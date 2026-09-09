મોદીથી લઈને રાહુલ સુધી... ગુજરાત પ્રયોગશાળા, મોદીએ 'Gen Z' નો મૂડ માપ્યો, જાણો કેટલું બદલાશે રાજકારણ

ગુજરાત સહિત ભારતના 7 રાજ્યોમાં 2027માં વિધાનસભાની તો 2029માં લોકસભાની ચૂંટણી છે. આ સમયે 39 કરોડ GEN Z મતદારો નક્કી કરશે કે 2029માં કઈ સરકાર આવશે અને 2050-60 સુધી કઈ સરકાર ચાલશે. દેશમાં 22 ટકા એવા યુવા મતદારો છે, જેમને 1990 પહેલાનો રાજકીય ઈતિહાસ, મંડલ કમિશન કે હિંદુ-મુસ્લીમની ધ્રુવીકરણની રાજનીતિમાં રસ નથી. એમના પ્રશ્નો અલગ છે એમના વિચારો અલગ છે. તેઓ અલગ મૂડની પેઢી છે. આ પેઢી સરકાર બનાવી પણ શકે છે અને ઉખાડી પણ શકે છે. એક રાજકીય પાર્ટીએ લાંબા સમય સુધી સત્તા પર રહેવું હોય તો GEN Zને મહત્વ આપવા સિવાય કોઈ છૂટકો નથી.
પીએમ મોદી હોય કે RSS,સીજેપી હોય કે કોંગ્રેસ આજે તમામની નજરો GEN Z પર છે. આ પેઢી સૌથી સક્રિય સોશિયલ મીડિયા પર છે. ગુજરાતમાં પણ 2 કરોડની આસપાસ GEN Z છે. જે આગામી 2027ની ચૂંટણીમાં મોટો રોલ નિભાવી શકે છે. ભાજપે તો પોતાની સ્ટ્રેટેજીમાં ફેરફાર શરૂ કરી દીધો છે. રાહુલ ગાંધી સાથે કેજરીવાલ પણ એટલા જ સક્રિય છે. ગુજરાતમાં આજની યુવા પેઢીના સળગતા પ્રશ્નો છે એ કેટલા અસર કરશે એ કહેવું એટલા માટે વહેલું છે કે ભાજપ લીપાપોથીમાં માસ્ટર છે.
સરકારને કેમ લાગે છે GEN Zનો ડર
GEN Z જ પીએમ મોદીના ભવિષ્યના એજન્ડામાં થાય છે સેટ
દેશમાં દાયકાઓથી સામાજિક સમીકરણો હાવી રહ્યાં છે. પાર્ટીઓએ પણ જબરદસ્ત ફાયદો ઉઠાવ્યો છે. અત્યારનું રાજકારણ પણ આ નાતજાતના વાડાઓથી ઘેરાયેલું છે. ભાજપનું GEN Zને મહત્વ આપવાનું કારણ એ પણ છે કે આ પેઢી ગુજરાતમાં દશકાઓથી ચાલતા નાત-જાત અને સમીકરણો આધારિત રાજકારણને પડકારી શકે છે. GEN Z માટે પક્ષ કે નેતા કરતા 'કામ અને મુદ્દા' વધુ મહત્ત્વના છે. આ વર્ગ એ કોઈ પાર્ટીને નહીં પણ પર્ફોર્મન્સ જોઈને વોટિંગ કરવાનું વલણ ધરાવે છે, જેના કારણે કોઈપણ પક્ષ માટે રૂઢિચુસ્ત ગઢ સાચવવો હવે સરળ નહીં રહે. એટલે તમામ પાર્ટીઓ દોડતી થઈ ગઈ છે. પીએમ મોદી ખાસ જાતિગત રાજકારણના વિરોધી છે. ગુજરાતમાં એમને જાતિગત સમીકરણોને સાઈડમાં રાખીને રાજકારણ કર્યું છે. એટલે જ મોદી આ જૂની પેઢીના રાજકારણને ઉખાડી ફેંકવા માટે GEN Zને આકર્ષવા તરફ વળ્યા છે. તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે આ પેઢી કામને મહત્વ આપે છે અને મોદી સરકારે છેલ્લા એક દાયકામાં કામગીરી કરી છે એ રિલ્સ સ્વરૂપે રજૂ કરી રહ્યાં છે.
આગલી રાતની ભજિયાં પાર્ટી કે દારૂ પાર્ટીમાં કોઈ રસ નથી
આ પેઢી રેલીઓમાં માનતી નથી : આગામી ચૂંટણીઓમાં રેલીઓ, સભાઓ અને પરંપરાગત પત્રિકાઓ નીકળી જશે. રીલ્સ, શોર્ટ્સ, પોડકાસ્ટ અને સોશિયલ મીડિયા મીમ્સ (Memes) ચૂંટણી પ્રચારની દિશા નક્કી કરશે. ચૂંટણીપંચે પણ નવી ગાઈડલાઈન લાવવાની જરૂર પડશે. આ પેઢીને આગલી રાતની ભજિયાં પાર્ટી કે દારૂ પાર્ટીમાં કોઈ રસ નથી. નવી પેઢી દારૂના દૂષણથી દૂર રહે છે. એટલે છેલ્લી ઘડી સુધી સોશિયલ મીડિયા પર દોડાદોડી હશે પણ લોકોના મહોલ્લા ખૂંદવા નહીં પડે.... સોશિયલ મીડિયા પર ગુજરાતી ભાષાનું નવું સ્વરૂપ વિકસી રહ્યું છે—જેમાં અંગ્રેજી અને ગુજરાતીનું મિશ્રણ ('ગુજ્જલિશ') અને લોકલ મીમ્સ મુખ્ય છે.
પાર્ટીઓએ નવા એજન્ડા સેટ કરવા પડશે : હવે નેતાઓ જનતાને શું કહે છે એના કરતા GEN Zસોશિયલ મીડિયા પર કયા મુદ્દાને ટ્રેન્ડ કરાવે છે, તેના આધારે રાજકીય પક્ષોએ પોતાના મુદ્દા બદલવા પડશે. એટલે રાજકીય પાર્ટીઓેએ પણ પોતાની ચૂંટણી સ્ટ્રેજી ફરીથી ઘડવાનો વારો આવશે. ચૂંટણી હવે માત્ર હોર્ડિંગ્સ કે મોટી રેલીઓથી નહીં જીતી શકાય. જે પક્ષ સોશિયલ મીડિયા પર GEN Zની ભાષામાં, ટૂંકી અને ધારદાર રજૂઆત કરશે, તે જ યુવાનોના મન જીતી શકશે.
આગામી 40થી 50 વર્ષ પોતાની પાર્ટી ચલાવવી હશે તો ...
GEN Z પેઢી માત્ર સરકારી નોકરી કે સામાન્ય વેતન પાછળ ભાગવાને બદલે સ્ટાર્ટઅપ, ગીગ ઈકોનોમી (Gig Economy) અને એજ્યુટેક-ફિનટેક જેવા સેક્ટર્સમાં આગળ વધી રહી છે. રોજગારીની ગુણવત્તા, અપડેટેડ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, હાઈ-સ્પીડ ઈન્ટરનેટ અને ગ્લોબલ લેવલની તકો માટે સરકારો પર સીધું દબાણ વધશે. સરકારે હવે એજયુકેશન, રોજગારી અને નવી પેઢીને આકર્ષે તેવા બિઝનેસો પર ફોકસ કરવું પડશે. સરકાર સારી રીતે જાણી છે કે આગામી 40થી 50 વર્ષ પોતાની પાર્ટી ચલાવવી હશે તો આજની GEN Zની પેઢીને નારાજ કરવી એ નુક્સાનનો સોદો છે.
કહેવાય છે કે ભાજપ સૌથી હાઈટેક પાર્ટી છે અને નાનામાં નાનો કાર્યકર પણ પોતાનું મજબૂત સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ધરાવે છે. જોકે, તમે Data Beingsના 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝘀 & 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸𝗹𝘆 𝗩𝗶𝗲𝘄𝘀 - 𝗪𝗲𝗲𝗸 𝟯𝟱ના ડેટા જોશો તો તમને ખબર પડશે કે રાજકીય પાર્ટીઓના યૂટ્યૂબમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી 60 ટકા શેર ધરાવે છે. બીજા નંબરે રાહુલ ગાંધી 10 મિલિયને છે અને ઈન્ડીયન યૂથ કોંગ્રેસ પાર્ટી 7.9 મિલિયન સાથે ત્રીજા નંબરે છે. આ રિપોર્ટમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી વ્યૂઝમાં 6 ક્રમે અને નરેન્દ્ર મોદી 2.4 મિલિયનના ડેટા સાથે 7મા ક્રમે છે. આ આંકડાથી એ ન કહી શકાય એ દેશમાં કોંગ્રેસ સૌથી પોપ્યુલર છે પણ જે વર્ગ યૂટ્યૂબ પર એક્ટિવ છે એમાં રાજકીય પાર્ટીઓમાં કોંગ્રેસનો દબદબો છે. આ ફક્ત એક વીકના ડેટા છે. આ સાબિત કરે છે કે સોશિયલ મીડિયામાં કોંગ્રેસની એક્ટિવનેસ હવે ભાજપને પરેશાન કરી રહી છે. જે પ્રકારે GEN Zમાં રાહુલ ગાંધી લોકપ્રિય થઈ રહ્યાં છે એ ભાજપ માટે એલાર્મિંગ સ્થિતિ છે. આ સ્થિતિને સંભાળવા માટે હવે ખુદ પીએમ મોદી મેદાને આવ્યા છે.
રાજકીય પાર્ટીઓને સૌથી મોટો ડર એટલા માટે પણ છે કે આજની GEN Zના પ્રશ્નો સામાન્ય કરતાં અલગ છે. પહેલાં પાર્ટીઓ કરોડોના બજેટ, જાતિગત સમીકરણો અને શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સુવિધાઓના આધારે મત આપતી હતી. આજની પેઢી એ બધાથી અલગ છે. એમના પ્રશ્નો પણ અલગ છે.
૧ . General Issues
મોંઘવારી (જેવી કે એલપીજી અને ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ), વીજળીના ઊંચા દર, ખેતી અને માળખાકીય સુવિધાઓ સીધી જ આખા પરિવાર અને દૈનિક આજીવિકાને અસર કરે છે.
સામાન્ય જનતા અવારનવાર કલ્યાણકારી યોજનાઓ, સબસિડીઓ અને પાયાની વહીવટી સુવિધાઓના આધારે મતદાન કરતી હોય છે.
૨. Youth Issues
યુવાનોની પ્રાથમિકતાઓ રોજગારી, કારકિર્દીની અનિશ્ચિતતા અને ફેર ઓપચ્યુનિટીની આસપાસ ફરે છે. તેઓ પારદર્શક અને સમયસર સરકારી ભરતી, પેપરલીક મુક્ત પરીક્ષાઓ અને ખાનગી ક્ષેત્રમાં બહેતર તકોની માંગ કરે છે.
તેમના માટે શિક્ષણ એટલે માત્ર શાળાઓ નહીં, પરંતુ રોજગારલક્ષી શિક્ષણ અને કૌશલ્ય વિકાસ છે.
આજના યુવાનો અને ' GEN Z' પરંપરાગત રાજકીય વાતોથી આગળ વધી ચૂક્યા છે. તેઓ બહેતર ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સ્ટાર્ટઅપ માટે સરળ ભંડોળ (ફંડિંગ), આધુનિક શહેરી સુવિધાઓ અને સમૃદ્ધ ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થા ઈચ્છે છે.
યુવાનો વહીવટી ભ્રષ્ટાચાર, ભાઈ-ભત્રીજાવાદ અને વ્યવસ્થિત પારદર્શિતાના અભાવ સામે અવાજ ઉઠાવતા થયા છે અને સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિયપણે પોતાનો અસંતોષ વ્યક્ત કરે છે.
સોશિયલ મીડિયા અને જેનઝી (Gen Z) ની ગુજરાત ચૂંટણી પર અસર
રાહુલ ગાંધીએ ખુદ મેદાનમાં ઉતરવું પડે
ગુજરાત ભાજપનું 'પેજ પ્રમુખ' મોડેલ દેશભરમાં લોકપ્રિય છે. ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોથી લઈને વોર્ડ સ્તર સુધી તેમનું નેટવર્ક ફેલાયેલું છે. સરકાર વિરોધી મત પડે કે ન પડે, પણ સમર્થનવાળા મત તો નિશ્ચિત જ હોય છે. વળી, ભાજપના કાર્યકરો ખૂબ જ લક્ષ્યાંકિત (ટાર્ગેટેડ) અને સંગઠિત હોય છે. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે આજના યુગમાં પણ ગુજરાત કોંગ્રેસ પાસે ડિજિટલ અને સોશિયલ મીડિયા ક્ષેત્રે પૂરતી તાકાત નથી. 'આપ' (AAP) ચૂંટણી વખતે હોબાળો મચાવવામાં સફળ રહે છે, પરંતુ તેમની પાસે દરેક વિધાનસભા બેઠક માટે મજબૂત ઉમેદવારોની જ અછત હોય છે ત્યારે ગ્રાસ રૂટ લેવલે કાર્યકરોની ફોજ હોવાનો કોઈ સવાલ જ પેદા થતો નથી. આપ કેટલાક વિસ્તારો પૂરતો માહોલ બનાવી શકે પણ ભાજપને અસર કરી શકે એવી સ્થિતિમાં નથી. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને મજબૂત બનવું હોય તો ખુદ રાહુલ ગાંધીએ દિલ્હી છોડીને ગુજરાતમાં મેદાનમાં ઉતરવું પડે. ચૂંટણીનું વાતાવરણ ભલે GEN Z દ્વારા અસર કરશે પણ અસલી સવાલ એ છે કે કોંગ્રેસ અને 'આપ' કેટલી બેઠકો તોડીને પોતાના તરફ ખેંચવામાં સફળ રહે છે એ તો સમય જ બતાવશે.