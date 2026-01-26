ગાંધીનગરના કાવાદાવા : એક મંત્રીની નજર ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખની ખુરશી પર! વડોદરાવાળી થાય તે પહેલાં સિંગલ ઓર્ડરથી IAS ની બદલી
ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
વડોદરાવાળી થાય તે પહેલાં સિંગલ ઓર્ડરથી IAS ની બદલી
સુરત કોર્પોરેશન કમિશનર શાલિની અગ્રવાલની બદલીનો ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો. આ બદલી IAS અધિકારીઓ અને સુરતમાં ખાસ ચર્ચાનો વિષય બન્યો. શાલિની અગ્રવાલની બદલી થતાં સુરત મહાનગરપાલિકામાં જશ્નનો માહોલ સર્જાયો. જો કે ભાજપના બદલાયેલી રાજકીય સ્થિતિને કારણે આ શક્ય થયું હોવાની ચર્ચા થઈ. શાલિની અગ્રવાલથી સુરતના રાજકીય નેતાઓ ખૂબ નારાજ હતા હતા. તેમના વિરુદ્ધ અનેક ફરિયાદો ગાંધીનગર સુધી કરવામાં આવી હતી. રાજકીય નેતાઓને મળવાનો પણ સમય સુરત કમિશનર આપતા ન હોવાની ફરિયાદ ઉઠી હતી. સુરતના એક નેતા સિવાય આ અધિકારી કોઈનું સાંભળતા ન હતા. ટેન્ડર પ્રક્રિયા હોય કે કોઈ અધિકારી સામે પગલા ભરવાના તે સુરતના કદાવર નેતા કહે એમ જ થતું હતું. એક સમયે વડોદરાના ધારાસભ્યોએ જેમ મુખ્યમંત્રી સુધી રજૂઆત કરી તેમજ સુરતના પણ કેટલાક ધારાસભ્યો રજૂઆત કરવાના મૂળમાં હતા. જોકે રાજકીય સ્થિતિ ને ધ્યાનમાં રાખી આ રજૂઆત કરવામાં ન આવી. હવે સ્થિતિ બદલાઈ છે તેની પ્રતીતિ ખુદ શાલિની અગ્રવાલને પણ થવા લાગી હતી. વડોદરાની ઘટના બાદ બીજી ઘટના બને તેવી સ્થિતિ પામી ગયેલી સરકારે તાત્કાલિક અસરથી સુરત કમિશનરની બદલી કરી. સિનિયર IAS અધિકારીએ કોમેન્ટ પણ કરી કે, શાલિની અગ્રવાલને કદાવર નેતા પ્રત્યેની શાલીનતા નડી ગઈ.
બોલો એક મંત્રીની નજર ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખની ખુરશી પર
દાદાના મંત્રીમંડળમાં એક મંત્રી વિવાદો કે પોતાના નિવેદનોથી સતત ચર્ચાનો વિષય બન્યા રહે છે. તાજેતરમાં જ આ મંત્રીએ પોતાની ચેમ્બરમાં પ્રદેશ સંગઠનના જાહેર થયેલા માળખા ઉપર ચર્ચા કરી. પ્રદેશ મહામંત્રીમાં પોતાના સમાજના એક પણને પ્રતિનિધિત્વ ન મળતા મંત્રી નારાજ હતા. સામે ચર્ચામાં ભાજપના જ નેતાઓ હતા એટલે થોડી ખુલ્લીને ચર્ચા થઈ. તેમાં આ મંત્રીએ કહી દીધું કે, ‘સમાજને સાચવવા મને પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવ્યો હોત તો પણ ચાલત. આમ ન કર્યું તો કોઈ વાંધો નહીં પણ પ્રદેશ મહામંત્રીમાં તો સ્થાન સમાજમાંથી કોઈને આપવું જોઈતું હતું.’ એટલે સામે બેઠેલા નેતાએ મંત્રીની મજા લેતા એમ કહ્યું કે, ‘સાહેબ તમને મહામંત્રી બનાવી દીધા હોત તો પણ ચાલત.’ મંત્રી તરત બોલ્યા કે, ‘હું હજુ પણ મહામંત્રી બનવા તૈયાર છું, પણ જોડે મંત્રીપદ રહેવું જોઈએ. બંને પદ સાથે રહે તો હું કામ કરવા તૈયાર છું.’ આ વાત સાંભળીને મંત્રીની ચેમ્બરમાં બેઠેલા સૌના ચહેરા ઉપર હાસ્ય ફેલાયું. ભાજપના હાજર કાર્યકર બહાર નીકળીને બોલ્યા, ‘આ મંત્રી હજુ ભાજપની રેતી નીતિથી વાકેફ નથી. મંત્રી પદ પણ જતું રહેશે તેની ખબર નહીં પડે.
પ્રોબ્લેમ નહીં હૈ, વહી બડા પ્રોબ્લેમ હે..
આ શબ્દો ભાજપ સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકરે ઉચ્ચાર્યા. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની અધ્યક્ષ સ્થાને તાજેતરમાં જી રામજીને લઈને બેઠક યોજાઈ. આ બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ રત્નાકર એક જિલ્લા પ્રમુખને હાથ પકડીને લઈ જતા હતા. આ દ્રશ્ય જોઈને ભાજપના સિનિયર નેતા પુરુષોત્તમ રૂપાલા તરત પૂછવા લાગ્યા કે, ‘કોઈ મુશ્કેલી તો નથી ને..?’ તેના જવાબમાં સંગઠન મહામંત્રીએ જવાબ આપ્યો કે, ‘પ્રોબ્લેમ નહીં હૈ વહી સબસે બડા પ્રોબ્લેમ હૈ..’ આ ઘટના બાદ જાણવા મળ્યું કે જિલ્લા પ્રમુખ જે જિલ્લામાંથી આવે છે એ જિલ્લામાં અનેક કદાવર નેતાઓ કામ કરે છે. અને દરેક નેતાઓ પોતાના અલગ અલગ જૂથમાં કામ અને કાર્યક્રમ કરે છે. આ જિલ્લા પ્રમુખ બનેલા નેતાની મુશ્કેલી એ છે કે, આવા કદાવર નેતાઓ પાસેથી કામ કેવી રીતે લેવું. કોઈને કશું કહી શકાતું નથી. એટલે જ જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે પોતાની ભૂમિકા શું તેની વ્યથા આ જિલ્લા પ્રમુખે સંગઠન મહામંત્રી સમક્ષ ઠાલવી હોવાની ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
સાહેબ એપોઇન્ટમેન્ટ વગર કોઈને મળતા નથી, IAS ને PMO ની હવા
દિલ્હીથી ઘણા બધા IAS અધિકારીઓ ગુજરાત કેડરમાં પરત ફર્યા છે. જોકે કેટલાક અધિકારીઓને હજુ દિલ્હીની જેમ જ કામ કરવાની ટેવ છે. દિલ્હીમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી પીએમઓ કાર્યાલયમાં કામ કરી ચૂકેલા એક IAS અધિકારીને હજુ તેઓ પીએમઓમાં જ કામ કરતા હોય તે રીતે વર્તન કરી રહ્યા છે. પીએમઓ છોડ્યા પછી લાંબો સમય થઈ ગયો છે. ગુજરાત કેડરમાં પરત આવ્યાને પણ સમય થયો છે. જોકે હજુ આ અધિકારી પીએમઓમાં જ કામ કરતા હોય તેવા ભ્રમમાં જીવે છે. પબ્લિક સાથે સીધા જ સંકળાયેલા વિભાગમા મૂકવામાં આવ્યા છે. એટલે લોકોને તેમને મળવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ શકે. જો કોઈ મળવા જાય તો આ સાહેબના પીએ કહી દે છે કે તમારે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડશે. એપોમેન્ટ વગર સાહેબ કોઈને મળતા નથી. એપોઇન્ટમેન્ટ લો તો પછીના અઠવાડિયાની મુલાકાત શક્ય છે. કારણ કે સાહેબ પાસે ખૂબ કામ છે. સિનિયર અધિકારીઓમાં પણ આ અધિકારીની કાર્યપ્રણાલી ચર્ચાનો વિષય બની છે. પ્રમાણિક અધિકારી તરીકેની છાપ ધરાવે છે. ગુજરાતમાં જે-તે સમયે કલેક્ટર તરીકે હતા ત્યારે મિલનસાર સ્વભાવના હોવાની છાપ હતી. જો કે દિલ્હીમાં કામ કર્યા પછી દિલ્હીની હવાજ લાગી હોવાની ચર્ચા છે.
ખોડલધામમાં અનાર પટેલની એન્ટ્રી, રાજકારણમાં આનંદીબેન પટેલની રિ-એન્ટ્રી
ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલની પુત્રી અનાર પટેલને ખોડલધામ સંગઠન પ્રમુખ તરીકે મુકવામાં આવ્યા. આ નિમણૂંક રાજકીય નથી. જોકે રાજકીય નિષ્ણાતો અનાર પટેલથી આનંદીબેન પટેલના ગુજરાતના સક્રિય રાજકારણમાં રિ-એન્ટ્રી તરીકે જુએ છે. રાજ્યપાલ બન્યા બાદ આનંદીબેન પટેલ જાહેરમાં ભાજપ કે ગુજરાતના સક્રિય રાજકારણથી દૂર રહ્યા છે. જો કે ખોડલધામમાં સંગઠન પ્રમુખ તરીકેની અનાર પટેલની નિમણૂંક કદાચ આનંદીબેન પટેલના સક્રિય થવાના સંકેત તરીકે જોવામાં આવે છે. ખોડલધામ બિન રાજકીય પ્લેટફોર્મ છે. જોકે ખોડલધામના અધ્યક્ષ નરેશ પટેલ દર વખતે ચૂંટણીમાં રાજકીય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે. એટલે હવે 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અનાર પટેલ પણ રાજકીય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બને તો કોઈ જ નવાઈ નહીં. 2022 ની ચૂંટણીમાં પણ એક તબક્કે ભાજપની ટિકિટ ઉપર અનાર પટેલનું નામ ચાલ્યું હતું. અનાર પટેલની આ નિમણૂંકથી 2027ની ચૂંટણીમાં મજબૂત દાવેદાર બનશે.
