ગાંધીનગર પાટીદાર કેસમાં મોટા ભેદ ખૂલ્યા : સટ્ટાબાજીથી શરૂ થયેલો ખેલ ઋષભ પટેલનો જીવ લઈ ગયો

Gandhinagar Builder Death Case : ગાંધીનગરના બિલ્ડર પુત્ર આપઘાત કેસમાં નવા વળાંક આવ્યા છે, સટ્ટાબાજીને કારણે શરૂ થયેલો ખેલ ઋષભ પટેલનો જીવ લઈ ગયો, પકડાયેલા મહિપાલસિંહે પોલીસ સામે તમામ માહિતી વેરી દીધી 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:00 AM IST

Gandhinagar News ; ગાંધીનગરના બિલ્ડરના 25 વર્ષીય દીકરા ઋષભ પટેલના આપઘાત કેસમાં મોટો ભેદ ખૂલી રહ્યાં છે. પકડાયેલા આરોપી મહિપાલસિંહ રાઠોડ એકમાત્ર આરોપી પકડાયો છે. બાકીના ત્રણ હજી ફરાર છે. પરંતુ પોલીસ પૂછપરછમાં મહિપાલસિંહે તમામ વટાણા વેરી દીધા હતા. જેમાં સમગ્ર મામલો સટ્ટા તરફ પહોચ્યો છે.  

  • કલ્પેશ ઉર્ફે તલાટી અંબાલાલ પટેલ
  • મનીષ ઉર્ફે સ્પલેન્ડર સોમાભાઈ પટેલ
  • ક્રિશાલ ઉર્ફે વિક્રમ પટેલ 
  • મહિપાલસિંહ રાઠોડ (ધરપકડ થઈ છે) 

ઋષભ પટેલના આપઘાત કેસમાં ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી છે. જેમાં મહિપાલસિંહે ઘટસ્ફોટ કર્યો કે, આ આત્મહત્યા પાછળ સટ્ટા બજારના ઉઘરાણી કારણભૂત છે. માનસિક ત્રાસને કારણે ઋષભ પટેલ મરવા મજબૂર બન્યો હતો. તેણે કહ્યું કે, ઋષભ પટેલ છેલ્લા દોઢ વર્ષથી પોતાની નાની સાથે રહેતો હતો, એ જ સોસાયટીમાં મહિપાલસિંહ પણ રહે છે. આ રીતે બંનેની ઓળખ થઈ હતી. બંને એક જ પાન પાર્લર પર બેસવા જતા હતા. આ દરમિયાન મની સ્પેન્ડર સાથે તેમની ઓળખ થઈ હતી. 

મહિપાલસિંહે આગળ જણાવ્યું કે, નીષ સ્પ્લેન્ડર ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર તારાબેન પટેલનો પુત્ર છે, જે પોતાના આઈડી પરથી સટ્ટો રમાડતો હતો. રૂપિયાની ઉઘરાણી પાર્લર પર ખતી હતી. હારજીતના પૈસા પણ ત્યાં જ મળળા. આ માટે મહિપાલ પોતે મીડિયેટરની ભૂમિકા ભજવતો હતો. મનીષના કહેવાથી જ મહિપાલે ઋષભ પાસે ઉઘરાણી કરી હતી. 

હવે વાત એ છે કે, ઋષભ પાસે પણ અડધા કરોડની રકમ આવી હતી, જેના બાદ ઋષભે પાન પાર્લર જવાનું બંધ કરી દીધું હતું. જેથી બધાએ ભેગા મળીને ઋષભને ટોર્ચર કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ઋષભે ગ્રુપમાં બધાના ફોન ઉપાડવાના બંધ કર્યા હતા. આ બાદ રૂપયા માટે મનીષે મહિપાલ થકી ઋષભ સુધી વાત પહોંચાડી કે, રૂપિયા માટે નાના ચિલોડા મામાદેવના પાર્લર પર બોલાવાયો છે. તેથી ઋષભ ત્યા ગયો હતો. જે્યાં મનીષ અને કલ્પેશ તલાટીએ તેને જાહેરમાં ગંદી રીતે માર માર્યો હતો. આ વાતનું લાગી આવતા ઋષભે મોત વ્હાલુ કર્યું હતું. 

ચોંકાવનારી બાબતી એ છે કે, ઋષભ પટેલની પત્ની હેલી પણ તમામ આરોપીઓથી પરિચિત હતી, તેથી જ તેણે સ્યુસાઇડ નોટમાં પત્ની પાસે ન્યાય અપાવવાની આશા વ્યક્ત કરી હતી. તો એક આરોપી કલ્પેશ સાણંદનો તલાટી હોવાનું પણ તપાસમાં ખૂલ્યું છે. 
 
સમાજના આગેવાનો ગ્રુપ બનાવ્યું
બિલ્ડરના પુત્ર રૂષભ પટેલનો‌ આપધાતનો મામલામાં રૂષભ પટેલના ઘરે મોડી રાત્રે સમાજના આગેવાનો એકઠા થયા હતા. આરોપીઓને કડક સજા થાય તે માટે બેઠક યોજાઈ હતી. સમાજમાં આવા કિસ્સાઓ ફરી‌ ન બને તે માટે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સમાજના દીકરાઓ ખોટા રસ્તે જતાં હોય તો પાછા વાળવા માટે કહેવામાં આવ્યું. આ માટે સમાજના લોકો દ્વારા જાગૃતતા માટે એક ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યું છે. 

કેન્ડલ માર્ચ યોજાશે
ઋષભ પટેલને ન્યાય અપાવવા માટે કેન્ડલ માર્ચનું આયોજન કરાયું છે. આગામી 5 ફેબ્રુઆરીએ કેન્ડલ માર્ચ યોજાશે. ઋષભ પટેલ માટે ન્યાયની માંગ સાથે કેન્ડલ માર્ચ નીકળશે. આત્મહત્યા દૂષ્પ્રેરણા કેસમાં અત્યાર સુધી એક આરોપીની ધરપકડ થઈ છે, જ્યારે ૩ આરોપી ફરાર છે. હાલ ગાંધીનગર પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. 

