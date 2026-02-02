ગાંધીનગરના કાવાદાવા : લીલી પેનથી સહી કરવા અલ્પેશ ઠાકોર અધિરીયા બન્યા, સુરતની રેડની સચિવાલયમાં ચર્ચા
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Trending Photos
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
સિનિયર IAS અધિકારીની પબ્લિકસિટી ભુખ CMO માં ચર્ચાનો વિષય
સામાન્ય રીતે નવી યોજના કે પ્રોજેક્ટની જાહેરાત મુખ્યમંત્રી કે મંત્રી દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે. સરકારને તેનો રાજકીય લાભ લેવાની ઈચ્છા હોય તે સ્વાભાવિક છે. જો કે તાજેતરમાં જ રાજ્યના એક સિનિયર IAS અધિકારીએ કરેલી એક મોટા પ્રોજેક્ટની જાહેરાતની ચર્ચા મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સુધી ચર્ચાનો વિષય બની છે. મુખ્યમંત્રી કે મંત્રી નવા પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરે એ પહેલા આ અધિકારીએ જાહેર કાર્યક્રમ તેમની જાહેરાત કરી લીધી. જેનાથી આ રાજકીય નેતાઓ આશ્ચર્યમાં મુકાયા. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં પણ તેની નોંધ લેવામાં આવી. પણ આ સિનિયર IAS અધિકારીને કોઈ કશું કહેવા તૈયાર નથી. કારણ કે આ વખતે પ્રથમ વખત મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં પણ બેઠેલા IAS અધિકારીઓ કરતા આ અધિકારી સિનિયર છે. એટલે માત્ર અધિકારીઓ પડદા પાછળ ચર્ચાનો વિષય બનાવ્યો છે. એક અધિકારીએ તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે, જાહેરાત કરનાર સિનિયર IAS અધિકારીને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં ગોઠવવું હતું. દિલ્હી સુધી આંટા પણ મારી આવ્યા હતા. જો કે ભૂતકાળમાં સરકાર સાથે નજીકથી કામ કરનાર આ અધિકારીને પોતાનો ભૂતકાળ જ નડી ગયો. એટલે હવે અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે કામગીરી કરતા અધિકારીને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સાથે મનમેળ ઓછો આવે છે.
આ પણ વાંચો :
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : એક મંત્રીની નજર ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખની ખુરશી પર! વડોદરાવાળી થાય તે પહેલાં સિંગલ ઓર્ડરથી IAS ની બદલી
શું અલ્પેશ ઠાકોરની ધીરજ ખૂંટી?
ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત વહેલી સવારે 3 વાગે સંમેલન બોલાવીને અલ્પેશ ઠાકોરે ઇતિહાસ રચ્યો. ગુજરાત ઠાકોર સેનાના પ્રમુખ અને ગાંધીનગર દક્ષિણના ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોરે પોતાની તાકાત બતાવી દીધી. ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજે અસાધારણ એકતાના દર્શન કરાવ્યા. રાજકીય પક્ષા-પક્ષીથી દૂર રહી સમાજને એક મંચ લાવવામાં અલ્પેશ ઠાકોર સફળ રહ્યા. ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના ભાજપના નેતાઓ મંત્રીઓ અને કોંગ્રેસના નેતાઓએ અલ્પેશ ઠાકોરને જશ પણ આપ્યો. જો કે આ સંમેલન બાદ રાજકારણમાં અલ્પેશ ઠાકોરની ધીરજ ખૂટી રહી હોવાની ચર્ચા પણ શરૂ થઈ. ભાજપમાં મંત્રી બનવાનુ સ્વપ્નું સ્વપ્નુ જ રહ્યું છે. લીલી પેનથી સહી કરવા અલ્પેશ ઠાકોર અધિરીયા બન્યા હોવાની ચર્ચા છે. ગુજરાતમા અત્યારના રાજકારણમાં ભાજપમાં અલ્પેશ ઠાકોર અને હાર્દિક પટેલ બંને કોંગ્રેસમાંથી આવીને ધારાસભ્ય બન્યા છે. બંને મંત્રી બનવા તલપાપડ છે. જોકે હાર્દિક પટેલે સાયલન્ટ રહી પોતાનો મતવિસ્તાર સાચવી રાખ્યો છે. અને અલ્પેશ ઠાકોરે પોતાની તાકાત બતાવવાની શરૂ કરી છે. ભાજપમાં ક્યારેય કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ નેતાને પક્ષથી મોટો થવા દીધો નથી. હા ચોક્કસ તેમાં અપવાદ હોઈ શકે.
DGP ઈન્ચાર્જ, પણ કામગીરી ફુલ ચાર્જ
ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ વડાનો હોદ્દો ચાર્જમાં ચાલી રહ્યો છે. ડો.કે.એન.એલ.રાવ ઈન્ચાર્જ ડીજીપી બન્યાને સમય થયો. દિલ્હીથી શમશેરસિંહને પરત ગુજરાત કેડરમાં લાવ્યાને પણ સમય થયો. જો કે તેમને હજુ સુધી પોસ્ટીંગ આપવામાં આવ્યું નથી. હવે માંડ બે માસમાં તેઓ નિવૃત્ત થશે. પોલીસ તંત્રમાં પોસ્ટિંગ વગરના અધિકારીઓની સંખ્યા વધી રહી છે. એટલે જ કદાચ હવે રાજ્યના ઈન્ચાર્જ DGP રાવે સરકાર ફુલ ચાર્જ સોંપે કે નહીં તેની ચિંતા કર્યા વગર ફુલ ચાર્જ થઈને પોતાની કામગીરી સંભાળી લીધી છે. વન ડે વન ડિસ્ટ્રિક્ટનો નવતર પ્રયોગ કરી જિલ્લા સ્તરે પોલીસની કામગીરીમાં સુધારાનો એક નવો અધ્યાય લખી રહ્યા છે. લાંબા સમય સુધી પોતાના ફિલ્ડ વર્કના અનુભવની છાપ છોડી રહ્યા છે. એક વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા ચાર વખત એક ડિસ્ટ્રિક્ટ સાથે સીધો સંપર્ક તેવો કરશે. અત્યાર સુધી પાંચથી છ જિલ્લા સાથે લંબાણપૂર્વક વિચાર વિમર્શ કર્યો છે. પોલીસ ભવનમાં બેઠેલા સિનિયર આઇપીએસ અધિકારીઓ ઈન્ચાર્જ DGP ની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરી બહુ જલદી ફુલ ચાર્જ મળશે તેવી ભવિષ્યવાણી કરતા થયા છે.
સુરતની આઇટી રેડ બાદ સચિવાલયમાં જય મહાકાલ
સુરતમાં ઈન્કમટેક્સની રેડની કોઈ નવાઈ નથી. સુરતની આર્થિક સમૃદ્ધિને કારણે અહીં ઈન્કમટેક્સની રેડ સામાન્ય છે. જોકે આ વખતે વસંત ગજેરાના ગ્રુપ અને મહાકાલ ગ્રુપ પર પડેલી આઇટીની રેડ સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. રાજકીય પીઠબળ ધરાવતા આ બંને ગ્રુપને કારણે ચર્ચા થઈ રહી છે. ગુજરાતમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલના રાજકીય બળવા વખતે ગજેરા બધું ગ્રુપ રાજકીય રીતે ધ્યાનમાં આવ્યું. ભાજપ સામે આ ગ્રુપ હોય તેવી વિગતો સામે આવી. તેના પરિણામો પણ વસંત ગજેરાએ ભોગવ્યા. મૂળ સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી સાથે જોડાયેલું આ ગ્રુપ છે. જોકે આ વખતે મહાકાલ ગ્રુપ પરની રેડ એ પણ રાજકીય ચર્ચા જગાવી છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર સાથે મહાકાલને સંબંધ હોવાની ચર્ચા છે. ભૂતકાળમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે સ્વ. વિજય રૂપાણી હતા, ત્યારે પણ મહાકાલ ગ્રુપની ચર્ચા ગાંધીનગર સુધી થઈ હતી. સુરતમાં મહાકાલનું નામ પડતાં જમીનનો કોઈપણ પ્રકારનો વિવાદ હોય કે અન્ય તેના ઉકેલનું સરનામું એકમાત્ર મહાકાલ ગ્રુપ ગણાતું. જોકે સમય સાથે મહાકાલ ગ્રુપ સાયલેન્ટ થયું. હવે પુનઃ મહાકાલ ગ્રુપ ઉપર ઇન્કમટેક્સની રેડની ચર્ચા સચિવાલય સુધી પહોંચી છે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે