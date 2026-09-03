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ગાંધીનગર સિવિલમાં અજીબોગરીબ કેસ; પુત્રપ્રાપ્તિની અંધશ્રદ્ધામાં પિતાએ 100ની નોટ ગળીને પેટમાં ચાકુ ઝીંક્યું, ડોક્ટરોએ જીવ બચાવ્યો

Gandhinagar News: પુત્રપ્રાપ્તિની માનતા પૂરી કરવાના ચક્કરમાં અંધશ્રદ્ધા કેવા અવિચારી પગલાં ભરાવે છે, તેનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો ગાંધીનગરમાંથી સામે આવ્યો છે. ત્રણ દીકરીઓ ધરાવતા 36 વર્ષીય પિતાએ પુત્રની માનતા રાખ્યા બાદ 100 રૂપિયાની નોટ ગળી લીધી હતી. આ નોટ પેટમાંથી બહાર કાઢવા માટે યુવકે પોતે જ પોતાના પેટમાં ચાકુના ઘા મારી દીધા. ગંભીર ઈજા પામેલા આ યુવકને તાત્કાલિક ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તબીબોની ટીમે જટિલ અને સફળ સર્જરી કરીને ત્રણ દીકરીઓના પિતાનો જીવ બચાવી લીધો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 03, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:26 PM IST
ગાંધીનગર સિવિલમાં અજીબોગરીબ કેસ; પુત્રપ્રાપ્તિની અંધશ્રદ્ધામાં પિતાએ 100ની નોટ ગળીને પેટમાં ચાકુ ઝીંક્યું, ડોક્ટરોએ જીવ બચાવ્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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