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સિલિકોન વેલીથી વોશિંગ્ટન સુધી... ગુજરાતની વિકાસગાથા વૈશ્વિક મંચ પર, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ રોકાણકારો અને ડાયસ્પૉરા સાથે કર્યો સંવાદ

CM Bhupendra Patel US Visit: અમેરિકા પ્રવાસ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વૈશ્વિક રોકાણકારો, ઉદ્યોગ જગતના લીડર્સ, ઉભરતી ટેક્નોલોજીના પાયોનિયર્સ અને ભારતીય ડાયસ્પૉરા સાથે સંવાદ દ્વારા ગુજરાતની વિકાસયાત્રાને વૈશ્વિક મંચ પર રજૂ કરી રહ્યા છે અને રાજ્ય માટે ગ્લોબલ પાર્ટનરશિપની નવી તકો શોધી રહ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 20, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:26 PM IST
સિલિકોન વેલીથી વોશિંગ્ટન સુધી... ગુજરાતની વિકાસગાથા વૈશ્વિક મંચ પર, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ રોકાણકારો અને ડાયસ્પૉરા સાથે કર્યો સંવાદ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ગુજરાતની વિકાસગાથા વૈશ્વિક મંચ પર, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ ડાયસ્પૉરા સાથે કર્યો સંવાદ
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