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ગાંધીનગરના કુડાસણમાં ખૂની હુમલા કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ: ચેરમેન બનાવવાની લાલચ આપી 1.10 કરોડ પડાવ્યા, 11ને પોલીસે રાઉન્ડઅપ કર્યા

Gandhinagar Fraud: ગાંધીનગરના કુડાસણમાં થયેલા હુમલામાં મોટો ખુલાસો થયો છે. રાજસ્થાન ટુરિઝમ કોર્પોરેશનમાં ચેરમેન બનાવવાની લાલચ આપીને પડાવી લીધેલા કરોડો રૂપિયા પરત ન આપવા પડે તે માટે પૂર્વ આયોજિત કાવતરું રચીને જાનથી મારી નાખવાના ઇરાદે તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે હુમલો કરવાનો મામલો ગાંધીનગરમાં સામે આવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 30, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:39 PM IST
ગાંધીનગરના કુડાસણમાં ખૂની હુમલા કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ: ચેરમેન બનાવવાની લાલચ આપી 1.10 કરોડ પડાવ્યા, 11ને પોલીસે રાઉન્ડઅપ કર્યા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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