ગાંધીનગરના કાવાદાવા : ગુજરાતમાં ત્રીજો પક્ષ ચાલતો નથી, પણ હવે ભાજપને ત્રીજા પક્ષ વગર ચાલતું નથી!
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
- બોલો! હદ થઈ... મુખ્યમંત્રીના નામે ચોક્કસ વ્યક્તિઓને જમીન ફાળવવાનો આદેશ?
- ત્રીજો પક્ષ ચાલતો નથી, પણ હવે ભાજપને ત્રીજા પક્ષ વગર ચાલતું નથી
- વહીવટી તંત્રમાં ‘ટોપ ટુ બોટમ’ના ફેરફાર માટે અધિકારીઓ તૈયાર રહે
- રસોડામાં બનતી વાનગીઓ હવે ખાનગી કંપની પીરસે છે તેવો તખ્તો ગોઠવાયો
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
બોલો! હદ થઈ... મુખ્યમંત્રીના નામે ચોક્કસ વ્યક્તિઓને જમીન ફાળવવાનો આદેશ?
સામાન્ય રીતે આપણે અનેક પ્રકારની છેતરપીંડી થતી જોઈ છે. જોકે થોડા મહિના પહેલા મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાંથી મુખ્યમંત્રીના નામે કચ્છની મોટા રણની જમીન ભાડાપટ્ટે આપવા મહેસુલ વિભાગને એક આદેશ થયો. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના નામથી આદેશ કરવામાં આવ્યો. આ આદેશની કોપી જોતા જ આશ્ચર્ય થાય. 15 દિવસની અંદર આદેશનું પાલન કરવા મહેસુલ વિભાગના અગ્ર સચિવને સૂચના હતી. આ ઓર્ડરની કોપી જોઈને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય પણ ચોંકી ઉઠ્યું. સમગ્ર કેસની ગુપ્ત રાહે તપાસ પણ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી. જેમાં કચ્છના મહેશ્વરી સરનેમના બે વ્યક્તિઓને આ જમીન ભાડા પટ્ટે આપવાનો આદેશ હતો. મુખ્યમંત્રીનું નામ જોડાયેલું હોવાના કારણે આ સમગ્ર મામલા ખાનગી રાખવામાં આવ્યો. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાંથી આ પ્રકારનો કોઈ આદેશ ન હોવાની જાણકારી મળી. આ ગંભીર ઘટનાને પગલે તપાસ ચાલી રહી હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે. આ કૃત્યમાં કોણ સંડોવાયેલું છે કોને આ પ્રકારનું સાહસ કરવાની હિંમત કરી તેની જાણકારી મેળવી, કચ્છમાં ગુપ્ત રાહે તપાસ કરવામાં આવતી હોવાની જાણકારી મળી રહી છે.
ત્રીજો પક્ષ ચાલતો નથી, પણ હવે ભાજપને ત્રીજા પક્ષ વગર ચાલતું નથી
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં મતદાન પૂર્ણ થયું છે. મંગળવારે પરિણામ પણ જાહેર થઈ જશે. ગુજરાતના રાજકારણમાં ત્રીજો પક્ષ ક્યારેય ચાલ્યો નથી તે વાત નિર્વિવાદ છે. જોકે છેલ્લા કેટલાક વખતથી ચૂંટણીમાં ત્રિ-પાંખિંયો જંગ થાય તેવું ભાજપ પોતે ઈચ્છવી રહ્યો છે. નકારાત્મક વોટને એકથી વધુ ભાગોમાં વહેંચવાની રણનીતિ ભાજપે અપનાવી છે. આ રણનીતિને જ કારણે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીનો પગ પેસારો મજબૂત બની રહ્યો છે. કોંગ્રેસનો સફાયો કરવામાં ભાજપની ભૂમિકા મહત્વની રહી છે, પણ તેનાથી વધારે ત્રીજો પક્ષ કે અપક્ષની ભૂમિકા મહત્વની બની છે. ગત ચૂંટણીમાં સુરત મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસના સફાયાનો સફળ પ્રયોગ થયો. જોકે તેના જ કારણે આમ આદમી પાર્ટીનો સુરતમાં પગ મજબૂત બન્યો. આ જ પ્રયોગ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં પણ થયો. બંનેમાં ચોક્કસ કોંગ્રેસનો સફાયો થયો. તેના પરથી રાજકીય પંડિતો હવે ગુજરાતના રાજકારણમાં ત્રીજો પક્ષ નથી ચાલતો તેવી વાત કરવાની જગ્યાએ ભાજપને ત્રીજા પક્ષ વગર નથી ચાલતું તે વાત ઉપર વધારે ભાર મૂકી રહ્યા છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો મંગળવારે જાહેર થશે તે પરિણામો પર પણ ત્રીજો પક્ષ કે અપક્ષની ભૂમિકા ખૂબ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. વોટ શેરિંગમાં ભાજપની રણનીતિ સામે આવશે.
વહીવટી તંત્રમાં ‘ટોપ ટુ બોટમ’ના ફેરફાર માટે અધિકારીઓ તૈયાર રહે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ છે. લાંબા સમયથી રાજ્ય સરકારના અનેક વિભાગો કે જગ્યાઓ ચાર્જમાં ચાલી રહી છે. હવે ગુજરાતના સ્થાપના દિવસ બાદ ગમે તે ઘડીએ મોટા પાયે ફેરફાર થશે. આ ફેરફારો ટોપ ટુ બોટમ બની રહેશે. IAS અને IPS જ નહીં પણ તેનાથી નીચે ફેરફાર આવશે તેવી ચર્ચા સચિવાલયમાં શરૂ થઈ છે. છેલ્લા એક મહિનાથી પબ્લિકની અવરજવર વગરની બનેલી સચિવાલય ફરી ધમધમી ઉઠશે. ગૃહ વિભાગમાં પણ અનેક જગ્યાઓ ચાર્જમાં ચાલે છે, એટલે જ મોટા પાયે ફેરફાર વહીવટી તંત્રમાં આવી રહ્યા છે તેની ચર્ચાએ ગરમાવો પકડ્યો છે.
સર્કિટ હાઉસ નહીં, પણ રસોડાનું ખાનગીકરણ
રાજ્ય સરકારે છેલ્લા કેટલાક સમયથી સર્કિટ હાઉસના ખાનગીકરણની નીતિ અપનાવી છે. સોમનાથ સહિત અનેક જગ્યાએ સર્કિટ હાઉસનું ખાનગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ખાનગી કંપનીને સોંપી તેનું સંચાલન થઈ રહ્યું છે. ગાંધીનગર પથિકાશ્રમથી શરૂ થયેલી આ સફર હવે ગાંધીનગરમાં પુનઃ ગાંધીનગર સર્કિટ હાઉસના ખાનગીકરણ તરફ આગળ વધી છે. ગાંધીનગર સર્કિટ હાઉસનું સંચાલન માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા જ કરાશે. જોકે સર્કિટ હાઉસના રસોડાનું ખાનગીકરણ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. રસોડામાં બનતી વાનગીઓ હવે ખાનગી કંપની પીરસે છે તેવો તખ્તો ગોઠવાયો છે. માર્ગ અને મકાન વિભાગના એક મંત્રી તેમાં ખૂબ રસ લઈ રહ્યા છે. સર્કિટ હાઉસના રસોડામાં બનતી રસોઈથી આ મંત્રી લાંબા સમયથી નારાજ ચાલતા હતા. આખરે તેઓને સફળતા મળી છે. રાજ્ય સરકારે ગાંધીનગર સર્કિટ હાઉસના રસોડાનું સંચાલન સોમનાથ સર્કિટ હાઉસ ચલાવતા સંચાલકને જ સોંપવાનો સિદ્ધાંતિક નિર્ણયે લઈ લીધો છે.
