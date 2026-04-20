ગાંધીનગરના કાવાદાવા : IAS ઓફિસરોના ઘરે પણ તેમની પત્નીનું ચાલે! ભાજપે સાબિત કર્યું, જો જીતા વો સિકંદર...
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
- જો જીતા વો સિકંદર... ભાજપે સાબિત કર્યું
- દાદાએ મહિલાઓને તેમના મૂળ સ્વભાવની યાદ અપાવી..
- અધૂરામાં પૂરું, હવે મહિલા મતદારોનું ધ્રુવીકરણ
- IAS ઓફિસરોના ઘરે પણ તેમની પત્નીનું ચાલે...
- નિવૃત્ત અધિકારીઓ કરાવી રહ્યા છે ચૂંટણી
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
જો જીતા વો સિકંદર... ભાજપે સાબિત કર્યું
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતદાન પહેલા જ ભાજપ 715 બેઠકો ઉપર બિનહરીફ વિજેતા બની છે. આ વખતે સૌથી વધુ 730 બેઠકો બિનહરીફ બની છે. જેમાં 715 ભાજપ, 12 બેઠક કોંગ્રેસ અને 3 બેઠક અપક્ષને ફાળે ગઈ છે. ભાજપ દ્વારા ચૂંટણી જાહેર થતાની સાથે જ સામ-દામ અને દંડની નીતિ અપનાવી. રાજકારણમાં આ કોઈ નવી નીતિ નથી. જીતવા માટે જે કરવું પડે તે કરી જીત મેળવો તે આજનું રાજકારણ છે. પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલના સમયમાં કોંગ્રેસના નેતાઓને ભાજપનો કેસ પહેરાવી, સામ ગામ અને દંડની નીતિ અપનાવી હતી. જગદીશ વિશ્વકર્મા અને તેમની ટીમે આ વખતે ગઈ વખત કરતાં ત્રણ ગણી બેઠકો બિનહરીફ કરીને પહેલી જીત મેળવી છે. પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ઝંઝાવાતી પ્રચાર અને ચૂંટણી સભાઓ ગજવી રહ્યાં છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સહયોગીની ભૂમિકા અદા કરી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાજપના સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર ભાજપની સમગ્ર રણનીતિના શિલ્પકાર બન્યા છે. ઓછામાં ઓછા દિવસમાં બે વખત દિવસભરના પ્રચાર અને ઘટનાઓ ઉપર એકબીજા સાથે સહયોગ કરી રહ્યા છે. દરેક શિલ્પકાર કેન્દ્રીય નેતૃત્વ દ્વારા ચોક્કસ સોપાયેલી જવાબદારીનું વહન કરી રહ્યા છે.
દાદાએ મહિલાઓને તેમના મૂળ સ્વભાવની યાદ અપાવી..
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે નોખી રીતે નારી વંદના કરી. ગાંધીનગર ટાઉન હોલમાં યોજાયેલા નારી વંદના કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી અધ્યક્ષ સ્થાને હતા. સ્ટેજ ઉપર મુખ્યમંત્રીએ સ્થાન લેવાનું હતું અને તેમની આજુબાજુ મહિલા આગેવાનોને સ્થાન અપાયું હતું. જોકે મુખ્યમંત્રીએ છેલ્લી ઘડીએ નિર્ણય લીધો અને નારી વંદાના કાર્યક્રમમાં પ્રેક્ષકો સાથે સ્ટેજની સામે પ્રથમ હરોળમાં સ્થાન લીધું. આ જોઈને હાજર મહિલાઓએ મુખ્યમંત્રીની અનોખી નારી વંદનાની પ્રશંસા કરી. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી પોતાના પ્રવચનમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ હાજર હોવા છતાં હોલમાં અવાજ આવતો નથી તેની નોંધ લીધી. મુખ્યમંત્રીએ ટકોર પણ કરી કે, મહિલાઓ હાજર હોય તો વાતો ચાલુ જ હોય પણ અહીંયા વાતો નથી થતી. મહિલાઓને થોડી થોડી વાતો કરવા અને પોતાનો સ્વભાવ જાળવી રાખવાની હળવી ટકોર કરી હતી.
અધૂરામાં પૂરું, હવે મહિલા મતદારોનું ધ્રુવીકરણ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ટીવી પર આવી રાષ્ટ્રજોગ સંદેશો આપ્યો. મહિલાઓને 33% અનામત આપતા બિલ પાસ ન થવા માટે કોંગ્રેસને જવાબદાર ઠેરવી. પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીમાં તેની શું અસર થશે તે તો સમય જ બતાવશે. જોકે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મોટા પ્રમાણમાં મહિલા મતદારોનું ધ્રુવીકરણ નિશ્ચિત મનાય છે. ગુજરાતમાં આજે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નામે ભાજપ મત માગે છે. પ્રધાનમંત્રીની ગુજરાતમાં લોકપ્રિયતા આજે પણ અકબંધ અને સતત વધતી રહી છે. તેવા સમયે કોંગ્રેસ ઉપર ઠીકરું ફોડીને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપની ભવ્ય જીતનો માર્ગ મોકળો કરી દીધો છે. ગુજરાતની મહિલાઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો પડ્યો બોલ ઝીલવા તત્પર રહે છે. તેના જ કારણે ગુજરાતમાં અન્ય પક્ષોનો સફાયો થાય તો નવાઈ નહીં. ગત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને 1800 કરતાં વધારે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીને 69 બેઠકો મળી હતી. પ્રધાનમંત્રીના પ્રજાજોગ સંદેશના કારણે હવે ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી સંપૂર્ણ ભાજપ તરફી બની રહેશે તેવું રાજકીય નિષ્ણાતો માની રહ્યાં છે.
IAS ઓફિસરોના ઘરે પણ તેમની પત્નીનું ચાલે...
સામાન્ય રીતે એવું કહેવાય છે કે પુરૂષ પ્રધાન સમાજમાં પણ ઘરે તો સ્ત્રીનું વર્ચસ્વ રહે છે. આવા જ દ્રશ્યો તાજેતરમાં ગાંધીનગર સર્કિટ હાઉસમાં જોવા મળ્યા. IAS વાઈફ એસોસિએશનનો વાર્ષિક કાર્યક્રમ યોજાયો. રાજ્ય સરકારના સચિવાલયમાં કામ કરતા તમામ IAS અધિકારીઓ નજરે પડ્યા. આ IAS અધિકારીઓના પહેરવેશ પરથી જ ખ્યાલ આવે કે ઘરમાં તેમનું નહીં પણ તેમની પત્નીનું જ ચાલે છે. ‘સાઉથ ઈન્ડિયા’ની થીમ આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાખવામાં આવ્યો હતો. તેના કારણે અનેક IAS અધિકારી સાઉથ ઇન્ડિયન ધોતીમાં નજરે પડ્યા. કેટલાક લેંઘો-ઝભ્ભો પહેરી આંટા મારતા હતા. વાઈફ એસોસિએશનનો કાર્યક્રમ હોવાના કારણે તેમની પત્ની આદેશ કરે તેનું પાલન પતિદેવ કરતા નજરે પડ્યા. એક સિનિયર આઈએએસ અધિકારીએ કોમેન્ટ પણ કરી કે ભલે ગુજરાતનો વહીવટ અમે કરતા પણ અમારો વહીવટ અમારી ધર્મ પત્નીના જ હાથમાં છે. એ જે કહે તે જ અમે ઘરે કરીએ છીએ. જ્યારે એક આઈએએસ અધિકારી કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિનામૂલ્યે મળતી બેગ લેવાનું ભૂલી ગયા તો તેમની આઈએએસ પત્નીએ જાહેરમાં મોટા અવાજે બેગ લેવા લાઈનમાં ઊભા રાખ્યા.
નિવૃત્ત અધિકારીઓ કરાવી રહ્યા છે ચૂંટણી
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની સંપૂર્ણ જવાબદારી રાજ્ય ચૂંટણી આયોગના શિરે છે. આ ચૂંટણીમાં વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા અનેક પ્રકારના ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે કે, સરકાર સામે હોય કે ચૂંટણી આયોગ સામે. આ ચૂંટણીમાં સૌથી મહત્વની ભૂમિકા કમિશનર ડો. એસ મુરલી ક્રિષ્ના અને સચિવ રાજેન્દ્રસિહ ગોહિલ ભજવી રહ્યાં છે. બંને નિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારે સોંપાયેલી જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકારમાં મહત્વની જગ્યાઓ ઉપર કામ કર્યા બાદ તેઓ ચૂંટણી આયોગમાં ફરજ બજાવે છે. કમિશનર મુરલી ક્રિષ્નાએ નિવૃત્તિના છ મહિના પહેલા સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી હતી અને ત્યારબાદ તેઓને કમિશનર બનાવવામાં આવ્યા છે. મીડિયા કોઈપણ પ્રશ્ન કે વિરોધ પક્ષના આક્ષેપનો જવાબ પૂછે એટલે કમિશનર મળવાનો જ ઈન્કાર કરે છે. આયોગના સચિવ મીડિયાને ચોક્કસ મળે છે, પણ કેમેરા સામે કે સત્તાવાર કશું પણ કહેવાનો ઈન્કાર કરે છે. છેલ્લા કેટલાય વખતથી રાજ્ય ચૂંટણી આયોગમાં આ જ રીતે મહત્વની જગ્યા ઉપર નિવૃત અધિકારીઓ કામ કરી લોકશાહીના મહાપર્વ એવા ચૂંટણીને નિરપક્ષ કે તટસ્થ રીતે કરાવવાનો દાવો કરે છે.
