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મોદીથી લઈને રાહુલ સુધી... ગુજરાત પ્રયોગશાળા, મોદીએ 'Gen Z' નો મૂડ માપ્યો, જાણો કેટલું બદલાશે રાજકારણ

Gen Z Politics : ગુજરાતને હંમેશાં રાજકારણની 'પ્રયોગશાળા' માનવામાં આવે છે, અને આ વખતે વડાપ્રધાન મોદીએ અહીં 'Gen Z'નો મૂડ માપીને એક મોટો દાવ રમ્યો છે. GEN Zનું દેશમાં કે વોટબેંકમાં વજન કેટલું છે એ પીએમના વડોદરાના પ્રોગ્રામે સાબિત કરી દીધું છે. પીએમ મોદીએ નમો ફોર વિકસિત ભારત પ્રોગ્રામ માટે કોઈ રેલી ન કરી પણ GEN Z સ્ટાઈલમાં આખો પ્રોગ્રામ ઉભો કરાયો. ક્યૂઆર કોડ સ્કેન કરીને એન્ટ્રી, કોર્પોરેટ સ્ટાઈલનો વાય શેપનો રેમ્પ અને ડિજિટલ ઓડિયન્સ સાથે સંવાદ. આ તમામ બાબતો GEN Zને આકર્ષવા અને ગુજરાતમાં મોદીએ એક પ્રયોગ કર્યો છે. પીએમ સારી રીતે જાણે છે કે  50 વર્ષ રાજકારણની પેઢી ચલાવવી છે તો ગુજરાતના 2 કરોડ અને દેશના 39  કરોડ GEN Z વિના છૂટકો નથી!

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 09, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:29 PM IST
મોદીથી લઈને રાહુલ સુધી... ગુજરાત પ્રયોગશાળા, મોદીએ 'Gen Z' નો મૂડ માપ્યો, જાણો કેટલું બદલાશે રાજકારણ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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