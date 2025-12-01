ગાંધીનગરના કાવાદાવા : ધોરણ-8 પાસે રાજકારણમાં PhD કરી છે! ઉદાસ ચહેરે ફરતા મંત્રી પર ચિંતન થયું
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
ખાખીના પટ્ટા ઉતરે કે ના ઉતરે, વિપક્ષ ખેડૂતોના મુદ્દાથી ઉતરી ગયો
વિરોધ પક્ષ પાસે ખેડૂતોના દેવા માફી, 10,000 કરોડના સહાય પેકેટની ખામી અને બેરોજગારો જેવા મહત્વના મુદ્દા હતા. કોંગ્રેસે જન આક્રોશ યાત્રા પણ આ મુદ્દાઓને લઈને કાઢી. જોકે જન આક્રોશ યાત્રાના પહેલા જ દિવસે જિગ્નેશ મેવાણીએ પોલીસના પટ્ટા ઉતારવાના નિવેદનથી ઊભા થયેલા વિવાદને કારણે બાકીના તમામ મુદ્દાઓ સાઈડ પર જતા રહ્યા. વિપક્ષને મહત્વના મુદ્દાઓ પરથી ઉતારવામાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને સરકાર સફળ રહી. જિગ્નેશ મેવાણીનું નિવેદન આવ્યા બાદ બીજા દિવસે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ નામ લીધા વગર પટ્ટા ઉતારવાની વાત ઉપર ખુલીને રિએક્શન આપ્યું. બસ પછી કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રા ખેડૂતોના મુદ્દા ઉપરથી ભટકી દારૂના મુદ્દા પર ચઢી ગઈ. કોંગ્રેસ અને આપ બંને પક્ષો હર્ષ સંઘવી અને દારૂનું જ રટણ કરવા લાગ્યા. સરકાર અને ભાજપ બંને પણ એવું ઈચ્છતી હતી કે, વિપક્ષ ખેડૂતોના મુદ્દા પર થી ઉતરી અન્ય મુદ્દા પર ડાયવર્ટ થાય. તેના જ કારણે રાજ્યના પોલીસવડા વિકાસ સહાયે નામ લીધા વગર પટ્ટા ઉતારવાની ઘટનાને આગળ વધારી. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પણ નામ લીધા વગર દારૂ અને પટ્ટા ઉતારવાની ઘટના પર નિવેદન આપી કોંગ્રેસ અને આપ પાર્ટીને દારૂના મુદ્દા પર ખેંચી. જિગ્નેશ મેવાણી સામે પોલીસ પરિવારોનો વિરોધ જોઈ કોંગ્રેસ અને જિગ્નેશ મેવાણી પિત્તો ગુમાવ્યો. પોતાના સમર્થનમાં ઠેર ઠેર રેલીઓ અને જિલ્લા સ્તર સુધી આવેદનપત્રો આપી દીધા. આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા અને આપના પ્રદેશ ઈસુદાન ગઢવી પણ દારૂ અને હર્ષ સંઘવીને ટાર્ગેટ કરવા ઉતરી પડ્યા. જોકે તેવો ભૂલ્યા કે સરકાર પણ આ દિશામાં વિપક્ષ આવે એમ જ ઈચ્છે છે. એટલે એવું ચોક્કસ કહી શકાય કે જિગ્નેશ મેવાણી અને ગોપાલ ઈટાલિયા બંને એલએલબીનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે. પણ ધોરણ-8 પાસે રાજકારણમાં પીએચડી કરી છે.
મહિલા IAS અધિકારીને ઈતિહાસમાં નોંધ થાય તેવી વિદાય
રાજ્ય સરકારમાં સૌથી સિનિયર IAS સુનયના તોમર 30 નવેમ્બરના રોજ નિવૃત્ત થયા. અનેક IAS અધિકારીઓ વય મર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત થાય છે. જોકે સુનયના તોમરની નિવૃત્તિની ઈતિહાસમાં નોંધ લેવાશે. રાજ્યના મુખ્ય સચિવ મનોજ દાસ કરતા સિનિયર સુનયના મેડમ છે. મનોજ દાસને મુખ્ય સચિવ બનાવ્યા બાદ સ્વાભાવિક રીતે અપેક્ષા હતી કે સુનયના તોમરને સુપર સીડ કરીને વડોદરા કે ગાંધીનગરની બહાર મોકલી દેશે. જોકે આ મહિલા અધિકારીનું સંપૂર્ણ માન સન્માન જાળવી તેઓને ગાંધીનગરમાં જ વય નિવૃત્ત કરવામાં આવ્યા. આ પ્રકારનું સન્માન ગુજરાતના ઈતિહાસમાં હજુ સુધી કોઈને મળ્યું હોય એવું જોયું નથી. આ સન્માન પાછળ મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસ અને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ મહત્વની ભૂમિકા જોવા મળી.
બોલો સરકારમાં મંત્રી વગર PA અને PS એ અધિકારીઓની બેઠક લીધી
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા સોમવાર અને મંગળવારે તમામ મંત્રીઓને પોતાની ચેમ્બરમાં હાજર રહી પ્રજાના પ્રશ્નો સાંભળવા માટે કહી દેવાયું છે. જોકે 90 ટકા મંત્રીઓ વિવિધ યાત્રાઓ અને કાર્યક્રમોને કારણે હાજર રહેતા નથી. તેના જ કારણે પહેલી વખત મંત્રી બનેલા મંત્રીની ગેરહાજરીમાં PA અને PS એ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી. મંત્રીની ચેમ્બરમાં મંત્રીની ગેરહાજરીમાં PA અને PS દ્વારા અધિકારીઓને સૂચનાઓ અને આદેશો પણ આપ્યા. ગત સોમવારે મંત્રીની ચેમ્બરમાં મીટીંગ ચાલુ હતી. PA અને PS એ લાલ લાઈટ પણ ચાલુ રાખી મિટિંગ કરી લીધી. મંત્રી વગર મિટિંગ ચાલતી હોવાની વાત સામે આવતા આ વાતની ચર્ચાએ સચિવાલયમાં જોર પકડ્યું. કેટલાક ઉચ્ચ અધિકારીઓ કહેવા લાગ્યા કે મંત્રીઓ હાજર નહીં રહે તો આવા દિવસો અવારનવાર આવશે. તો કેટલાક અધિકારીઓએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે, મંત્રી હાજર હોય તો પણ મંત્રાલયનો વહીવટ PA અને PS જ કરતા હોય છે.
IAS અધિકારીએ શેરો-શાયરી કરી, તો કેટલાકે ગીતો લલકાર્યા
રાજ્ય સરકારની વલસાડમાં યોજાયેલી ચિંતન શિબિર અનેક રીતે યાદગાર બની. ચિંતન શિબિરમાં યોજાયેલા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ગાંધીનગરના કલેક્ટર મેહુલ દવેએ શેરો-શાયરી કરી પોતાની પ્રતિભા બતાવી. તો બંછાનિધી પાનીએ સંગીતના સૂરો સાથે ફિલ્મ ગીત રજૂ કરી માહોલ જમાવ્યો. જોકે IAS અધિકારીઓમાં સાઉન્ડ બાથ સૌથી લોકપ્રિય બન્યો. સાઉન્ડ બાથથી તનાવ મુકત સૌ કોઈ બન્યા. કેટલાક IAS અધિકારીઓએ કોમેન્ટ પણ કરી કે સાઉન્ડ બાથ અધિકારીઓ કરતા મંત્રીઓને વધારે જરૂર છે. મંત્રીઓ ક્યારે આવીને જાય તેની ખબર નથી એટલે તેઓ સતત ટેન્શનમાં રહેતા હોય છે. હાસ્ય સાથે અધિકારીઓએ મંત્રીને સાઉન્ડ બાથ લેવાનો પણ આગ્રહ કરતાં દ્રશ્યો જોવા મળ્યા.
દફતર સાથે ફરતા અધિકારી અને ઉદાસ ચહેરે ફરતા મંત્રી પર ચિંતન થયું
રાજ્ય સરકારની ચિંતન શિબિરમાં અધિકારીઓ અને મંત્રીઓમાં બે ચહેરા પર સૌથી વધારે હસી મજાક કે ચિંતન થયું હોવાની ચર્ચા છે. એક સુપર અધિકારી ચિંતન શિબિરના ત્રણેય દિવસ ખભા ઉપર દફતર લઈને ફરતા હોય તેમ દરેક જગ્યાએ જોવા મળ્યા. આ સુપર અધિકારી આગવી પ્રતિભા ધરાવે છે એટલે અધિકારીઓમાં ગુસપુસ ચર્ચા થઈ. આ સુપર અધિકારી શિક્ષણ વિભાગમાં પણ લાંબો સમય કામ કરી ચૂક્યા છે એટલે કેટલાક સિનિયર અધિકારીઓએ ‘સ્કૂલના દિવસો સાહેબને યાદ આવી ગયા હશે’ તેવી કોમેન્ટ પણ કરી. બીજી તરફ એક મંત્રી ચિંતન શિબિરના સૂટબૂટમાં આવતા સૌનું ધ્યાન ખેંચાયું. જાણે IAS ઓફિસર હોય તેવી સ્ટાઇલથી આ મંત્રીની એન્ટ્રી થઈ. યુવા છે એટલે સૌનું ધ્યાન તેમના તરફ ખેંચાયું. જોકે સૌથી એકલા અટુલા અને ઉદાસ ચહેરે ફરતા એક મંત્રી ત્રણેય દિવસ સતત ચિંતનમાં હોય કે ચિંતામાં હોય તેવા લાગ્યા. માન મોભો બંને ભોગવી ચુકેલા આ મંત્રી પોતાના ખાતા બદલાયા પછી ખૂબ દુઃખી છે. કારણ કે હવે એ પ્રકારનો માન મોભો ન મળી રહ્યો હોવાની લાગણી તેમને થઈ રહી છે. કદાચ આવા જ મંત્રીઓને કારણે જ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે ચિંતન શિબિરના પ્રથમ દિવસે જ સંબોધન વખતે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે, સરકારમાં કયો વિભાગ મહત્વનો, તો મંત્રીએ સમજવાનું કે પોતાને મળેલો વિભાગ જ સૌથી વધારે મહત્વનો છે તે પ્રકારે કામગીરી કરવાની. જોકે આ મંત્રી ચિંતન શિબિર પછી પણ આ સમજી શક્યા નથી.
