સોમનાથથી ગંગાસાગર સુધી ‘ગુજરાત મોડેલ’નો ડંકો, અમિત શાહે ગાંધીનગરને આપી વિકાસની મોટી ભેટ; હવે ગામડાં બનશે આત્મનિર્ભર

Amit Shah Gandhinagar Visit: ગાંધીનગરમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વિકાસકાર્યોની ભેટ આપી છે. અમિત શાહે 340 કરોડ રૂપિયાના કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કર્યું છે. રસ્તા અને અન્ડરબ્રિજ, વિવિધ ગામોને વિકાસની ભેટ આપવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 28, 2026, 06:22 PM IST|Updated: May 28, 2026, 06:22 PM IST
About the Author

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

