તૈયારીઓ શરૂ કરાઈ, પણ આયોજન નિષ્ફળ! આ વર્ષે પણ ગાંધીનગરમાં નહીં યોજાય ફ્લાવર શો!
Gandhinagar News: ફ્લાવર શો ગાંધીનગરમાં યોજાશે નહીં. ગયા વર્ષ મહાનગરપાલિકા આયોજન કર્યું હતું પછી અંતિમ ઘડીએ પડતું મૂક્યું હતું. આ વર્ષ પણ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ફ્લાવર શોને લઈને તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સેક્ટર 1 અને સરિતા ઉદ્યાન ખાતે યોજવાનું આયોજન કર્યું હતું. બીજા વર્ષે પણ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવેલું આયોજન નિષ્ફળ
Trending Photos
Gandhinagar News: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ વર્ષે પણ ફ્લાવર શોનું આયોજન પડતું મુકવામાં આવ્યું છે. સતત બીજા વર્ષે મહાનગરપાલિકાનું આયોજન નિષ્ફળ ગયું છે, જેને કારણે ગાંધીનગરના ફૂલપ્રેમી નાગરિકોમાં નિરાશા જોવા મળી રહી છે.
તૈયારીઓ શરૂ કરાઈ, પણ આયોજન નિષ્ફળ!
મહાનગરપાલિકાએ ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી મહિનામાં ફ્લાવર શો યોજવા માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી હતી. ગયા વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સેક્ટર-1 અને સરિતા ઉદ્યાન ખાતે ફ્લાવર શો યોજવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, કોઈ અગમ્ય કારણોસર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આખરી ઘડીએ આ આયોજન નહીં કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનનું નિવેદન
આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન ગૌરાંગ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે હાલના તબક્કે ફ્લાવર શોનું આયોજન અનિશ્ચિત છે. અમદાવાદમાં જ્યારે ફ્લાવર શોનું ભવ્ય આયોજન થાય છે, ત્યારે ગાંધીનગરમાં આયોજનની કોઈ ખાસ જરૂર જણાતી નથી.
ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા વર્ષે પણ મહાનગરપાલિકાએ ફ્લાવર શોનું આયોજન કર્યું હતું, પરંતુ અંતિમ ઘડીએ તેને પડતું મૂકવામાં આવ્યું હતું. સતત બીજા વર્ષે આ આયોજન રદ થતાં, ગાંધીનગરના નાગરિકોને ફૂલોની રંગીન દુનિયા માણવા માટે અમદાવાદ સુધી જવું પડશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે