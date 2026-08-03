/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : તો અનેક મંત્રી-નેતાઓએ વિધાનસભાની ટિકિટ ભૂલી જવી પડશે! ચૈતર વસાવામાં ભાજપનો માસ્ટરસ્ટ્રોક

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
પ્રધાનમંત્રીએ મંત્રીઓ અને નેતાઓની ઊંઘ ઉડાડી
છેલ્લા કેટલાય દિવસથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દેશના યુવાનોને સીધી રીતે સંબોધન કરી રહ્યા છે. જંતર-મંતર ઉપરના Gen-Z ના આંદોલન બાદ પ્રધાનમંત્રી પરિવારના વડીલ તરીકે યુવાનો સાથે યુવાનોની સ્ટાઇલમાં તાલમેલ બેસાડી રહ્યા છે. જો કે પ્રધાનમંત્રીના યુવાનો પ્રત્યેના વલણને કારણે ગુજરાતના અનેક મંત્રીઓ અને નેતાઓની ઊંઘ હરામ થઈ છે. 55 વર્ષ વટાવી ચૂકેલા નેતાઓએ મંત્રીઓને 2027 વિધાનસભાની ચૂંટણી દેખાઈ રહી છે. ‘નો રિપીટ થિયરી માટે જાણીતું ગુજરાત જાણીતું છે. 2027 વિધાનસભા ચૂંટણીમાં યુવાનોને જ આગળ કરવાની રણનીતિની પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ અપનાવે તો નવાઈ નહીં. જો આમ થાય તો વર્તમાન ઘણા બધા મંત્રીઓ અને નેતાઓએ વિધાનસભાની ટિકિટ ભૂલી જવી પડે. બસ આજ ચિંતા હવે મંત્રીઓ અને નેતાઓની અંદર ચર્ચાનો વિષય બની છે.
હું નહીં હોઉ પણ કદાચ હર્ષભાઈ હશે- મુખ્યમંત્રી
મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની નિખાલસતા સૌનું દિલ જીતી લે છે. હમણાંથી તેમના પ્રવચનમાં સ્વર્ણિમ ભારત 2047 ની વાત આવે એટલે નિખાલસતાથી કહે છે કે, 2047 માં પોતે (રાજકીય) રીતે નહીં હોય. મોટાભાગે યુવાનોને તેમનું ભવિષ્ય બતાવવા આ વાત કરતા હોય છે. તાજેતરમાં યુવાનોને નોકરીના નિમણૂંક પત્ર આપતી વખતે પણ મુખ્યમંત્રી ઉર્ફે દાદાએ આ વાત કરી. જો કે પહેલી વખત દાદાએ કાર્યક્રમમાં હાજર નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનું નામ લઈને કહ્યું કે, ‘હર્ષભાઈ કદાચ હશે.’ મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટતા પણ કરી તેમની નાની ઉંમરના કારણે કહી રહ્યો છું. મુખ્યમંત્રીના આ શબ્દો સાંભળી હાજર યુવાનો અને નેતાઓ એકબીજાના ચહેરા જોવા લાગ્યા.
ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માના એક વિચારે ક્રાંતિ કરી
પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માના એક વિચારે એક ક્રાંતિના બીજ રોપ્યા. પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા ત્યારથી તેઓએ સ્વાગતમાં ગુલદસ્તો નહીં પણ પુસ્તક કે ચોપડાથી સ્વાગતની નીતિ અપનાવી. આ વિચાર માત્રથી હવે તેના પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી 17 લાખથી વધુ ફુલ સ્કેપ ચોપડા અને 17000 પુસ્તક ભેગા થઈ ચૂક્યા છે. આ ચોપડાઓ સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓમાં વિતરણ થઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે પુસ્તકો લાઇબ્રેરીને આપવામાં આવ્યા છે. પ્રદેશ પ્રમુખે સાબિત કર્યું કે એક વિચાર માત્રથી કેટલું પરિવર્તન લાવી શકાય. ભૂતકાળમાં રાજ્ય સરકારના બે મંત્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણ અને કુબેર ડિંડોરે પણ આ વિચારને અમલમાં મૂક્યો હતો.
ચૈતર વસાવામાં ભાજપનો માસ્ટરસ્ટ્રોક
આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને સજા થયા બાદ પણ તેમનું ધારાસભ્ય પદ હજુ યથાવત છે. સામાન્ય રીતે વિચાર આવે કે તેમનું ધારાસભ્ય પદ ગેરલાયક ઠરે તેવા કારણો હોવા છતાં હજુ કાર્યવાહી કેમ નથી થતી. જો કે આદિવાસી પટ્ટા પર ચૈતર વસાવાની લોકપ્રિયતા અને ભાજપની રણનીતિ બંને જવાબદાર છે. ચૂંટણી પંચના નિયમો મુજબ વિધાનસભા બેઠક ખાલી થાય તો છ માસમાં એ બેઠક ઉપર ચૂંટણી કરાવી પડે. એટલે જો ચૈતર વસાવાનુ ધારાસભ્ય પદ રદ કરવામાં આવે તો છ મહિનાની અંદર ફરી પેટાચૂંટણી આવે. ચૂંટણી પંચનો બીજો એક નિયમ એવો પણ છે કે જે રાજ્યમાં એક વર્ષની અંદર વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણી યોજાતી હોય તો ખાલી પડેલી બેઠક ઉપર પેટા ચૂંટણી કરાવવાની જરૂરિયાત નથી. ભાજપ કે સરકાર ચૂંટણી પંચના આજ નિયમને અનુસરણ કરી રહી હોય તેવું લાગે છે. સપ્ટેમ્બર માસમાં વિધાનસભાનું ત્રણ દિવસ માટે સત્ર યોજાશે. તે સમયે કદાચ ચૈતર વસાવા ધારાસભ્ય નહીં પણ હોય. જો ધારાસભ્ય તરીકે હોય તો તેને ત્રણ દિવસના વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન હાજર રહેવાની મંજૂરી આપવી પડે.
‘રિઝર્વેશન હટાવો’ શું આ આંદોલનનો મુદ્દો બનશે?
જંતર-મંતરના આંદોલન બાદ ‘રિઝર્વેશન હટાવો’ નો પ્રચાર સોશિયલ મીડિયામાં તેજ બન્યો. ગુજરાતમાં પાટીદાર આંદોલન સાથે જોડાયેલા નેતાઓએ તેને હવા આપવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો. આ પ્રયાસ અત્યારે માત્ર સોશિયલ મીડિયા પૂરતો સીમિત રહ્યો છે. જમીન ઉપર લાવવાના પ્રયાસો પણ થઈ રહ્યા છે. રાજ્યમાં જ અનેક જગ્યાએ બેઠકો કરવાના પ્રયત્ન ચાલુ છે. હજુ સુધી રાજકીય ઈચ્છા શક્તિનું બળ મળ્યું નથી. જો આ બળ મળશે તો ગુજરાત જ નહીં પણ સમગ્ર દેશમાં મોટું આંદોલન બની શકે. આમ પણ આ મુદ્દા ઉપર રાજકારણમાં એક વર્ગ પહેલેથી જ તરફદારી કરતો રહ્યો છે. જો કે જાહેરમાં નફા નુકસાનનું રાજકીય ગણિત બેસતું ન હોવાના કારણે રાજકીય બળ મળ્યું નથી.