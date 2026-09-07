/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : દાદા ટેસ્ટ મેચ રમશે, આઈપીએસ ઓફિસરોને દિવસે તારા બતાવ્યા

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
બોલો કોઈ ગમે તે કહે.. દાદા ટેસ્ટ મેચ રમશે
અહીં દાદા એટલે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની વાત થઈ રહી છે. રાજકારણમાં ક્રિકેટની વાત પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વર્ગસ્થ વિજય રૂપાણી કરતા હતા. તેઓ હંમેશા T-20 ક્રિકેટ રમવા આવ્યા છે તેવું જાહેરમાં કહેતા. જો કે એવું કહેવાનો મતલબ T-20 ની જેમ નિર્ણયો લેવાની વાત કરતા હતા. ભાજપ મોવડી મંડળે અને કુદરતે પણ તેઓને T-20 ની જેમ આઉટ કર્યા. હવે ટેસ્ટ મેચની જેમ રમવાની વાત મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ કરી રહ્યા છે. આ વાત તેમને સૂચક સમયે કરી છે. અફવાઓનું બજાર ગરમ હતું ત્યારે મુંબઈમાં દેશના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ આનંદ મહિન્દ્રાને દાદાએ પોતે ટેસ્ટ મેચ રમી રહ્યા હોવાની વાત કરી. આ વાત રાજ્ય સરકાર લાંબા ગાળાના આયોજન અને નીતિઓ ઘટતી હોવાના સંદર્ભમાં હતી. પણ રાજકીય રીતે પણ એવું કહી શકાય કે મુખ્યમંત્રીએ પોતે ટેસ્ટ મેચ રમવા આવ્યા છે એ આયોજન સાથે આવ્યા છે તે પ્રકારનો રાજકીય સંદેશો પણ આપ્યો.
શું કામ મહિલા મંત્રી જાહેરમાં ગદગદ થઈ ગયા?
વાત જાણે એમ છે કે રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી રિવાબા જાડેજા પાંચમી સપ્ટેમ્બરે શિક્ષક દિવસે જાહેર કાર્યક્રમમાં હતા. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, શિક્ષણમંત્રી પ્રદ્યુમન વાજા સહિતના મહાનુભાવો હાજર હતા. આ સમયે શિક્ષણમંત્રી પ્રદ્યુમન વાજાએ પોતાના પ્રવચનમાં જાહેરાત કરી કે શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી રિવાબા જાડેજા શિક્ષણ મંત્રી છે અને આજે શિક્ષક દિવસે તેમનો જન્મદિવસ પણ છે. આ સાંભળતાની સાથે જ હાજર શ્રોતાઓએ તાડીઓ પાડી જન્મદિવસ વધાવી લીધો. જેમાં મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલ પણ સામેલ થયા. સંપૂર્ણ વિનમ્રતાથી હસતા ચહેરે બે હાથ જોડી રિવાબા જાડેજાએ સન્માન અને અભિવાદન ઝીલ્યું. રાજ્યપાલે પણ પોતાના પ્રવચનમાં રિવાબા જાડેજાને જન્મદિવસની શુભકામના આપતા કહ્યું કે, હવે રાજ્યના શિક્ષકો ક્યારેય તમારો જન્મદિવસ નહીં ભૂલે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં ત્રણ મહિલા મંત્રીઓ છે, જેમાં પાંચમી સપ્ટેમ્બરે બે મહિલા મંત્રીઓનો જન્મદિવસ આવે છે. રિવાબા જાડેજા અને શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલાનો પણ પાંચમી સપ્ટેમ્બરે જન્મદિવસ છે.
શું દુષ્કાળના ડાકલા ફરી ગુજરાતમાં પડશે?
ગુજરાતનો ભૂતકાળ દુષ્કાળ કે અતિવૃષ્ટિથી કંડારાયેલો રહ્યો છે. કોંગ્રેસના શાસનમાં દર બે થી ત્રણ વર્ષે ગુજરાતમાં એક દુષ્કાળ જોવા મળતો. તે પ્રકારની સ્થિતિ ગુજરાતની હતી. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીના પગ પડ્યા ત્યારથી ગુજરાતમાં દુષ્કાળ ભૂતકાળ બન્યો છે. નરેન્દ્ર મોદીના શાસનમાં પણ અનેક વખત દુષ્કાળ પડશે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. જો કે કુદરતનો સાથ હોય એ રીતે છેલ્લી ઘડીએ વરસાદ ગુજરાતમાં આવ્યો. દુષ્કાળ જેવા મુદ્દા ઉપર નરેન્દ્ર મોદી પગલાને ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે નસીબદાર કે કુદરત પણ સાથ આપે છે, તે રીતે જોવામાં આવ્યા. આજે 25 વર્ષે ગુજરાતમાં ફરી ઓછા વરસાદના કારણે અનેક જિલ્લામાં દુષ્કાળની સ્થિતિ સર્જાય છે. ખાસ કરી સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડૂતોની સ્થિતિ કફોડી બની છે એટલે સચિવાલયમાં ફરી ચર્ચા શરૂ થઈ છે, શું ગુજરાતનો દુષ્કાળનો ભૂતકાળ ફરી પાછો આવશે? શું કુદરત ગુજરાતથી નારાજ છે?
ભાજપમાં ભારે ખેંચતાણ.. સોશિયલ મીડિયા ટીમને કોને લેવા અને કોને ન લેવા સુધીની નોબત આવી
મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ અને ભાજપના હોદ્દેદારો કે નેતાઓ દરેક વ્યક્તિ પોતાની સોશિયલ મીડિયા ટીમ અલગ બનાવી છે. તમામ લોકો સોશિયલ મીડિયાનો એક્ટિવ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. કહેવાય છે કે ઉપરથી જ સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ વધારવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. આજના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ થવું જરૂરી અને સારી બાબત છે. પણ ભાજપમાં ચાલી રહેલી ખેંચતા સોશિયલ મીડિયા તેનો પુરાવો બન્યો છે. કેટલાક નેતાઓ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર ચોક્કસ નેતા કે પોતાના વિરોધી પોતાના જ પક્ષના અન્ય નેતાને ન લેવાની કે ન બતાવવાની સૂચનાઓ આપી હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. તાજેતરમાં જ પ્રદેશ ભાજપમાં એક ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો. તેમાં એક સમયના દિગ્ગજ નેતા ક્યાંય ન દેખાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું. ભાજપ સંગઠનમાં જ આ પ્રકારે થાય છે તેવું નથી. મંત્રીમંડળના સભ્યો એક જ કાર્યક્રમમાં સાથે હાજર હોય છતાં ફોટો કે નામ બીજાના સોશિયલ મીડિયા ઉપર ન દેખાતું હોય તેવી ઘટનાઓ પણ બની રહી છે. ભાજપ માટે આ વિષય ચોક્કસ ભવિષ્યમાં ચિંતાજનક સ્થિતિ નિર્માણ કરી શકે.
મુખ્યમંત્રી નિયમોનું પાલન કરે મંત્રીઓ ભૂલી ગયા
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં જ ફરી એક વખત સોનુ નહીં ખરીદવાની અને વિદેશ પ્રવાસ અંગેની અપીલ કરી. થોડા સમય અગાઉ પ્રધાનમંત્રીએ જ પેટ્રોલ-ડીઝલના કરકસર ઉપયોગની અપીલ કરી હતી. આ અપીલ બાદ મુખ્યમંત્રીથી માંડીને મંત્રીમંડળના સભ્યો કરકસરની રીતે પેટ્રોલ ડીઝલ કે સરકારી વાહનનો ઉપયોગ કરતા થયા હતા. કેટલાક મંત્રીઓ ઈલેક્ટ્રિક કાર કે સીએનજી ગાડી વાપરતા હતા. પણ આજે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. એકમાત્ર મુખ્યમંત્રી પોતાનો કાફલો ત્રણ ગાડીનો કર્યો તે વાત આજે પણ જાળવી રાખી છે. બીજા મંત્રીઓ આ વાત ભૂલી ગયા હોય એમ લાગે છે.
વિધાનસભાનું સત્ર આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમો આપી સરકારને ભીસમાં લેવાશે
વિધાનસભાનું સત્ર ત્રણ દિવસ માટે મળવાનું છે. 9 તારીખ, 10 તારીખ અને 11 તારીખે અનેક સરકારી વિધયક પસાર કરવામાં આવશે. જો કે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આ ત્રણેય દિવસ આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમો આપવાની રણનીતિ બનાવવામાં આવી હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. ખેડૂતોની સમસ્યા, દુષ્કાળ, આદિવાસીના જમીન નો પ્રશ્ન, ભાવનગરનો લઠ્ઠાકાંડ, બેરોજગારીનો પ્રશ્ન અને જેન ઝી જેવા મુદ્દા પર ત્રણ દિવસ સરકારની પરીક્ષા વિરોધ પક્ષ લેશે. સરકારે આઈબી સક્રિય કર્યું છે. પણ વિપક્ષ અલગ અલગ સંગઠનોના નામે ગાંધીનગરમાં દેખાવો ધરણાઓ અને વિધાનસભાનો ઘેરાવો કરવા સુધીના કાર્યક્રમો આપવા મક્કમ છે.
આઈપીએસ ઓફિસરોને દિવસે તારા બતાવ્યા
રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ બે દિવસની ગુજરાત મુલાકાત લઈ પરત ફર્યુ. બે દિવસ સુધી માનવ અધિકાર ભંગના અનેક કેસ પર નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીમાં ચર્ચા થઈ. 54 કેસોમાંથી 27 કેસનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો. ગુજરાતમાં મોટું નામ ગણાતા આઇપીએસ ઓફિસરની સ્થિતિ માનવ આયોગ સમક્ષ કફોડી થઈ. ઓપન હિયરીગ વખતે એક આઇપીએસને બહારનો રસ્તો પણ બતાવવામાં આવ્યો. મહાનગરપાલિકાના પોલીસ કમિશનરને ભૂતકાળના કેસમાં આકરા સવાલનો પણ સામનો કરવો પડ્યો. અનેક કેસમાં પીડિતને વળતર આપવાના આદેશ પણ માનવ અધિકાર આયોગ દ્વારા કરવામાં આવ્યા. ભવિષ્યમાં નિયમોની મર્યાદામાં રહીને કામગીરી કરવાની ટકોર પણ કેટલાકને સાંભળવી પડી.