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વિદેશ અભ્યાસ માટે આર્થિક તંગી બને છે રોડાં? જાણો ₹૧૫ લાખની SEBC વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજનાની સફળ ગાથા


પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી દીધા પછી જ્યારે આખી દુનિયા અંધકારમય લાગતી હતી, ત્યારે એક માતાની હિંમત અને ગુજરાત સરકારના ટેકાએ રાજપીપળાના આશાસ્પદ યુવકની કિસ્મત બદલી નાખી. માત્ર ૪%ના નજીવા વ્યાજે મળેલી ૧૫ લાખની સહાયથી નર્મદાનો ઋતાંશુ પંચાલ આજે કેનેડામાં મિકેનિકલ એન્જિનિયર તરીકે ચમકી રહ્યો છે!

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 08, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:00 PM IST
વિદેશ અભ્યાસ માટે આર્થિક તંગી બને છે રોડાં? જાણો ₹૧૫ લાખની SEBC વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજનાની સફળ ગાથા

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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