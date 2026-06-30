/ગાંધીનગરના કુડાસણમાં ખૂની હુમલા કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ: ચેરમેન બનાવવાની લાલચ આપી 1.10 કરોડ પડાવ્યા, 11ને પોલીસે રાઉન્ડઅપ કર્યા

Gandhinagar News: ગાંધીનગરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા કુડાસણમાં તાજેતરમાં થયેલી મારામારી અને ખૂની હુમલાની ઘટનાએ ભારે ચકચાર જગાવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ હુમલો માત્ર સામાન્ય ઝઘડો નહીં, પરંતુ રાજકીય પદ મેળવવાના નામે થયેલી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી અને તેના કારણે ઉભી થયેલી રાજકીય અદાવતનું પરિણામ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઈન્ફોસિટી પોલીસે આ મામલે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને 11 શખ્સોને રાઉન્ડઅપ કરી લીધા છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
મળતી માહિતી મુજબ, આ સમગ્ર વિવાદની જડ રાજસ્થાન સરકારમાં ટુરિઝમ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનમાં ચેરમેન પદ અપાવવાના નામે થયેલી આર્થિક લેતીદેતીમાં રહેલી છે. આરોપીઓએ ફરિયાદી પક્ષ પાસે ચેરમેન બનાવવાના બહાને 1 કરોડ 10 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ પડાવી લીધી હતી. લાંબો સમય વીતવા છતાં ન તો ચેરમેન પદ મળ્યું, ન તો પૈસા પરત મળ્યા. જ્યારે ભોગ બનનાર વ્યક્તિઓએ પોતાના પૈસા પાછા માંગવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે આરોપીઓ સાથે તેમની તકરાર શરૂ થઈ હતી. આ અદાવતને કારણે જ આરોપી મહેન્દ્રસિંહ રાઠોડે પોતાના 10 જેટલા સાથીદારો સાથે મળીને આયોજનબદ્ધ રીતે હુમલો કર્યો હતો.
ગાંધીનગર: કુડાસણમાં ફિલ્મી સ્ટાઈલે હુમલો, 1.27 કરોડની લેતીદેતીમાં તલવાર-ધારિયાથી કારના કાચ તોડી ભરતસિંહ ચંદાવત પર હુમલો!#Gandhinagar #Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/wedYL1AfZS
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 30, 2026
હુમલાનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિઓ
આ ઘટનામાં ભરતસિંહ ચુડાવત અને ઉત્સવ પટેલ નામના વ્યક્તિઓ પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. હુમલામાં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા બંને વ્યક્તિઓને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
ઈન્ફોસિટી પોલીસની કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતા જ ઈન્ફોસિટી પોલીસ સ્ટેશનનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે ફરિયાદીની ફરિયાદના આધારે મુખ્ય આરોપી મહેન્દ્રસિંહ રાઠોડ સહિતના ટોળા સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે ચપળતા દાખવીને ઘટનામાં સામેલ 11 આરોપીઓને રાઉન્ડઅપ કરી લીધા છે અને આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ રાજકીય વગ ધરાવતા લોકો દ્વારા કેવી રીતે છેતરપિંડી આચરવામાં આવે છે અને બાદમાં તેને દબાવવા માટે હિંસાનો સહારો લેવામાં આવે છે, તે બાબત પરથી પડદો ઉઠાવ્યો છે. હાલ પોલીસ આ સમગ્ર નેટવર્કની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.