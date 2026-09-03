/ગાંધીનગર સિવિલમાં અજીબોગરીબ કેસ; પુત્રપ્રાપ્તિની અંધશ્રદ્ધામાં પિતાએ 100ની નોટ ગળીને પેટમાં ચાકુ ઝીંક્યું, ડોક્ટરોએ જીવ બચાવ્યો

Gandhinagar News: ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં 29 ઓગસ્ટની સવારે 8:45 વાગ્યે એક અત્યંત ગંભીર અને ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો. 36 વર્ષીય એક યુવક, જેને ત્રણ દીકરીઓ છે, તેણે પુત્રપ્રાપ્તિની માનતા રૂપે 100 રૂપિયાની નોટ ગળી લીધી હતી. જોકે, ગળેલી નોટ બહાર કાઢવા માટે યુવકે આવેશમાં આવીને પોતાના જ પેટમાં ચાકુના ઘા મારી દીધા હતા. યુવક જ્યારે હોસ્પિટલ પહોંચ્યો ત્યારે તે ભાનમાં હતો, પરંતુ પેટની આગળની દીવાલ પર ઊંડા ઘા હોવાના કારણે તેની સ્થિતિ અત્યંત નાજુક હતી.
ઈમરજન્સીની ગંભીરતા સમજીને સિવિલ હોસ્પિટલના સર્જરી વિભાગની ટીમે એક પણ મિનિટ બગાડ્યા વિના સવારે 9:30 વાગ્યે યુવકનું ઓપરેશન શરૂ કર્યું. સર્જન વિભાગ અને એનેસ્થેસિયા ટીમની સંયુક્ત મહેનતથી આશરે બે કલાક સુધી આ જટિલ સર્જરી ચાલી. ચાકુના ઘાના કારણે પેટની દીવાલને થયેલા નુકસાનને કાળજીપૂર્વક ટાંકા લઈને રિપેર કરવામાં આવ્યું. ઉપરાંત, આંતરડા સહિતના આંતરિક અંગોની તપાસ કરી ખોરાક લઈ શકાય તે માટે નળી મુકવામાં આવી.
ઓપરેશન બાદ યુવકને સીધો ICUમાં રાખીને સતત દેખરેખ હેઠળ રખાયો હતો. આશરે પાંચથી છ દિવસની સઘન સારવાર બાદ હવે દર્દીની સ્થિતિ સ્થિર થતાં તેને વોર્ડમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે અને તે ખોરાક પણ લઈ રહ્યો છે. સમયસર મળેલી તબીબી સહાયના કારણે ત્રણ માસૂમ દીકરીઓએ પોતાના પિતાને ગુમાવવાનો વારો આવ્યો નથી. આ ઘટના એક તરફ માનતા અને અંધશ્રદ્ધાના નામે લેવાયેલા અત્યંત જોખમી નિર્ણયની લાલબત્તી સમાન છે.
તો બીજી તરફ ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબોના ઉત્કૃષ્ટ ટીમવર્ક અને સમયસૂચકતાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. તબીબોની સમયસરની સર્જરીના કારણે એક પરિવારનો આધાર સ્તંભ બચી ગયો છે અને ત્રણ દીકરીઓના માથા પરથી પિતાની છત્રછાયા છીનવાતા રહી ગઈ છે.