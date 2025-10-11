સિંગાપોરને ટક્કર આપવા બનાયેલી ગુજરાતની આ સિટીમાં કોઈ ઘર લેવા તૈયાર નથી! નોકરી છોડી રહ્યા છે લોકો
Gandhinagar GIFT City : સિંગાપોરને ટક્કર આપનાર ગિફ્ટ સિટી ખાલી પડી છે! ઘરો વેચાયા વગરના છે, અને લોકો તેમની નોકરીઓ છોડી રહ્યા છે. જે ‘વોક ટુ વર્ક’ ના સપના સાથે બાંધવામાં આવેલી શહેરની રહેણાંક ઇમારતો ઘરો ખરીદવા તૈયાર નથી. લોકો અહીં કામ માટે આવે તો છે, પણ રોકાતા નથી
Gujarat Property Investment : ગાંધીનગરમાં સાબરમતી નદીના કિનારે સ્થિત ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક-સિટી (ગિફ્ટ સિટી) સિંગાપોર અને દુબઈ જેવા વૈશ્વિક નાણાકીય કેન્દ્રોને ટક્કર આપવાની યોજના સાથે બનાવવામાં આવી હતી. ગગનચુંબી ઇમારતોનું આ શહેર મોટી અપેક્ષાઓ અને આર્થિક સંભાવનાઓ સાથે બનાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતું હાલ વાસ્તવિકતા અલગ છે. જે ભવ્યતા અને ધમાલ સાથે તે ચમકવું જોઈતું હતું તેને બદલે રોનક જ ગાયબ થઈ ગઈ છે.
અહીંના ભવ્ય ટાવર અને પહોળા રસ્તાઓ હજુ પણ ખાલી દેખાય છે. સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે "વોક ટુ વર્ક" ના સ્વપ્ન સાથે બાંધવામાં આવેલી શહેરની રહેણાંક ઇમારતો ઘરો ખરીદવા તૈયાર નથી. લોકો કામ માટે આવે છે, પણ રોકાતા નથી. ભારતના સ્વપ્ન પ્રોજેક્ટને તેની સંપૂર્ણ ક્ષમતા સુધી પહોંચતા શું રોકી રહ્યું છે? કારણો ફક્ત કર પ્રોત્સાહનો પૂરતા મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે મૂળભૂત કાર્યબળ અને જીવનશૈલીના પડકારો સાથે ઝઝૂમી રહ્યું છે.
ગિફ્ટ સિટીમાં ઘરો કેમ વેચાઈ રહ્યાં નથી?
GIFT સિટીમાં ખાલી મકાનોની સંખ્યા ચિંતાજનક છે, જે રહેણાંક વિકાસને મર્યાદિત કરે છે. તાજેતરના રિયલ એસ્ટેટ અહેવાલો અનુસાર, જુલાઈ 2025 સુધીમાં GIFT સિટીમાં કુલ રહેણાંક પુરવઠો 3,168 યુનિટ હતો, જેમાંથી આશરે 2,100 યુનિટ વેચાયા વિના રહ્યા.
ઊંચી કિંમતોનો બોજ:
ઘરો ન વેચાવાનું મુખ્ય કારણ કિંમત છે. GIFT સિટીમાં ડેવલપર્સ સીધી જમીન ખરીદતા નથી, પરંતુ ડેવલપમેન્ટ રાઈટ્સ માટે બોલી લગાવે છે. ભવિષ્યની માંગની અપેક્ષા રાખીને, ડેવલપર્સે એટલી આક્રમક બોલી લગાવી છે કે રહેણાંક જમીનની કિંમત લગભગ બમણી થઈ ગઈ છે. જમીનની ઊંચી કિંમત ખરીદદારોને સીધી અસર કરે છે, જેના કારણે અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારો કરતાં એપાર્ટમેન્ટના ભાવ ઘણા વધારે છે, જેના કારણે સરેરાશ કામ કરતા વ્યક્તિ માટે તે પરવડે તેવું મુશ્કેલ બને છે.
વર્કફોર્સ અને જીવનશૈલીના પડકારો?
PwC ઇન્ડિયાના તાજેતરના અભ્યાસ મુજબ, GIFT સિટીના વિકાસને અવરોધતા મુખ્ય પડકારો નીચે મુજબ છે.
નોકરી છોડવાનો દર:
અહીંના કર્મચારીઓ ઝડપથી નોકરી છોડી દે છે, એટલે કે નોકરીનો ટર્નઓવર રેટ ઊંચો છે. કર્મચારીઓ સારા પગાર અને જીવનશૈલી માટે મુંબઈ, બેંગ્લોર અથવા દિલ્હી જેવા સ્થાપિત મહાનગરોમાં જવાનું પસંદ કરે છે.
ઓછો પગાર:
અહીંના કામદારોને અન્ય મોટા શહેરોની સરખામણીમાં ઓછો પગાર મળે છે.
સામાજિક સુવિધાઓનો અભાવ:
આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાંકીય કેન્દ્રમાં જે સામાજિક અને મનોરંજન સુવિધાઓ (જેમ કે પ્રીમિયમ રેસ્ટોરન્ટ, મોલ, સિનેમા અને સક્રિય નાઇટલાઇફ) હોવી જોઈએ તે અહીં અભાવ છે. કર્મચારીઓને હજુ પણ સારી જીવનશૈલી માટે અમદાવાદ આવવું પડે છે.
રાત પડતા જ ખાલી થઈ જાય છે ગિફ્ટ સિટી
પરિણામે, GIFT સિટીમાં કામ કરતા ઘણા લોકો અમદાવાદમાં રહેવાનું અને દરરોજ લાંબા અંતરની મુસાફરી કરવાનું પસંદ કરે છે. આના કારણે GIFT સિટી રાત્રે ખાલી પડી જાય છે, જેના કારણે મકાનોની માંગ ખરીદી સુધી નહીં. અહીંના મકાનો માત્ર ભાડા સુધી મર્યાદિત રહી ગયા છે.
GIFT સિટી શું છે?
GIFT સિટીનો વિચાર લગભગ બે દાયકા પહેલા, 2007 માં, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે જન્મ્યો હતો. આજે, Google, IBM અને SBI જેવી મોટી કંપનીઓએ અહીં તેમની વૈશ્વિક ઓફિસો ખોલી છે, અને તે પહેલાથી જ 30,000 લોકોને રોજગારી આપી ચૂકી છે. તે એક સંપૂર્ણ શહેરની જેમ ઝોનવાર ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.
વાણિજ્યિક અને નાણાકીય ક્ષેત્ર: બેંકો, આંતરરાષ્ટ્રીય એક્સચેન્જો, વીમા કંપનીઓ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ અહીં કાર્યરત છે, ખાસ કર પ્રોત્સાહનો મેળવે છે.
IT ક્ષેત્ર: આ ટેક કંપનીઓ અને ગ્લોબલ ઇન-હાઉસ સેન્ટર્સ (GICS) માટે છે.
રહેણાંક ક્ષેત્ર: કર્મચારીઓને સમાવવા માટે અહીં હાઇ-રાઇઝ ટાવર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.
સામાજિક ક્ષેત્ર: આમાં શાળાઓ, હોસ્પિટલો, હોટલ અને છૂટક સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.
ગિફ્ટ સિટીનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રભાવશાળી છે, પરંતુ જ્યાં સુધી તે એક જીવંત અને સંપૂર્ણ શહેર ન બને ત્યાં સુધી, તેને ખાલી માસ્ટરપીસ રહેવાના પડકારનો સામનો કરવો પડશે.
