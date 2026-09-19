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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી: આમ આદમી પાર્ટીએ 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, વોર્ડ 10માં કિન્નરને આપી ટિકિટ

Gandhinagar Municipal Corporation Election: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીને લઈને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ 23 ઉમેદવારોની પોતાની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દીધી છે. પ્રદેશ મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયા દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કરાયેલી આ જાહેરાતમાં ડોક્ટર અને વકીલ સહિતના શિક્ષિત નાગરિકો તેમજ વોર્ડ નંબર 10માં એક કિન્નર ઉમેદવારને પણ ટિકિટ આપવામાં આવી છે. પાર્ટીના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ અગાઉથી કોઈ મેયર ચહેરો જાહેર નહીં કરે, પરંતુ ચૂંટણી બાદ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા જ મેયર નક્કી કરવામાં આવશે. અત્રે નોંધનીય છે કે, જ્યારે અગાઉ 'આપ'એ પ્રથમ વખત ચૂંટણી લડી હતી ત્યારે તેને 21 ટકા મતો સાથે 1 બેઠક પર વિજય મળ્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 19, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:50 PM IST
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી: આમ આદમી પાર્ટીએ 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, વોર્ડ 10માં કિન્નરને આપી ટિકિટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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