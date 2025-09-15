ગાંધીનગરના કાવાદાવા : ઈટાલિયાનું MLA ડેબ્યૂ જોઈ ભાજપે બદલી ચાલ, મહિલા IAS ને સમોસાનો ચટાકો લાગ્યો
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Trending Photos
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
રાજકીય આકા પર કુદા કુદ કરતા અધિકારીઓ માટે ચેતવણી રૂપ કેસ - અધિકારી કંટાળીને રજા પર ઉતર્યા
સામાન્ય રીતે સારું પોસ્ટિંગ અને સરકારની રહેમ નજર મેળવવા માટે અધિકારીઓ રાજકીય આકા બનાવે છે. આ આકા માટે પોતાની ફરજોની ઉપરવટ જઈને કામ પણ કરે છે. આમાં રાજ્યના IAS કે IPS અધિકારીઓ પણ બાકાત નથી. આજે અહીં એક એવા જ ઉચ્ચ અધિકારીની વાત છે. ગુજરાતમાં તેમનો રૂઆબ કોઈનાથી છાનો નથી. સીએમઓમાં કે કૈલાસનાથન કામ કરતા હતા ત્યારે પણ આ અધિકારી પોતાની અલગ ઈમેજ ઊભી કરવામાં સફળ રહ્યા. મહેસૂલી જ્ઞાન અને જગ્યાનો પાવર હોવાના કારણે રાજકીય આકાઓને અનેક જમીન ચોખ્ખી કરવામાં મદદરૂપ થયા. તેના કારણે માગ્યું ત્યાં ક્રીમ પોસ્ટિંગ મળ્યું. જોકે કોઈને કોઈ કારણસર આકાઓની મહેરબાની ઓછી થઈ. સરકાર બદલાઈ ગઈ. તેનો ભોગ હવે આ ઉચ્ચ અધિકારી બન્યા છે. સરકાર બદલાતા જમીન ચોખ્ખી કરવાની પહેલા જે આવડત હતી એ આવડત હવે અભિશાપ બની. નવી સરકારે પહેલા કેટલાક જમીનોના કેસ સંદર્ભે અધિકારીને સાઈડ પોસ્ટિંગ આપી દીધું. થોડા સમય માટે હશે એવું માની લીધું પણ જોતામાં વર્ષો નીકળ્યા. હવે આ અધિકારી અકળાયા સરકારને ભીંસમાં લેવા પોતાની જગ્યા ઉપરથી રાજીનામું પણ આપ્યું. જોકે સરકારે આ રાજીનામાનો સ્વીકાર ન કર્યો. અધિકારી અને સરકાર વચ્ચે સતત ખટપટ ચાલતી રહી. આખરે અધિકારીએ સરકાર સાથે નવા કોઈ વિવાદમાં ન આવું પડે એટલે લાંબી રજા પર ઉતરી ગયા. આ રજાઓ પૂરી થશે એટલે આ ઉચ્ચ અધિકારી નિવૃત્ત પણ થઈ જશે. આ કેસ અત્યારે સિનિયર IAS અને IPS માં ચર્ચાનો વિષય બન્યો. રાજકીય આકાઓ શું કરી શકે તેનો દાખલો આ અધિકારીના નોકરીના અંતિમ દિવસો ઉપરથી મેળવી રહ્યા છે.
ભાજપે મજબૂત યુવા પાટીદાર નેતાની શોધખોળ શરૂ કરી
વિધાનસભાના ચોમાસું સત્રમાં આપ પાર્ટીમાંથી ગોપાલ ઈટાલીયા પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય તરીકે ગૃહમાં હાજર રહ્યા. જેમ ક્રિકેટ મેચમાં ડેબ્યુ કરે તેમ ગોપાલ ઈટાલીયાએ ધારાસભ્ય તરીકે ડેબ્યુ કર્યું. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને શ્રદ્ધાંજલિના પ્રસ્તાવ પર બોલવાની વાત હોય કે સરકારી વિધયેકમાં ચર્ચામાં ભાગ લેવાની વાત હોય, ગોપાલ ઈટાલિયાનુ પર્ફોમન્સ ચર્ચાનો વિષય બન્યો. જો કે તેના કારણે ભાજપના સિનિયર નેતાઓની ઊંઘ હરામ થઈ. ગોપાલ ઈટાલિયાનો તોડ શોધવાના પ્રયાસોમાં તેજી આવી. વિસાવદરની જીત પછી જ ગોપાલ ઈટાલિયા સામે મજબૂત નેતા બાથ ઝીલે તેના માટે શોધખોળ શરૂ થઈ. કાંતિ અમૃતિયાની ચેલેન્જ કદાચ તેનો જ એક ભાગ હોઈ શકે. ભાજપનો એક વર્ગ પાટીદાર સમાજમાંથી કોઈ યુવા નેતા ગોપાલ ઈટાલિયાને રોકવા મેદાનમાં આવે તે પ્રકારની રણનીતિ બનાવવામાં આવી રહી છે. ભાજપના ધારાસભ્ય અને પાટીદાર આંદોલનના હીરો હાર્દિક પટેલ પણ એક હોઈ શકે. જોકે હાર્દિક વધારે મોટો થાય તો અનેક નેતાઓ પોતાને નુકસાન જશે તેવું માની રહ્યા છે. એટલે બીજા વિકલ્પ તરીકે હર્ષદ રીબડીયા પણ દેખાય રહ્યા છે. હર્ષદ રીબડીયા પોતે પણ વિસાવદરથી જ ગોપાલને ઘેરવા માટે તૈયાર છે. માત્ર પક્ષમાંથી લીલી ઝંડી મળે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કદાચ બને કે, ભાજપ બિલકુલ નવો ચહેરો ગોપાલ ઈટાલિયાના કાઉન્ટર માટે મૂકે.
સંસદીય બાબોતાના મંત્રીને સંસદીય બાબતોનું જ્ઞાન અપાયું
વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રમાં વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી દ્વારા કામકાજ સલાહકાર સમિતિનો રિપોર્ટ મૂક્યો ત્યારે કોમેન્ટ કરાઈ. કામકાજ સલાહકાર સમિતિનો રિપોર્ટ ગૃહમાં ન મુકાય ત્યાં સુધી બહાર તેની પર કોઈ ચર્ચા થઈ શક્તી નથી. આ ટકોર વિપક્ષના સિનિયર નેતા શૈલેષ પરમાર અને સંસદીય બાબતોના મંત્રી ઋષિકેશ પટેલને કરવામાં આવી. અધ્યક્ષ દ્વારા કોઈ નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો ન હતો. જોકે કામકાજ સલાહકાર સમિતિની બેઠક વિધાનસભા પૂર્વે મળી ત્યારે બહાર મીડિયામાં કોંગ્રેસના નેતા શૈલેષ પરમાર અને સંસદીય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ દ્વારા કામકાજ સલાહકાર સમિતિમાં શું ચર્ચા થઈ તે કહેવામાં આવ્યું હતું. તેની સામે વિધાનસભા ગૃહમાં અધ્યક્ષ દ્વારા બંને સિનિયર સભ્યોને સંસદીય બાબતોનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હતું. મીડિયામાં સંસદીય બાબતોના મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જ્યારે નિવેદન આપ્યું ત્યારે પણ તેઓ ખુદ બોલ્યા હતા કે કામકાજ સલાહકાર સમિતિમાં થયેલી ચર્ચા બહાર કહી શકાતી નથી. આમ છતાં વર્ષોની પરંપરા પ્રમાણે બંને નેતાઓએ મીડિયામાં નિવેદન આપ્યા હતા.
એક IPS એ પોતાના અંગત સંબંધોનો ઉપયોગ કર્યો
ગુજરાતમાં પહેલીવાર એક સાથે 60 થી વધુ પાકિસ્તાની નાગરિકોને ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા. ગુજરાત માટે ઐતિહાસિક કહી શકાય એ પ્રકારની આ ઘટના છે. જેમાં મોટાભાગે પાકિસ્તાની માછીમારો અને ગુજરાતના બોર્ડર વિસ્તારમાં રહેતા પાકિસ્તાની નાગરિકો હતા. આ નાગરિકોને ડિપોર્ટ કરવામાં વિદેશ મંત્રાલય, કેન્દ્ર સરકાર સહિતની અનેક એજન્સીઓ સાથે તાલમેલ થાય તો જ શક્ય હતું. આ માટે રાજ્યના પોલીસ વડા વિકાસ સહાયે અંગત રસ લીધો. પોતાની જ ઓફિસમાં એક મહિલા પોલીસ ઓફિસરને કામે લગાડ્યા. વિદેશ મંત્રાલય અને સંલગ્ન એજન્સીઓમાં વિકાસ સહાયના બેચમેટ અધિકારીઓને મિત્રતામાં કામે લગાડ્યા. જેનું પરિણામ સફળતાપૂર્વક 60 પાકિસ્તાની નાગરિકોને દેશમાંથી ડિપોર્ટ કરવામાં સફળતા મળી. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના સહયોગથી પોતાના દેશ માટે કંઈક કર્યાનો આનંદ પોલીસ વડાને થાય તે સ્વાભાવિક છે.
મહિલા IAS અધિકારીને નવતાડના સમોસાનો ચટાકો
સુરતીઓને ખાવા અને ખવડાવવાના શોખીન માનવામાં આવે છે. લાંબા સમયથી સુરતમાં ફરજ બજાવતા એક મહિલા IAS અધિકારીએ ગાંધીનગરમાં બટાકા પૌંવા અને નવતાડના સમોસાનો ચટકો પૂરો કર્યો. લારી પર જઈને સામાન્ય ગ્રાહકની જેમ આ મહિલા અધિકારીએ બટાકા પૌવા અને નવકાડ સમોસાની લિજ્જત માણી. ગાંધીનગરમાં જરૂરી મીટીંગ માટે વહેલી સવારે આવ્યા હતા. તે સમયે સવારનો નાસ્તો કરવાની ઈચ્છા થઈ એટલે સીધા જ તેઓ સેક્ટર 11 માં લારી પાસે પહોંચી ગયા અને બિન્દાસથી નવતાડના સમોસા ચટણી સાથે માણ્યા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે