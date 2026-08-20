/સિલિકોન વેલીથી વોશિંગ્ટન સુધી... ગુજરાતની વિકાસગાથા વૈશ્વિક મંચ પર, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ રોકાણકારો અને ડાયસ્પૉરા સાથે કર્યો સંવાદ

CM Bhupendra Patel US Visit: જાન્યુઆરી 2027માં યોજાનારી 11મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ માટે ગુજરાતે ગ્લોબલ આઉટરીચને વેગ આપ્યો છે. VGGS 2027 પૂર્વે ગુજરાતનો પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય રોડ શો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં અમેરિકા અને કેનેડામાં યોજાઈ રહ્યો છે. તેના ભાગરૂપે હાઇ-લેવલ ડેલિગેશન વોશિંગ્ટન ડી.સી., ન્યૂયૉર્ક, સાન ફ્રાન્સિસ્કો અને ટોરોન્ટોની મુલાકાત લઈ રહ્યું છે, જ્યાં વૈશ્વિક રોકાણકારો, ઉદ્યોગ જગતના લીડર્સ, ઉભરતી ટેક્નોલોજીના પાયોનિયર્સ અને વાઇબ્રન્ટ ભારતીય ડાયસ્પૉરા સાથે સંવાદ દ્વારા ગુજરાતની વિકાસગાથાને વૈશ્વિક મંચ પર રજૂ કરવામાં આવી રહી છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિકસિત ભારત@2047ના વિઝનને અનુરૂપ ગુજરાત વિકસિત ગુજરાત@2047ના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધતા પોતાની ઔદ્યોગિક, ટેકનોલોજિકલ અને ઇનોવેશન ક્ષમતાઓને સતત મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. આ જ ક્રમમાં VGGS 2027ને ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇનોવેશન, ટેકનોલોજી અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ગ્લોબલ ગુજરાતી કમ્યુનિટી બનશે ગુજરાતની ઇનોવેશન ઇકોસિસ્ટમના પાર્ટનર
સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતી ડાયસ્પૉરા સાથે સંવાદ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ સિલિકોન વેલીમાં વસતા ગુજરાતીઓના સેમિકન્ડક્ટર, AI, ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન ક્ષેત્રોમાં યોગદાનની નોંધ લીધી હતી. તેમણે ગ્લૉબલ ગુજરાતી ટેલેન્ટ અને ગુજરાત સ્થિત કંપનીઓ વચ્ચે એક મજબૂત સેતુ બનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતની વિકાસયાત્રામાં ગ્લૉબલ ગુજરાતી કમ્યુનિટીની નિપુણતા, અનુભવ અને નેટવર્કનો લાભ મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. આ દિશામાં નૉલેજ શેરિંગ, મેન્ટરશિપ અને ટેકનોલોજી ભાગીદારી દ્વારા ગુજરાત-સિલિકોન વેલી કનેક્ટને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે.
ગૂગલ સાથે AI અને ફ્યુચર સ્કિલ્સ અંગે ચર્ચા
ગૂગલ કેમ્પસ ખાતે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ચંદુ થોટા અને સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ્સ સાથેની બેઠકમાં યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ અને એજ્યુકેટર્સ માટે AI તાલીમ કાર્યક્રમોના વિસ્તરણ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કૃષિમાં AI દ્વારા ક્રોપ પેટર્ન, સોઇલ હેલ્થ અને ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્સને વધુ સારી બનાવવા તેમજ એડવાન્સ્ડ ડેટા સિક્યુરિટી માટે સોવરિન AI સોલ્યુશન્સના ઉપયોગની સંભાવનાઓ અંગે પણ વિચાર-વિમર્શ કરવામાં આવ્યો હતો.
પરપ્લેક્સિટી AI સાથે ડીપ-ટેક અને ડેટા સેન્ટર તકો અંગે ચર્ચા
પરપ્લેક્સિટી AIના CEO અરવિંદ શ્રીનિવાસ સાથેની બેઠકમાં ગુજરાતના ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પોલિસી પ્રેડિક્ટિબિલિટી અને સ્કિલ્ડ ટેલેન્ટ ઇકોસિસ્ટમને ગ્લૉબલ AI અને ડીપ-ટેક કંપનીઓ માટે મજબૂત આધાર તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. એન્જિનિયરિંગ અને R&D, ટેકનોલોજી ભાગીદારી તેમજ ડેટા સેન્ટર અને હાઇબ્રિડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સંભવિત તકો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
માઇક્રોન સાથે ગુજરાતની સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમને વેગ
માઇક્રોન ટેકનોલોજીના ચેરમેન અને CEO સંજય મહેરોત્રા સાથેની બેઠકમાં સાણંદ સ્થિત સેમિકન્ડક્ટર સુવિધાની પ્રગતિ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સાણંદ અને ધોલેરા જેવા હબ દ્વારા ગુજરાતને ગ્લૉબલ સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બનાવવાની દિશામાં રાજ્ય સરકારની મહત્વપૂર્ણ કામગીરીને રજૂ કરવામાં આવી હતી.
MSMEs અને કારીગરો માટે ગ્લૉબલ માર્કેટ એક્સેસ અંગે ચર્ચા
વૉશિંગ્ટન ડી.સી.માં વોલમાર્ટના એક્ઝિક્યુટિવ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ડેન બ્રાયન્ટ સાથેની બેઠકમાં ગુજરાતની વ્યાપક MSME ઇકોસિસ્ટમ અને સ્થાનિક કારીગરોને ગ્લૉબલ સપ્લાય ચેઇન સાથે જોડવા તથા નિકાસની તકો વધારવાની સંભાવનાઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ પહેલ ગુજરાતના સ્થાનિક ઉદ્યોગોને ગ્લૉબલ માર્કેટ્સ સાથે જોડવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
ગુજરાતની વૈશ્વિક ભાગીદારીનો આગામી તબક્કો
પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય રોડ શો દ્વારા ગુજરાતે VGGS 2027 માટે પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણ અને બિઝનેસ આઉટરીચને નવી ગતિ આપી છે. અમેરિકા અને કેનેડામાં થયેલા સંવાદોમાં સેમિકન્ડક્ટર, AI, ડેટા સેન્ટર, ડીપ-ટેક, MSMEs અને ગ્લૉબલ સપ્લાય ચેઇન જેવા ક્ષેત્રોમાં ગુજરાત માટે નવી ભાગીદારીની સંભાવનાઓ સામે આવી છે. 11મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લૉબલ સમિટ જાન્યુઆરી 2027માં ગુજરાતમાં યોજાશે, જે વિકસિત ગુજરાત@2047 અને વિકસિત ભારત@2047ના વિઝનને આગળ લઇ જતા ગુજરાતની ઔદ્યોગિક અને ટેક્નોલોજિકલ ક્ષમતાઓને વૈશ્વિક ભાગીદારી સાથે જોડવાનું એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ બનશે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વોશિંગ્ટનમાં ગુજરાતીઓ સાથે કર્યો સંવાદ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તેમની યુએસ-કેનેડા મુલાકાતના ચોથા દિવસે વોશિંગ્ટનમાં વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના કાર્યક્રમમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટ 2027 સંદર્ભમાં ગુજરાતને ભારતના ગ્રોથ એન્જિન તરીકેની પ્રભાવક પ્રસ્તુતિ કરી હતી. વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા વોશિંગ્ટન ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે ગુજરાતી ડાયાસ્પોરા સાથે સંવાદ કર્યો હતો. તેમાં ગુજરાતના સર્વાંગી વિકાસ, નાણાંકીય શિસ્ત, નવા રોકાણની તકો તથા ગિફ્ટ સિટી, સેમિકન્ડક્ટર, AI, ડેટા સેન્ટર્સ અને બાયોટેકનોલોજી જેવા ઉભરતા ક્ષેત્રોની વિપુલ વિકાસ સંભાવનાઓ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી.
મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાત ડેલિગેશનના અમેરિકા પ્રવાસનો હેતુ સ્પષ્ટ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં વધુ રોકાણ આકર્ષવા, નવા ઉદ્યોગો સ્થાપવા અને ઉભરતા ક્ષેત્રોનો વિકાસ થાય તે માટે વિવિધ બિઝનેસ બેઠકો યોજાઈ રહી છે. ખાસ કરીને સિલિકોન વેલી ખાતે યોજાયેલી બેઠકો સફળ રહી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. ગુજરાતમાં રોકાણ માટે અનુકૂળ અને વિશ્વસનીય વાતાવરણ અંગે તેમણે કહ્યું કે, ગુજરાતને દેશના આર્થિક વિકાસમાં મહત્વનું સ્થાન મળ્યું છે અને હવે નવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ વધારવા માટે સક્રિય પ્રયાસો થઈ રહ્યાં છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો અનુરોધ
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતે આર્થિક વિકાસ સાથે પાયાની સુવિધાઓ પર ફોકસ કર્યું છે. રાજ્યનો વિકાસ માત્ર આર્થિક પ્રગતિ સુધી સીમિત ન રાખતા પાણી, વીજળી, શહેરી સુખાકારી અને અન્ય પાયાની સુવિધાઓ દ્વારા સામાન્ય નાગરિકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવાનું રાજ્ય સરકારનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે. લોકશાહીમાં લોકો સરકારનું મૂલ્યાંકન માત્ર આર્થિક આંકડાઓથી નહીં, પરંતુ રોજિંદા જીવનમાં અનુભવાતા પરિવર્તનના આધારે પણ કરે છે. ગુજરાતે વીજળી, પાણી અને રોજગાર સહિતના ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
મુખ્યમંત્રીએ વૈશ્વિક ગુજરાતી સમુદાયને ગિફ્ટ સિટીમાં રોકાણ કરવાનો અનુરોધ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વભરમાં ગુજરાતીઓએ મહેનતથી સંપત્તિ અને મૂડી ઊભી કરી છે. આ મૂડી ગુજરાતના વિકાસમાં ઉપયોગી થાય તે માટે ગિફ્ટ સિટીમાં રોકાણથી રોકાણકારોને વ્યક્તિગત લાભ તથા નાણાંકીય અર્થવ્યવસ્થાને વધુ મજબૂતી મળશે, તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.
સરકારી નીતિઓને કારણે નવી રોજગારીની તકો ઊભી થઈ
રાજ્યની નાણાંકીય શિસ્ત અને સુદૃઢ વહીવટી વ્યવસ્થાને મહત્વપૂર્ણ શક્તિ ગણાવતા મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દિશાદર્શનમાં વિકાસ માટે સુશાસન, શિસ્ત અને પારદર્શક વ્યવસ્થાના આધારે આગળ વધવાનો ગુજરાતનો અભિગમ રહ્યો છે. રાજ્યમાં સેમિકન્ડક્ટર અને ડેટા સેન્ટરમાં નવી તકો અંગે મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સેમિકન્ડક્ટર અને ડેટા સેન્ટર જેવા નવા યુગના સેક્ટર્સમાં મજબૂત પ્રેઝન્સ નોંધાવી રહ્યું છે. રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ પાયાની સુવિધાઓ, ઉદ્યોગલક્ષી વાતાવરણ, નાણાંકીય માળખું અને અનુકૂળ સરકારી નીતિઓને કારણે આ ક્ષેત્રોમાં મોટા પાયે રોકાણ અને રોજગારીની તકો ઊભી થઈ રહી છે.
એટલું જ નહિ, હોસ્પિટાલિટી અને હોટેલ ક્ષેત્રમાં પણ ગુજરાતમાં રહેલી સંભાવનાઓ અંગે મુખ્યમંત્રીએ સંવાદ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, રાજ્યના પર્યટન, હોસ્પિટાલિટી અને હોટેલ ક્ષેત્રે રોકાણની વિશાળ તકો છે. વધતી ઔદ્યોગિક અને વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓથી આ સેક્ટર્સમાં નવા રોકાણથી રોજગારી અને સ્થાનિક અર્થતંત્રને વેગ મળશે.
મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના વિકાસમાં વૈશ્વિક ગુજરાતી સમુદાયની સહભાગિતાને મહત્વપૂર્ણ ગણાવી હતી. આ સંદર્ભે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ, રોકાણકારો અને ઉદ્યોગજગતના પ્રતિનિધિઓ ગુજરાતની વિકાસયાત્રામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. વૈશ્વિક રોકાણ, નવી ટેકનોલોજી, ઉદ્યોગસાહસિકતા અને વૈશ્વિક અનુભવના સમન્વયથી ગુજરાત વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ હાંસલ કરશે.
ગુજરાત ઉદ્યોગ, નાણાકીય ક્ષેત્ર, સેમિકન્ડક્ટર, ડેટા સેન્ટર, હોસ્પિટાલિટી સહિતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે સરકાર, ઉદ્યોગજગત અને વૈશ્વિક ગુજરાતી સમુદાયની ત્રિવેણીથી વિકાસને વધુ મળશે એવો વિશ્વાસ પણ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો.