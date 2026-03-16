ગાંધીનગરના કાવાદાવા : દિલ્હીથી પરત ફરેલા IAS અધિકારી ગોટે ચઢ્યા, દાદાએ કેમ કરી આવી કોમેન્ટ!
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
PMO એ ગુજરાતના નેતાઓ પાસે શરૂ કરાવ્યું ‘ઓપરેશન 2027’
ગુજરાતમાં ભાજપ છેલ્લા ૩૦ વર્ષથી શાસન કરે છે. કારણ કે ભાજપ હંમેશા ઇલેક્શન મોડ પર કામ કરતો હોય છે. ચૂંટણી આવે અને ભાજપ કામ કરે તેવી ઘટના નથી. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી એ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. જો કે ભાજપ દ્વારા ‘ઓપરેશન 2027’ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. વિધાનસભાની ચૂંટણી 2027 માં યોજાશે. પીએમઓના દિશા નિર્દેશ ઉપર આ ઓપરેશન શરૂ થયું છે. છેલ્લા બેથી ત્રણ માસ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માના પ્રવાસ અને જાહેર સભા ઉપર નજર નાંખશો તો ‘ઓપરેશન 2027’ ના પુરાવા મળશે. અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના આદિવાસી પટ્ટા પર અત્યારે સરકાર અને સંગઠન કામગીરી કરી રહ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં જાહેર સભાઓ, રેલી અને બેઠકોની સંખ્યા ખુબ વધી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહની ગુજરાત મુલાકાત અને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની વધેલી દિલ્હી મુલાકાત ‘ઓપરેશન 2027’ અંતર્ગત હોવાની ચર્ચા ચાલે છે.
દાદાએ દિલ્હીથી પરત આવી કેમ કરી આવી કોમેન્ટ!
મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી તાજેતરમાં દિલ્હી મુલાકાત લઈને પરત આવ્યા. દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી સાથે મુખ્યમંત્રીની તસવીર બહાર આવી. જોકે દિલ્હી એરપોર્ટ ઉપર તમામ પ્રોટોકોલ તોડીને મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી અન્ય મુસાફરો સાથે મુલાકાત કરતા નજરે પડ્યા. આ વીડિયોએ સોશિયલ મીડિયામાં ધૂમ મચાવી. મુખ્યમંત્રીની સાદગી અને સરળતા જોવા મળી. મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી વચ્ચેનો તાલમેલવાળી બોડી લેંગ્વેજ જોવા મળી. જોકે દિલ્હીથી પરત આવ્યા બાદ મુખ્યમંત્રી સાથે હળવા મૂળમાં આ વીડિયો સંદર્ભે વાત થઈ. તે સમયે હસતા હસતા મુખ્યમંત્રીએ કોમેન્ટ કરી કે તમામ અટકળોનો અંત આવી ગયો ને.
મહિલા IAS અધિકારીની ગાડી પરનું લખાણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો
સચિવાલયમાં બેસતા એક મહિલા IAS અધિકારીએ સરકારી ગાડીમાં પોતાના હોદ્દાનું બોર્ડ મૂક્યું છે. આ બોર્ડ IAS અધિકારીઓ અને મહિલા અધિકારીના સ્ટાફમાં ભારે ચર્ચા જગાવી રહ્યું છે. આ IAS અધિકારીએ પહેલીવાર સરકારી ગાડીમાં આ પ્રકારના હોદ્દાવાળું બોર્ડ લગાવ્યું છે. કહેવાય છે કે આ મહિલા અધિકારી સરકારી ગાડીમાં જાય એટલે ડ્રાઇવર ગાડીમાં કાચ પાસે જોઈ શકાય તે રીતે મૂકી દે છે. લાંબા સમયથી આ મહિલા અધિકારી ક્રીમ પોસ્ટિંગ ભોગવતા હતા, પણ છેલ્લે IAS અધિકારીઓની થયેલી બદલીઓમાં સાઈડ પોસ્ટિંગ મળ્યું છે. કદાચ તેના જ કારણે હવે પોતાને હોદ્દો લખવાની જરૂર લાગી હશે.
શંકર ચૌધરીના ફિટનેસની ચર્ચા... સ્ટાફ અને પોલીસ અધિકારી માટે કસરત
વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર ચાલી રહ્યું છે. ગૃહની અંદર અને ગૃહની બહાર અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીના નામની ચર્ચા છે. ગૃહની અંદર અધ્યક્ષની ટકોર ચર્ચા જગાવે છે તો ગૃહની બહાર શંકરભાઈની ફિટનેસ ચર્ચાનો વિષય છે. અધ્યક્ષ વિધાનસભા આવે એટલે ફરજિયાત બે માળ સીડી ચઢીને જ જાય છે. પગથિયા ઉપર દોડતા જતા હોય તે પ્રકારે સરળતાથી સીડી ચઢી લે છે. અધ્યક્ષ પોતે પગથિયાં ચઢીને જતા હોવાના કારણે તેમનો સ્ટાફ અને પોલીસ અધિકારીઓને પણ ફરજિયાત પગથિયાં ચઢીને જવું પડે છે. ઘણીવાર અધ્યક્ષ પણ કોઈ ધારાસભ્ય કે અન્ય ઓળખીતી વ્યક્તિ મળે તો પોતાની સાથે સીડી ચઢવા આમંત્રણ આપે છે. ઉત્સાહમાં આવી ધારાસભ્ય કે અન્ય કોઈ પગથિયાં ચઢે તો પહેલો માળ આવતા સુધીમાં શ્વાસ ચડવા લાગે છે. બીજા માળે પહોંચતા બોલવાના હોંશકોંશ રહેતા નથી. એટલે કદાચ કેટલાક ધારાસભ્યો અધ્યક્ષ આવે એ પહેલા લિફ્ટ પકડી બીજા માટે પહોંચી જાય છે.
દિલ્હીથી પરત ફરેલા IAS અધિકારી ગોટે ચઢ્યા
IAS અધિકારી લોચન શહેરા હમણાં હમણાં વિધાનસભાની ગેલેરીમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા. ત્રીજા માળે કોઈની ચેમ્બર શોધતા હોય તેવી રીતે નજરે પડ્યા. ત્રીજા માળના એક બે રાઉન્ડ લગાવ્યા પછી પણ તેમને જે ચેમ્બર શોધતા હતા તે ન મળી. એટલે આશ્ચર્ય રીતે વિધાનસભાના અધ્યક્ષની ચેમ્બર ક્યાં જતી રહી તેવું કોઈને પૂછ્યું. જે મહાનુભાવને તેઓએ પૂછ્યું તેને અધિકારીને ઓળખતા ન હતા. એટલે કટાક્ષ કરતા હોય તેવી રીતે કહ્યું કે, ત્રીજા માળે પરથી બીજા માળ પર લઈ ગયા છે. આ જ અધિકારી બે દિવસ પહેલા અન્ય એક મંત્રીની ચેમ્બર શોધવામાં પણ ગોટે ચઢ્યા હતા.
