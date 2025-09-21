ગાંધીનગર લૂંટ વિથ મર્ડરમાં મોટો પુરાવો હાથ લાગ્યો : CCTV માં કેનાલ પાસે જતો શખ્સ દેખાયો, સાઈકો કિલરની શક્યતા
Gandhinagar Loot With Murder ; ગાંધીનગરમાં મોડલ યુવકની હત્યા સાઇકો કિલરે કરી?:એકાંત માણતા પ્રેમીઓને નિશાન બનાવતો, લૂંટ કરી હત્યા કરતો, CCTVમાં રાત્રે 2.30 વાગ્યે નીકળતો જોવા મળ્યો
Trending Photos
Gandhinagar News : ગાંધીનગરના અડાલજના અંબાપુર પાસે લુંટ વિથ મર્ડરના કેસમાં ગાંધીનગર પોલીસે શંકાસ્પદ વ્યક્તિને પકડવા માટે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. દહેગામ વિસ્તારમાં પોલીસ નાકાબંધી કરી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ સાઈકો કિલરે હત્યા કરી હોવાની શકયતા છે.
ગાંધીનગરમાં અડાલજ કેનાલ પાસે લૂંટ વિથ મર્ડરના ગુનામાં પોલીસને એક મહત્વની કડી હાથમાં લાગી છે. પોલીસે બનાવ સ્થળ આસપાસના સીસીટીવી તપાસતા આશરે એકાદ વાગ્યાની આસપાસ એક શખ્સ બાઇક લઈને કેનાલના સર્વિસ રોડ પર જતો જોવા મળ્યો છે. રાત્રે બે અઢી વાગ્યાના અરસામાં બહાર નીકળતો પણ જોવા મળ્યો છે.
પોલીસે આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે ઉક્ત મોડસ ઓપરેન્ડીથી ગુનાને અંજામ આપનાર આરોપીઓની નામાવલી શોર્ટ લિસ્ટ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ભૂતકાળમાં બે વર્ષ અગાઉ લુંટ વિથ મર્ડરના ગુનાને અંજામ આપનાર એક આરોપી જામીન ઉપર છૂટીને બહાર આવ્યો હોવાનું તપાસમાં ખૂલ્યું છે. પોલીસે આ આરોપીને ઝડપી પાડવા ચારે દિશામાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
ગઈકાલે ઘટના બન્યા બાદથી જ ગાંધીનગર પોલીસની અલગ અલગ ટીમો ટેકનિકલ અને વ્યુમન સોર્સના આધારે શકમન આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે એક્ટિવ થઈ હતી. આ દરમિયાન પોલીસને બાતમી મળી હતી કે આરોપી દહેગામ તરફ ભાગ્યો છે. જેના પગલે ગાંધીનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમોએ દહેગામ વિસ્તારને કોર્ડન કરી લેવામાં આવ્યો હતો. આરોપી દહેગામના નાદોલ વિસ્તારમાં હોવાની માહિતીના આધારે પોલીસે સર્ચ હાથ ધર્યું હતું.
આરોપીને પકડવા માટે પોલીસે ફાયરિંગ કર્યુ હોવાની વાત પણ સામે આવી હતી. જોકે, બાદમાં આ મામલે એસપી રવિ તેજા વાસમ શેટ્ટીએ સ્પષ્ટતા કરી કે, ફાયરિંગ જેવું કશું નથી. શકમંદ આરોપીને પકડવા માટે પોલીસની ટીમો દહેગામ વિસ્તારમાં શોધખોળ હાથ ધરી રહી છે.
બર્થડે સેલિબ્રેટ કરતા કપલ સાથે શું બન્યું હતું
અમદાવાદના અડાલજ વિસ્તારની હદમાં આવતા અમીયાપુર નજીક કેનાલ પાસે યુવક અને યુવતી સાથે આ બનાવ બન્યો હતો. સરદાર નગર વિસ્તારમાં રહેતા વૈભવ મનવાણીનો જન્મદિવસ હોવાથી તે અને એક યુવતી કેનાલ પાસે ગયા હતા. વૈભવ અને યુવતી બર્થડે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા હતા ત્યારે કેટલાક લુખ્ખા તત્વોએ ત્યાં આવીને લૂંટ કરી હતી. લુખ્ખા તત્વોએ વૈભવ મનવાણીની છરી મારીને હત્યા કરી છે. તો યુવતી પર પણ હુમલો કર્યો હતો. જેથી યુવતી કારમાંથી ઈજાગ્રસ્ત હાલમાં મળી આવી હતી, હાલ તેને સારવાર માટે ખસેડાઈ છે, જેમાં તેની હાલત ગંભીર છે. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન ચાલુ છે. યુવતી મોટેરા વિસ્તારની રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
છરીના ઘા લાગેલી હાલતમાં યુવતી અડધો કિલોમીટર ચાલીને મુખ્ય રસ્તા પર પહોંચી
જોકે ઘટનાસ્થળ નિર્જન હોવાથી કોઈ મદદ મળી નહોતી.ત્રણ જગ્યાએ છરીના ઘા વાગવા છતાં ઈજાગ્રસ્ત યુવતી અડધો કિલોમીટર ચાલીને મુખ્ય રસ્તા પર આવી હતી. જ્યાં પસાર થતા એક દંપતીની મદદથી પોતાના પિતાને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ તરત જ એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી યુવતીને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવાઈ હતી.
નવરાત્રિમાં પહેલા બની એલાર્મિંગ ઘટના ; એકાંતમાં જન્મદિવસ ઉજવતા કપલ પર હુમલો, યુવકને લૂંટીને હત્યા કરાઈ
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે