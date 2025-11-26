ગિફ્ટ સિટી: ભારતનું ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ હબ અને વિશ્વગુરૂ બનવાનો માર્ગ, ભારતની નવી ઉડાન
Gift City Gandhinagar: વિશ્વ સાથે કદમ મિલાવતું ભારતનું સૌથી મોટું સ્માર્ટ નગર એટલે ગાંધીનગરમાં આવેલી ગિફ્ટ સિટી. પણ આ ગિફ્ટ સિટી સ્માર્ટ સિટી કંઇ એમ જ નથી કહેવાયું. ગિફ્ટ સિટીમાં અપાતી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની અધ્યતન સુવિધાઓ ગિફ્ટ સિટીને દેશ માટે વૈશ્વિક વિકાસનો માર્ગ બનાવે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વમાં ગુજરાત ભારતની પ્રગતિનો અગ્રદૂત બની રહ્યું છે, જેમાં ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક સિટી એટલે કે ગિફ્ટ સિટીનું યોગદાન વિશેષ છે.
Trending Photos
Gift City News: ગિફ્ટ સિટી આજે ઘણાં ક્ષેત્રો માટે ગ્લોબલ હબ બની રહ્યું છે. જેમાં બેન્કિંગ, કેપિટલ માર્કેટ્સ, ઇન્સ્યોરન્સ, બુલિયન તેમજ ફિનટેક તથા એરક્રાફ્ટ અને શિપ લીઝિંગ જેવાં ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઘણા નવા અને પ્રગતિશીલ નિયમો બનાવાયા છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કાર્યરત સંસ્થાઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારા સાથે જૂન 2025 સુધીમાં ગિફ્ટ IFSCમાં 939થી વધુ એકમોની નોંધણી થયેલી છે. 35થી વધુ ફિનટેક સંસ્થાઓ સાથે ગિફ્ટ સિટી ફિનટેક ઇનોવેશન માટેનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની ગયું છે.
બેન્કિંગ ક્ષેત્રે અનોખી વૃદ્ધિ સાથે હાલ અહીંની બેન્કિંગ સંપત્તિ અંદાજે 94 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે. ગિફ્ટ સિટીમાં દેશના સ્થાનિક નિયમનોથી મુક્ત વિદેશી યુનિવર્સિટીઓના કેમ્પસ સ્થાપવાની મંજૂરી આપી છે. હાલ બે ઓસ્ટ્રેલિયન યુનિવર્સિટીઓ – વૂલોન્ગોંગ અને ડીકિન યુનિવર્સિટીએ તેમના કેમ્પસ ખોલ્યા છે.
દૂરંદેશી નેતૃત્વ હેઠળ વિકસતું ગુજરાતનું આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્રવેશદ્વાર
ગિફ્ટ સિટીમાં સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ સિસ્ટમ કાર્યરત છે, જે અહીં વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારો માટે પ્રક્રિયાને ખૂબ સરળ બનાવે છે. મતલબ કે અહીં વ્યવસાય સ્થાપિત કરવા માટે જરૂરી તમામ મંજૂરીઓ જેમ કે એલોટમેન્ટ, પ્લાનિંગ, કન્સ્ટ્રક્શન, ઓક્યુપન્સી અને લાઇસન્સ એક જ જગ્યાએથી મળી જશે. વન સ્ટોપ સોલ્યુશન જેનાથી પ્રક્રિયા વધુ ઝડપી, પારદર્શક અને કાર્યક્ષમ બને છે. જેનો ઉદ્દેશ ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ સેન્ટર (IFSC) ઝોનમાં ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ વધારવા માટે મુખ્ય પરિબળ સાબિત થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય કેન્દ્રોમાં ગિફ્ટ સિટીનો ક્રમાંક સતત સુધરી રહ્યો છે. ગ્લોબલ ફાઇનાન્સિયલ સેન્ટર ઇન્ડેક્સ (GFCI) 2025માં ગિફ્ટ સિટીએ ટોપ 50ની યાદીમાં સામેલ થઈ 43મું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે.
ગિફ્ટ સિટી: ભારતનું ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ હબ અને વિશ્વગુરૂ બનવાનો માર્ગ
ગિફ્ટ સિટીના સીઈઓ સંજય કૌલ જણાવે છે કે, સ્માર્ટ ટેક્નોલોજી અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર થકી હાલ 20 હજારથી વધુ રોજગારીનું સર્જન થયું છે, જે યુવાનોને નાણાકીય, આઇટી અને ગ્લોબલ સર્વિસીસ ક્ષેત્રે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કામ કરવાની તક પૂરી પાડે છે. જો કે ગિફ્ટ સિટીની મુખ્ય વિશેષતા અહીં અપાતી વિશેષ સુરક્ષા અને એક્સક્લુઝિવ સુવિધા છે. સિટી કમાન્ડ એન્ડ કન્ટ્રોલ સેન્ટર જ્યાંથી ગિફ્ટ સિટીમાં આવેલી તમામ બિલ્ડિંગ પર માત્ર નજર રાખવાનું કામ નહીં પણ જરૂર પડે ત્યારે બિલ્ડિંગનો પૂરો કન્ટ્રોલ પણ અહીંથી થઈ શકે તે પ્રકારે ડિઝાઇન કરાયું છે. સાથે સાથે ગિફ્ટ સિટીમાં આવતી તમામ ગાડીઓ માટે ઓટોમેટેડ કાર રજિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ પણ છે. એટલે કે જ્યારે સુરક્ષાની વાત આવે ત્યારે ગિફ્ટ સિટીમાં આધુનિક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી તમામ બાબતોને આવરી લેવાઈ છે.
ઝીરો ડિસ્ચાર્જ વોટર': ગિફ્ટ સિટીનો પર્યાવરણને અનુકૂળ વિકાસ મોડેલ
જેમાં સ્માર્ટ વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લાગુ કરાયું છે. એની ટેપ વોટર એટલે કે દરેક નળમાંથી શુદ્ધ પીવાનું પાણી ઓટોમેટેડ પાઇપ નેટવર્ક દ્વારા 24 કલાક પૂરું પાડવામાં આવે છે, જેની નિયમિત રીતે ગુણવત્તા તપાસ અને પ્રેશરનું નિયંત્રણ થાય છે. સાથે ઝીરો ડિસ્ચાર્જ વોટરના લક્ષ્ય સાથે પાણીને રીયુઝમાં લેવા માટે સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પણ છે. રિસાયકલ કરાયેલું પાણી ડિસ્ટ્રિક્ટ કૂલિંગ, ફ્લશિંગ અને બગીચા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. જેમાં ઠંડા પાણીથી અહીંની તમામ બિલ્ડિંગમાં કૂલિંગ સિસ્ટમ ઊભી કરાઈ છે જેને ડિસ્ટ્રિક્ટ કૂલિંગ સિસ્ટમ કહેવાય છે.
સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાપનનો બેજોડ સંગમ: કમાન્ડ સેન્ટર અને ઓટોમેટેડ વેસ્ટ સિસ્ટમની વિશેષતા
કન્ટ્રોલ એન્ડ કમાન્ડ સેન્ટરના અધિકારી શર્માજીએ આ બાબતે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કચરાના કલેક્શન માટે મેન પાવર ઘટાડવા ઓટોમેટિક વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ઊભી કરાઈ છે. જેમાં તમામ બિલ્ડિંગમાંથી કચરો ઓટોમેટિક કલેક્ટ વેક્યુમ પાઇપ થકી ભૂગર્ભમાં રહેલી ન્યુમેટિક પાઇપલાઇન સિસ્ટમ થકી એકઠો કરાય છે. જેમાં રીસાયકલ થઈ શકે તેવો કચરો અલગ કરી તેને રીસાયકલિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે.
જો કે આ તમામ સુવિધા દરેક બિલ્ડિંગ સુધી પહોંચાડવા માટે યુટિલિટી ટનલ બનાવાઈ છે, જેને કોમન સર્વિસ ટનલ પણ કહેવાય છે, જે જમીનની નીચે એટલે કે અન્ડરગ્રાઉન્ડ બનાવાઈ છે. મલ્ટિપરપઝ યુઝના લક્ષ્યાંક સાથે બનાવાયેલી આ ટનલમાં પાણીની પાઇપલાઇન, પાવર કેબલ, ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ, કોમન ડિસ્ટ્રિક્ટ કૂલિંગ પાઇપ્સ અને વેક્યુમ વેસ્ટ કલેક્શન પાઇપ્સ મૂકાયેલી છે. એટલે કે અહીં તમામ સેવાઓનું સંચાલન અત્યંત વ્યવસ્થિત અને આધુનિક રીતે કરાય છે. અને આ જ યુટિલિટી ટનલ ખરા અર્થમાં ગિફ્ટ સિટીને બનાવે છે સ્માર્ટ સિટી.
ગિફ્ટ સિટી એટલે વૈશ્વિક વિકાસનો માર્ગ... ગિફ્ટ સિટી એટલે ભારતની નવી ઉડાન... ગિફ્ટ સિટી એટલે ઊંચી ઇમારતો વચ્ચે વ્યવસાયની નવી સફર... ગિફ્ટ સિટી એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય ધબકાર... વિશ્વગુરુ બનવાના પંથે આપણું સ્વાભિમાન.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે