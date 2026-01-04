ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના વધતા કેસો વચ્ચે છૂટ્યો મોટો આદેશ, ફૂડની લારીઓ-સ્ટોલ બંધ કરાવાયા
Gandhinagar Typhoid Cases : ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના કેસમાં વધારો થયો. દૂષિત પાણીના કારણે પાટનગરમાં રોગચાળો ફેલાયો. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીની સ્થિતિ પર નજર. સિવિલમાં અત્યાર સુધીમાં 113 દર્દીઓ દાખલ. 1 થી 16 વર્ષના સગીરો થયા સંક્રમિત
Gandhinagar News ; ગાંધીનગરમાં પાણીજન્ય ટાઇફોઇડની સ્થિતિ અંગે ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રના સાંસદ તેમજ કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહના તંત્રને યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવાના આદેશ કરાયો છે. તેમજ ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના કેસો વધતા મહાનગરપાલિકાએ મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. શહેરમાં પાણીપુરી અને ઠંડા પીણાંની 100 થી વધુ લારીઓ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરાવાઈ છે.
લારીઓ બંધ કરવાનો આદેશ છૂટ્યો
ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના વધતા કેસો વચ્ચે મહાનગરપાલિકાની મેગા ડ્રાઈવ શરૂ કરાઈ છે. પાણીપુરી, બરફના ગોળા અને સોડા વેચતી લારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરાઈ છે. આજે 100 થી વધુ સ્ટોલ અને લારીઓ તાત્કાલિક બંધ કરાઈ છે. 75 પાણીપુરી-રગડા લારીઓ, 12 સોડા સેન્ટર સહિત અનેક એકમો સીલ કરાયા છે. સેક્ટર ૨૧, ૨૨, ૨૪, ૨૬, ૨૮ સહિત શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં અભિયાન ચલાવાયું છે. રોગચાળો કાબૂમાં ન આવે ત્યાં સુધી આવી ઝુંબેશ ચાલુ રહેશે. મનપા દ્વારા અખાદ્ય ખાદ્યપદાર્થોના વેચાણ પર સખ્ત પ્રતિબંધ મૂકાયો છે. શહેરીજનોને ઘરે બનાવેલો ખોરાક અને ઉકાળેલું પાણી પીવાની સલાહ અપાઈ છે. એસ્ટેટ અને ફૂડ સેફ્ટી વિભાગની સંયુક્ત ટીમે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જાહેર આરોગ્યના હિતમાં આગામી સૂચના સુધી પ્રતિબંધ યથાવત
100 થી વધુ લારી અને સ્ટોલ બંધ કરાવાયા
મહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ શાખા અને ફૂડ સેફ્ટી વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત રીતે મેગા ડ્રાઇવ યોજી હતી. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ખુલ્લામાં ખાદ્યપદાર્થો વેચતી લારીઓ સામે લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી, પાણીપુરી, બરફના ગોળા અને સોડા જેવી ચીજવસ્તુઓ વેચતા એકમોને બંધ રહેશે. તંત્ર દ્વારા કુલ ૧૦૦થી વધુ લારીઓ અને સ્ટોલ બંધ કરાવવામાં આવ્યા છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ઉભી રહેતી ૭૫ જેટલી પાણીપુરી અને રગડાની લારીઓ, ૧૨ સોડા સેન્ટર, ૮ પ્રેમ મેવાડ ફ્રુટ સલાડ અને બદામ શેકના સ્ટોલ તથા ૬ બરફના ગોળાની લારીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ એકમોને તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. શહેરના સેક્ટર ૨, ૩, ૬, ૭, ૮, ૧૧, ૧૩, ઘ-૫ સર્કલ, સેક્ટર ૨૧, ૨૨, ૨૪, અક્ષરધામ વિસ્તાર, ડી-માર્ટ વિસ્તાર, સેક્ટર ૨૫ અને ૨૮ ગાર્ડન વિસ્તાર, તેમજ સેક્ટર ૨૬, ૨૭, પેથાપુર તેમજ ધોળાકુવા વિસ્તારમાંથી ખાણીપીણી લારીઓ દૂર કરવામાં આવી.
ગાંધીનગર સિવિલમાં ટાઈફોઈડના 113 દર્દીઓ નોંધાયા
રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના કેસમાં વધારો થતા તંત્ર સતર્ક થયું છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રીની સાથે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. શહેરી વિસ્તારમાં પાણી અને ગટરની લાઈનો તૂટવાના કારણે શુદ્ધ પાણી સાથે દૂષિત પાણી મિક્સ થઈ રહ્યું છે. જેના કારણે રોગચાળો વકર્યો છે. ગાંધીનગર સિવિલમાં ટાઈફોઈડના 113 દર્દીઓ નોંધાયા છે. જેમની ઉંમર 1 થી 16 વર્ષની છે. હાલ 94 દર્દીઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે.
યુદ્ધના ધોરણે કામ કરવાની સૂચના અપાઈ
ગાંધીનગર શહેરના સેકટર ૨૪, ૨૮ અને આદિવાડા વિસ્તારમાં પાણીની પાઇપલાઇન લીકેજના થવાના કારણે દૂષિત પાણીથી બાળકો અને નાગરિકોમાં ટાઇફોઇડના કેસ સામે આવ્યા છે જે અંગે ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રના સાંસદ તેમજ કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, જિલ્લા કલેકટર તેમજ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર સાથે સતત સંપર્કમાં રહી, ચર્ચા કરી વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે સંપૂર્ણ વિગતો મેળવી પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ સામે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવા સૂચના આપી છે.
અમિત શાહે આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી ટાઇફોઇડથી અસરગ્રસ્ત બાળકો અને નાગરિકોને નિષ્ણાંત તબીબો દ્વારા ઝડપી અને સચોટ સારવાર મળી રહે તે માટેના આદેશ આપ્યા છે. તેમજ ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પીડિત દર્દીઓ અને સગાઓ માટે ભોજનની સુવિધા સુનિશ્ચિત કરવા અંગે સૂચના આપી છે. અમિત શાહે લીકેજના તાત્કાલિક સમારકામ અને આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ સ્થિતિનો ફેલાવો વધુ ન થાય તે માટે આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ પાઇપલાઇનની સઘન ચકાસણીના આદેશ આપ્યા છે.
ગાંધીનગર શહેરમાં શંકાસ્પદ ટાઈફોઈડના કેસો અંગે સઘન આરોગ્ય વ્યવસ્થા અને સર્વે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જે વિસ્તારોમાંથી આ શંકાસ્પદ કેસો મળી આવ્યા છે તે સેક્ટર ૨૪, ૨૬ અને ૨૮ તથા આદીવાડામાં ૭૫ હેલ્થ ટીમો દ્વારા સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. આ શંકાસ્પદ ટાઈફોડના ૧૧૩ કેસો અત્યાર સુધીમાં મળી આવ્યા છે અને સારવાર ગ્રસ્ત દર્દીઓમાંથી ૧૯ ને ડિસ્ચાર્જ કરી દેવાયા છે. અન્ય ૯૪ દર્દીઓને ગાંધીનગર સિવિલ તેમજ સેક્ટર ૨૪ અને ૨૯ ના UHCમાં સારવાર અપાઈ રહી છે અને આ દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે. અસર ગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ૨૪×૭ ઓપીડી શરૂ કરવામાં આવી છે . જે દર્દીઓને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અપાય છે તેમના સગા સંબંધીઓ માટે ભોજન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સર્વેક્ષણ ટીમો દ્વારા અત્યાર સુધીમાં ૨૦,૮૦૦ થી વધુ ઘરોમાં સર્વે કરીને ૯૦ હજારથી વધુ વસ્તીને આવરી લીધી છે. રોગ અટકાયતના પગલાં તરીકે ૩૦૦૦૦ ક્લોરિન ટેબલેટ અને ૨૦,૬૦૦ ORS પેકેટ વિતરણ કરાયા છે. સર્વેક્ષણ ટીમો ઘરે-ઘરે સંપર્ક કરીને જાગૃતિ પત્રિકાઓ વિતરણ કરવા સાથે લોકોને પાણી ઉકાળીને જ પીવાની, બહારના ખોરાક ન ખાવાની તેમ જ હાથ સ્વચ્છ રાખવા સહિતની માહિતી પૂરી પાડે છે.
રોગચાળાના નિયંત્રણ માટે પાણીના સુપર ક્લોરીનેશનની કાર્યવાહી વેગવંતી બનાવવામાં આવી છે અને પાણીમાં ક્લોરીનેશનની માત્રા પણ તપાસવામાં આવે છે. મહાનગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા સોમવાર સુધીમાં ૨૪*૭ પાણી સપ્લાયના સ્વિચઓવરની કામગીરી હાથ ધરાશે. જેના પરિણામે છેવાડાના ઘરો સુધી ક્લોરિનની યોગ્ય માત્રા વાળું પાણી પહોંચાડી શકાશે
રોગ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં જે પણ નાના મોટા લીકેજ મળી આવ્યા છે તેનું રીપેરીંગ પણ તાત્કાલિક ધોરણે હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. મહાનગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા શહેરમાં પાણીપુરી, રગડા પેટીસ, બરફ ગોળા, શિકંજી સોડા તથા દૂધની બનાવટના પીણાઓના વેચાણની પણ સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
