજપે ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે. 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા અને 34 જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપે વિરોધી પક્ષોના સુપડા સાફ કરી નાખ્યા છે. મતદારોએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે, વિકાસના મુદ્દે શહેર હોય કે ગામડું... જનતા ભાજપની સાથે છે. શહેરથી ગામડાં સુધી ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે.
અમદાવાદમાં ભાજપે જાળવી રાખ્યો દબદબો
અમદાવાદમાં ભાજપે ફરી એકવાર સૌથી મોટો દબદબો જાળવી રાખ્યો છે. અમદાવાદની કુલ 192માંથી 2021માં ભાજપને 159 પર જીત મેળવી હતી, જ્યારે 2026માં 160 બેઠક મળી છે. કોંગ્રેસને 2021માં 25 જીત મળી હતી, જ્યારે 2026માં 32 બેઠક મળી છે. અન્યને 2021માં 8 અને 2026માં 0 બેઠક મળી છે.
સુરતમાં આપ થયું અસ્ત
સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીને સૌથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. જે શહેરમાંથી આપનો ઉદય થયો. ત્યાં જ આપનું અસ્ત થયું છે. સુરતની કુલ 120માંથી 2021માં ભાજપને 93, 2026માં 115 બેઠક મળી છે. કોંગ્રેસને 2021માં 0, 2026માં 1 બેઠક મળી છે. આપને 2021માં 27 અને 2026માં 4 બેઠક મળી છે.
ભાવનગરમાં ભાજપની મજબૂત પકડ
ભાવનગરમાં ભાજપે પોતાની પકડ યથાવત રાખી છે. ભાવનગરની કુલ 52માંથી 2021માં ભાજપને 44, 2026માં પણ 44 બેઠક મળી છે. કોંગ્રેસને 2021માં 8, 2026માં પણ 8 બેઠક મળી છે.
જામનગરમાં ભાજપે ફરી મારી મોટી બાજી
જામનગરમાં ભાજપે વધુ મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે. જામનગરની કુલ 64માંથી 2021માં ભાજપને 50, 2026માં 60 બેઠક મળી છે. કોંગ્રેસને 2021માં 11, 2026માં 2 બેઠક મળી છે. તો આમ આદમી પાર્ટીને 2021માં જીરો અને 2026માં 2 બેઠક મળી છે.
રાજકોટમાં ભાજપનો દબદબો
રાજકોટમાં ભાજપનો દબદબો યથાવત રહ્યો છે. રાજકોટની કુલ 72માંથી 2021માં ભાજપને 68, 2026માં 65 બેઠક મળી છે. કોંગ્રેસને 2021માં 4, 2026માં પણ 7 બેઠક મળી છે.
વડોદરામાં ભાજપે ફરી સત્તા કરી કબજે
વડોદરામાં ભાજપે ફરી સત્તા કબજે કરી છે. વડોદરાની કુલ 76માંથી 2021માં ભાજપને 69, 2026માં પણ 69 બેઠક મળી છે. કોંગ્રેસને 2021માં 7, 2026માં પણ 6 બેઠક મળી છે. જ્યારે અન્યને 2021માં કંઈ મળ્યું ન હતું જ્યારે આ વખતે 1 બેઠક મળી છે.
હવે નગરપાલિકાની વાત કરીએ તો. 2021માં કુલ 81 પાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી જેમાંથી ભાજપે 74 પર વિજય મેળવ્યો હતો. કોંગ્રેસને માત્ર એક પાલિકા મળી હતી. જ્યારે 6 પાલિકામાં અન્યની સત્તા આવી હતી. જ્યારે આ વખતે 84 પાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ. જેમાં ભાજપને 77, કોંગ્રેસને 6 અને એક પાલિકામાં અપક્ષની સત્તા આવી છે.
છેલ્લાં 2 પરિણામોનું વિશ્લેષણ
|વર્ષ
|કુલ નગરપાલિકા
|ભાજપ
|કોંગ્રેસ
|અન્ય
|2021
|81
|74
|1
|6
|2026
|84
|77
|6
|1
જિલ્લા પંચાયતમાં પણ ભાજપનો જ દબદબો રહ્યો છે. 2021માં 31 જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં તમામ પર ભાજપનો વિજય થયો હતો. જ્યારે આ વખતે 34 જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ જેમાં 33 પર ભાજપ અને એક નર્મદા જિલ્લા પંચાયતમાં આપે સત્તા મેળવી છે.
છેલ્લાં 2 પરિણામોનું વિશ્લેષણ
|વર્ષ
|કુલ જિ.પંચાયત
|ભાજપ
|કોંગ્રેસ
|અન્ય
|2021
|31
|31
|0
|0
|2026
|34
|33
|0
|1
આ પરિણામોએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, ગુજરાતમાં હજુ પણ ભાજપનો જ જાદૂ યથાવત છે. વિપક્ષ માટે આ પરિણામ ચિંતાનો વિષય છે અને 2027 પહેલા ભાજપ માટે આ સૌથી મોટો આત્મવિશ્વાસ છે.
