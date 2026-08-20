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વાયરલ કે સીઝનલ ફીવરમાં એન્ટીબાયોટિક્સ આપવાનું ટાળો, ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા વર્કશોપમાં તબીબોને અપાઈ ખાસ ટિપ્સ

Gandhinagar News: ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે CIDSCO-2026ના પૂર્વાર્ધરૂપે યુવા તબીબો માટે વિશેષ વર્કશોપ્સ યોજાયા. આ વર્કશોપ્સમાં યુવા ડોક્ટરોને ચેપી રોગો અને એન્ટીબાયોટિક્સના યોગ્ય ઉપયોગ અંગે પ્રશિક્ષણ અપાયું. 

Reported ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 20, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:36 PM IST
વાયરલ કે સીઝનલ ફીવરમાં એન્ટીબાયોટિક્સ આપવાનું ટાળો, ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા વર્કશોપમાં તબીબોને અપાઈ ખાસ ટિપ્સ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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