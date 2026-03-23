ગાંધીનગરના કાવાદાવા: લો પ્રજાનું શું થશે..? સરકારી તંત્ર સામે મંત્રી પણ લાચાર, અધિકારીઓ ધારાસભ્યોને જ નહીં મંત્રીને પણ ગાંઠતા નથી!
Gandhinagar Na Kavadava: ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું...જાણવા માટે વાંચો જાણીતા પત્રકાર હિતલ પારેખની ધારદાર કલમ 'ગાંધીનગરના કાવાદાવા'...
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર: ગાંધીનગરના સચિવાલયના ગુંબજો નીચે અને રાજકીય પક્ષોના કાર્યાલયોમાં એવી ઘણી વાતો આકાર લેતી હોય છે, જે સત્તાવાર નિવેદનોમાં ક્યારેય નથી આવતી. નેતાઓની ગુપ્ત બેઠકો, અંદરોઅંદરની ખેંચતાણ અને સત્તાના સમીકરણોમાં આવતા પલટાઓની રોમાંચક વિગતો હવે સીધી તમારા સુધી પહોંચશે. ઝી 24 કલાક પ્રસ્તુત ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’ માં જાણીતા પત્રકાર હિતલ પારેખ પોતાની ધારદાર કલમથી રાજકારણના એવા પાસાઓ પરથી પડદો ઉઠાવશે, જે અત્યાર સુધી માત્ર ઈશારાઓમાં જ સીમિત હતા. દર સોમવારે તૈયાર રહેજો, સત્તાના કોરિડોરમાં ચાલતી ગરમાગરમ ચર્ચાઓ અને 'ઓફ ધ રેકોર્ડ' વાતોને જાણવા માટે.
1- લો પ્રજાનું શું થશે.. સરકારી તંત્ર સામે મંત્રી પણ લાચાર
સામાન્ય રીતે સરકારી તંત્રમાં પ્રજાના કામ થતા નથી તેવી ફરિયાદો અવારનવાર સાંભળવા મળે છે. જો કે તંત્રમાં બેઠેલા એક મંત્રી પણ અત્યારે સરકારી તંત્ર થી લાચારી અનુભવી રહ્યા છે. કેબિનેટ કક્ષાના આ મંત્રીએ 14 થી 15 મહિના પહેલા એક જમીનની ખરીદી પોતાના મત ક્ષેત્રની આસપાસ કરી. પોતે મંત્રી છે એટલે સરળતાથી મહેસુલી વિધિ પૂર્ણ થશે તેવો તેવો ને વિશ્વાસ હતો. જો કે 15 મહિના પછી પણ આ જમીન હજુ મંત્રીના નામે થઈ શકી નથી. મંત્રીએ અનેક પ્રયત્નો કર્યા પણ સરકારી આંટી ઘૂંટી થી આખરે તેવો થાકી ગયા. હવે જાહેરમાં પણ બોલવાનું શરૂ કર્યું. આ વાતની કેટલાંક ઉચ્ચ અધિકારીઓમાં ખાનગી રહે ચર્ચા શરૂ થઈ. તેમાં સ્પષ્ટ સુર વ્યક્ત થયો કે, મહેસુલ વિભાગમાં મંત્રી નહીં, મહાત્મા ગાંધી નો ચહેરો જ ચાલશે. એક અધિકારીએ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ને પણ યાદ કર્યા તેઓએ જાહેરમાં કીધું હતું કે રાજ્ય સરકારમાં સૌથી ભ્રષ્ટ વિભાગમાં મહેસુલ વિભાગ આવે છે. અહીં સંબંધ કે શરમ નહીં ગાંધીજી જ ચાલે છે.
2-આઈએએસ અધિકારીનું નવું ફરમાન. પોતાના સ્ટાફે પણ મળવા એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડશે.
આજકાલ સરકારી બાબુઓ પોતાના મિજાજ પ્રમાણે ફરમાન કરતા રહે છે. ખૂબ સંવેદનશીલ ગણાતા વિભાગના આઈએએસ અધિકારીએ અગાઉ મુલાકાતિઓ માટે એપોઇન્ટમેન્ટ વગર નહીં મળવાનું ફરમાન કર્યું હતું. આ અધિકારીએ હવે આગળ વધીને પોતાના જ વિભાગના સ્ટાફ ને પણ એપોઇન્ટમેન્ટ વગર નહીં મળવાનો નિર્ણય લીધો. આ વાત સાંભળી સ્ટાફ આશ્ચર્યમાં મુકાયો. દિન પ્રતિદિન વિભાગની કામગીરી માટે વિભાગના વડાને મળવાનું થાય તે સ્વાભાવિક છે જો કે આ ફરમાન બાદ હવે સ્ટાફે પણ નવો રસ્તો શોધી લીધો છે. પોતાના ઉપલા અધિકારી ને ફાઈલ પાસ કરવી. ઉપલા અધિકારીએ રસ્તો શોધ્યો કે મંત્રી સુધી જવું. આ વિભાગના મંત્રી ખુબ સરળ અને મહેનતુ છે એટલે અત્યારે વિભાગની કામગીરી શાંતિથી ચાલી રહી છે. સચિવાલયમાં આ પ્રકારે વિભાગના વડા ને મળવા માટે પણ એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે તેવી આ પ્રથમ ઘટના હશે.
3- વ્યક્તિ નહીં પક્ષ મહાન. ભાજપના ધારાસભ્યએ નોખી રીતે સિદ્ધ કર્યું.
આજકાલ વિધાનસભા ગૃહમાં ભાજપના કેટલાક ધારાસભ્ય વ્યક્તિ નહીં પક્ષ મહાન હોવાનો પ્રયત્ન કરતા જોવા મળે છે. સ્વાભાવિક છે પ્રદેશ પ્રમુખ બદલાયેલા છે. એટલે ઘણા બધા ધારાસભ્યોની સ્થિતિ પણ બદલાઈ ગઈ છે. એક ધારાસભ્યએ એક ડજનથી વધુ નવા શર્ટ સીવડાવ્યા. આ શર્ટની વિશેષતા એ છે કે શર્ટના ખિસ્સા પર કમળ દોરેલું છે. ભાજપ માટેની પોતાની નિષ્ઠા બતાવવાનો આ પ્રયત્ન છે. જો કે કેટલાક ધારાસભ્યો આ જોઈને કોમેન્ટ પણ કરે છે કે હવે પક્ષ યાદ આવ્યો. પહેલા વ્યક્તિ માટેની વફાદારી હતી. હવે રાજકીય રક્ષણ માટે કમળની છત્રછાયા યાદ આવી.
4-IAS અધિકારીઓ ધારાસભ્યોને જ નહીં મંત્રીને પણ ગાંઠતા નથી
થોડા સમય પહેલા ધારાસભ્યોનો પ્રોટોકોલ અધિકારીઓ જાળવતા ન હોવાની ફરિયાદ ઉઠી હતી. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા આ સંદર્ભમાં પરિપત્ર પણ કરવો પડ્યો. હવે સામાન્ય વહીવટ વિભાગે બીજો એક પરિપત્ર કર્યો છે. જે પરિપત્રમાં મંત્રીઓના ભિન્ન અભિપ્રાયને અધિકારીઓ ગણકાર્યા વગર કામ કરે છે તેઓ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આજ બતાવે છે કે હવે વહીવટી તંત્ર પણ કબૂલી રહ્યું છે કે આઈએએસ અધિકારીઓ પોતાની મનમાની ચલાવે છે. વર્ગ 1 ના અધિકારીઓ ની નિવૃત્તિ પહેલા ની શિસ્ત વિષયક કાર્યવાહી માં મંત્રી નો ભિન્ન અભિપ્રાય હોય તો તેવી ફાઈલ મુખ્ય સચિવ સમક્ષ મુકવાની ફરજ છે. પણ કેટલાક અધિકારીઓ મંત્રીના અભિપ્રાયને અવગણીને સીધી કાર્યવાહી શરૂ કરી દે છે. આ તો પરિપત્રની વાત થઈ પણ કેટલાક મંત્રીઓ અધિકારીઓના પ્રેસરમાં કામ કરતા હોય તે રીતે વર્તન કરે છે. મંત્રીઓ અધિકારીઓને સાહેબ કહીને સંબોધે છે અને મંત્રીની ચેમ્બરમાં અધિકારી આવે એટલે મંત્રી પોતાની જગ્યા ઉપરથી ઊભા થઈને સન્માન આપે છે. જો કે તેના કારણે અધિકારીઓ પોતે મંત્રીથી ઉપર છે તેવું માનીને વર્તન કરે છે.
