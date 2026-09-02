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માઈક્રોસોફ્ટની નોકરી છોડી બન્યા IAS : ગુજરાતની દીકરીઓના ‘કલેક્ટર દીદી’, જો બધા જ IAS આ પ્રકારે....

Gargi Jain IAS : આજે વાત કરવી છે દીકરીઓના કલેક્ટર દીદીની...આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા જિલ્લામાં એક અધિકારી દીકરીઓને સશક્ત કરવાની નેમ લઈને આગળ વધી રહ્યા છે. દીકરીઓને ઉડાન ભરવાની અને સપનાઓને પુરા કરવાની હિંમત આપી રહ્યા છે. અધિકારી નહીં પરંતુ દીદી બનીને દીકરીઓને માર્ગદર્શન આપતા કોણ છે આ અધિકારી? અને કેવી રીતે તે દીકરીઓને આપવા માંગે છે તેમના સપનાનું આકાશ જુઓ આ અહેવાલમાં....

Published: Sep 02, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:13 PM IST
માઈક્રોસોફ્ટની નોકરી છોડી બન્યા IAS : ગુજરાતની દીકરીઓના ‘કલેક્ટર દીદી’, જો બધા જ IAS આ પ્રકારે....

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