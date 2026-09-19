/ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી: આમ આદમી પાર્ટીએ 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, વોર્ડ 10માં કિન્નરને આપી ટિકિટ

Gandhinagar Municipal Corporation Election: આગામી ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો શરૂ થઈ ગયો છે. આ માહોલ વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટી (આપ) દ્વારા ચૂંટણી મેદાનમાં ઝંપલાવવાની તૈયારીઓના ભાગરૂપે પોતાની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કુલ 23 ઉમેદવારોના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ જાહેર કરાયેલી યાદીમાં શિક્ષિત અને પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં ડોક્ટર અને વકીલ જેવા વ્યવસાયિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
વોર્ડ નંબર 10માં કિન્નર ઉમેદવારને ટિકિટ
આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાની આ યાદીમાં સમાજના તમામ વર્ગોને પ્રતિનિધિત્વ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડતા પાર્ટીએ ગાંધીનગરના વોર્ડ નંબર 10માં એક કિન્નર ઉમેદવારને પણ ચૂંટણીની ટિકિટ આપી છે. સમાજના હાંસિયામાં ધકેલાયેલા વર્ગને રાજકીય મંચ પર સ્થાન આપવાનો આ પ્રયાસ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
મેયર પદના ઉમેદવાર અંગે પાર્ટીની રણનીતિ
આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયાએ પાર્ટીની રણનીતિ સ્પષ્ટ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા અગાઉથી કોઈ મેયર પદના ઉમેદવારની જાહેરાત કરવામાં નહીં આવે. ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ જ, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ ભેગા મળીને મહાનગરપાલિકાના મેયર નક્કી કરશે. મનોજ સોરઠીયાએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે વર્તમાન સમયમાં અન્ય કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ અગાઉથી પોતાના મેયરના ઉમેદવારને જાહેર કરતો નથી, તેથી તેમની પાર્ટી પણ આજ પદ્ધતિને અનુસરશે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં 'આપ'નો ભૂતકાળનો દેખાવ
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, આમ આદમી પાર્ટીએ જ્યારે પ્રથમ વખત ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી લડી હતી ત્યારે પાર્ટીએ નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તે સમયે પ્રથમ પ્રયાસમાં જ આમ આદમી પાર્ટીને 21 ટકા જેટલા મતો મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત, પાર્ટી ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં 1 બેઠક પર વિજેતા બનીને પોતાનું ખાતું ખોલાવવામાં પણ સફળ રહી હતી. આ વખતે જાહેર કરાયેલી 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી સાથે પાર્ટી વધુ બેઠકો જીતવાની આશા રાખી રહી છે.