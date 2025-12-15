ખાખીની આબરૂના ધજાગરા: CID ક્રાઈમના PI અને કોન્સ્ટેબલ 30 લાખની લાંચ લેતા ઝડપાયા!
CID Crime PI Constable Caught: આજે ગાંધીનગરમાં મોટી કાર્યવાહી કરતા પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ગાંધીનગર CID ક્રાઈમના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર અને એક આર્મ્ડ કોન્સ્ટેબલને રૂપિયા 30 લાખની જંગી લાંચ સ્વીકારતા એસીબીની ટીમે રંગેહાથ ઝડપી લીધા છે.
CID Crime PI Constable Caught: ગુજરાત એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) એ 15 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ગાંધીનગરમાં એક મોટી સફળ ટ્રેપ ગોઠવીને CID ક્રાઇમના એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) અને એક આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલને 30 લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે. કોલ સેન્ટરના એક ગુનામાં કાર્યવાહી ન કરવા અને સેટલમેન્ટ કરવા બદલ આ બંને પોલીસકર્મીઓએ લાંચની માંગણી કરી હતી, જેના પગલે ACBએ આ કાર્યવાહી કરી હતી.
કોલ સેન્ટર કેસમાં કાર્યવાહી ન કરવા 30 લાખની લાંચ માંગી
ACBના સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, આ કેસના ફરિયાદી અને તેમના મિત્ર વિરુદ્ધ CID ક્રાઇમ ગાંધીનગર ઝોન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુ.ર.નં. 22/2024 હેઠળ કોલ સેન્ટરનો ગુનો નોંધાયેલો છે. આ ગુનામાં કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી ન કરવા બદલ CID ક્રાઇમના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પેથા કમરશીભાઈ પટેલ અને આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિપુલ બાબુભાઈ દેસાઈ દ્વારા મોટી રકમની લાંચની માંગણી કરવામાં આવી હતી. લાંબી રકઝકના અંતે આ રકમ 30,00,000/- આપવાનું નક્કી થયું હતું.
ACBએ છટકું ગોઠવી બંને લાંચિયા પોલીસકર્મીઓને પકડ્યા
ફરિયાદી લાંચની રકમ આપવા માગતા ન હોવાથી તેમણે તુરંત ACBનો સંપર્ક કર્યો હતો. જેના પગલે ACB અમદાવાદ શહેરના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.એન. પટેલ અને તેમની ટીમે લાંચનું છટકું (ટ્રેપ) ગોઠવ્યું હતું. ધી ઓફિસીસ હરી ગ્રુપ નામની નવી બનતી સાઇટની સામે, સ્વાગત સિટી મોલથી આગળ, જાહેર રોડ પર, સરગાસણ, ગાંધીનગર. સ્વીકારેલ રકમ: ₹30,00,000/- લાંચના છટકા દરમિયાન, કોન્સ્ટેબલ વિપુલ દેસાઈએ ફરિયાદી પાસેથી 30 લાખની રકમ સ્વીકારી હતી.
આ સમયે, PI પી.કે. પટેલે પણ આ લાંચ સ્વીકારવા માટે સંમતિ આપી હતી અને કોન્સ્ટેબલને મદદગારી કરી હતી. ACBની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને કોન્સ્ટેબલ વિપુલ દેસાઈને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યો હતો. ત્યારબાદ, બંને લાંચિયા પોલીસ કર્મચારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર ઓપરેશનનું સુપરવિઝન ACB અમદાવાદ એકમના ઇન્ચાર્જ મદદનીશ નિયામક ડી.એન. પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
ખાખીની આબરૂના ધજાગરા: PI અને કોન્સ્ટેબલે લાંચ લઈ ગુનો કર્યો
CID ક્રાઇમ દ્વારા જે ગુનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, તેમાં કાર્યવાહી ન કરવા બદલ PI પી.કે. પટેલ અને કોન્સ્ટેબલ વિપુલ દેસાઈએ કાવતરું રચીને અને ગર્ભિત ધમકીઓ આપીને ફરિયાદી પાસે લાંચની માંગણી કરી હતી. ફરજ પરના બે જવાબદાર અધિકારીઓ દ્વારા લાંચ લેવાના આ કૃત્યથી ખાખી વર્દીની આબરૂના ધજાગરા ઉડ્યા છે.
આરોપીનું નામ-હોદ્દો-એકમ
પેથાભાઇ કરમશીભાઇ પટેલ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ, સી.આઇ. સેલ, ગાંધીનગર અને વિપુલભાઇ બાબુભાઇ દેસાઇ આર્મ્ડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ, સી.આઇ. સેલ, ગાંધીનગર.
