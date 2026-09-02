/માઈક્રોસોફ્ટની નોકરી છોડી બન્યા IAS : ગુજરાતની દીકરીઓના ‘કલેક્ટર દીદી’, જો બધા જ IAS આ પ્રકારે....

હકીમ ઘડિયાળી, ઝી મીડિયા : વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે તેમના મોટા બહેનની જેમ આત્મીયતાથી વાત કરતા આ મહિલા એક IAS અધિકારી છે. નામ છે ગાર્ગી જૈન અને તેઓ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કલેક્ટર છે. દીકરીઓનો આત્મવિશ્વાસ વધે..ભણી ગણીને દીકરીઓ આગળ વધે અને પગભર થાય તે માટે તેમણે ખાસ પહેલ શરૂ કરી છે. જેનું નામ છે, સશક્ત દીકરીઃ કલેક્ટર ઈન ક્લાસ રૂમ. જેમાં કલેક્ટર ગાર્ગી જૈન સીધા જ વર્ગખંડમાં પહોંચીને દીકરીઓ સાથે સંવાદ કરે છે. સાથે જ દીકરીઓની તમામ પ્રકારની કાળજી લેવામાં આવે છે.
કોઈ ઔપચારિક ભાષણ નહીં..કોઈ અધિકારીઓ વાળો રૂઆબ નહીં. ગાર્ગી જૈન જ્યારે વિદ્યાર્થિનીઓને મળે છે ત્યારે તેમના દીદી બનીને મળે છે. આત્મીયતાથી તેમને સાંભળે છે. તેમના સવાલોના જવાબ આપે છે અને તેમના માર્ગદર્શન આપે છે.
કલેક્ટર દીદી દીકરીઓના ફેવરિટ
છોટાઉદેપુર જેવો આદિવાસી જિલ્લો. જેમાં દીકરીઓના ભણતરની પ્રમાણ ઓછું હોય, ડ્રોપ આઉટ રેશિયો વધુ હોય. ત્યાં આ કલેક્ટર દીદી દીકરીઓના સપનાને ઉડાન આપવા માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. ગાર્ગી જૈનના પ્રયાસોથી દીકરીઓના ડ્રોપઆઉટ રેશિયોમાં પણ ઘટાડો થયો છે. દીકરીઓના મનમાં રહેલો સંકોચ દૂર કરવાના પ્રયાસ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. દીકરીઓ આ દીદીને પોતાની તમામ સમસ્યાઓ ખુલીને કહી શકે છે. અને એટલે જ કલેક્ટર દીદી દીકરીઓના ફેવરિટ બની ગયા છે.
અનોખા અંદાજના કારણે જાણીતા
દીકરીઓના શિક્ષણની સાથે સુરક્ષા મળે, તેમના આત્મ વિશ્વાસમાં વધારો થાય અને તેઓ પોતાનામાં વિશ્વાસ રાખતા શીખે તેવા પ્રયાસો કલેક્ટર ગાર્ગી જૈન કરી રહ્યા છે. ગાર્ગી જૈનના આ પ્રયાસોની નોંધ CMO અને પૂર્વ IAS અધિકારી કિરણ બેદી પણ લઈ ચુક્યા છે. દીકરીઓનું ભવિષ્ય બનાવવા માટે સતત પ્રયાસ કરતા ગાર્ગી જૈન 2015ની બેચના IAS ઓફિસર છે. ગાર્ગી જૈન માઈક્રોસોફ્ટ જેવી મોટી કંપનીમાં નોકરી કરી ચુક્યા છે. જે બાદ તેમણે IAS બનીને જાહેર સેવામાં આવવાનું પસંદ કર્યું. લોકોની સાથેના જોડાણ અને તેમના અનોખા અંદાજના કારણે જાણીતા છે.
એક અધિકારી ધારે તો શું કરી શકે અને કેટલા લોકોના જીવન બદલી શકે તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ ગાર્ગી જૈન છે. તેઓ કલેક્ટર કચેરીમાં બેસીને માત્ર ફાઈલો નહીં, પરંતુ શાળાના વર્ગખંડમાં જઈને દીકરીઓના સપનાઓ વાંચે છે. અને તેમને પુરા કરવાનું પ્રોત્સાહન આપે છે. બહેન તરીકે વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે ઉભા આ કલેક્ટર દીદી તેમના જીવનને નવી દિશા આપી રહ્યા છે.