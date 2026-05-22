/ગ્રીન એનર્જીથી લઈને ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ સુધી... કેવી રીતે ટેકનોલોજી અને ઈનોવેશન બની રહ્યા છે ગુજરાતની નવી તાકાત?

Gujarat Industrial Growth: ગુજરાત હવે માત્ર પરંપરાગત ઉદ્યોગો સુધી સીમિત ન રહેતાં, સેમિકન્ડક્ટર અને ડિફેન્સ જેવા અત્યાધુનિક ક્ષેત્રોમાં દેશનું નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં આપણું રાજ્ય ટેકનોલોજી આધારિત રોકાણો અને ગ્રીન એનર્જીનું ગ્લોબલ હબ બનીને આર્થિક આત્મનિર્ભરતા તરફ મક્કમ કદમ માંડી રહ્યું છે. બદલાતા ગુજરાતની આ નવી અને ગૌરવવંતી ઓળખ પર આધારિત આ ખાસ રિપોર્ટ.
દેશનું સૌથી સુરક્ષિત અને વિકસિત રાજ્ય બન્યું છે. વૈશ્વિક પડકારો વચ્ચે પણ આપણું ગુજરાત ખેતી, પશુપાલન અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે નિરંતર આગળ વધી રહ્યું છે. વર્તમાન સમયમાં આખી દુનિયામાં જેની માંગ છે તેવા સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગનું હબ આપણું ગુજરાત બનવા જઈ રહ્યું છે.
સેમિકન્ડક્ટર હબ તરીકે ગુજરાતનો ઉદય
અત્યાર સુધી ગુજરાતે પરંપરાગત સેક્ટર ગણાતા ટેક્સટાઈલ, ડાયમન્ડ અને ફાર્મા ઉદ્યોગનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું. પરંતુ હવે બદલાતા વૈશ્વિક પ્રવાહોની સાથે ગુજરાત પણ નવા ક્ષેત્રોમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. ધોલેરા, સાણંદ અને સુરતની નવી ઓળખ સેમિકન્ડક્ટર હબ તરીકે બની રહી છે. આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ અને માઈક્રોચિપ સેક્ટર ગુજરાતને વધુ મજબૂત બનાવશે તો ભારતના વિકાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જશે.
સ્ટાર્ટઅપ્સ અને ફિનટેકનો વિકાસ
MSME સેક્ટર માટે આખા દેશમાં અગ્રેસર આપણું ગુજરાત હવે સ્ટાર્ટઅપ્સ સેક્ટરમાં યુવાઓનાં સપનાંને પાંખો આપવાનું કામ કરી રહ્યું છે. ગુજરાત સહિત દેશભરનાં ખાનગી સ્પેસ સ્ટાર્ટ-અપ્સને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે અમદાવાદના બોપલમાં આવેલું ઈન્ડિયન નેશનલ સ્પેસ પ્રમોશન એન્ડ ઓથોરાઈઝેશન સેન્ટર.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની આસપાસ ખાનગી કંપનીઓ ડિફેન્સ અને એગ્રીકલચ્ર સેક્ટર માટે એડવાન્સ ડ્રોનનું ઉત્પાનદ કરી રહી છે. ધોલેરા પશ્ચિમ ભારતનું સૌથી મોટું કાર્ગો અને ગ્લોબલ લોજિસ્ટિક્સ માટેનું હબ બનવા જઈ રહ્યું છે. ગાંધીનગરનું ગિફ્ટ સિટી ફિનટેક કંપનીઓનું સૌથી પસંદગીનું સ્થળ બની ગયું છે તો દુનિયાનું સૌથી મોટું અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ હવે ગ્રીન શિપ રિસાયકલિંગના આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અપનાવી રહ્યું છે.
સમગ્ર વિકાસની યાત્રા
ઈથેનોલ મિશ્રિત ફ્યુઅલ બનાવતા ઉદ્યોગો વિદેશી હુંડિયામણનો મજબૂત આધાર બની ગયા છે. કચ્છના ખાવડામાં દુનિયાનો સૌથી મોટો ગ્રીન એનર્જી પ્લાન્ટ ગુજરાતની નવી ઓળખ બની ચૂક્યો છે. આ એવાં સેક્ટર છે ગુજરાતના પરંપરાગત ઉદ્યોગોથી વધુ ઝડપી ગતિએ વિકસી રહ્યાં છે અને ગુજરાતને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનાવવાની દિશામાં કામ કરી રહ્યાં છે. આ ઉપરાંત પરંપરાગત ઉદ્યોગો, ખેતી-પશુપાલન અને પ્રવાસનમાં પણ ગુજરાત વધુ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યું છે.
શક્તિપીઠ અંબાજીનો કોરિડોર હોય કે સોમનાથનો કોરિડોર, નડાબેટ-પાકિસ્તાન બોર્ડર પર સરહદનો વિકાસ હોય કે બીચ આધારિત પ્રવાસનને વેગ આપવાની વાત હોય, ગુજરાતના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર દરેક ક્ષેત્રમાં ગુજરાતને આત્મનિર્ભર બનાવીને દેશને મજબૂત આધાર આપવાની દિશામાં ઝડપભેર કામગીરી કરી રહી છે.