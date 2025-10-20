ગાંધીનગરના કાવાદાવા : મંત્રીમંડળના ફેરબદલમાં ‘દાદા’ની દાદાગીરી, ભુપેન્દ્રભાઈ પછી હવે જગદીશભાઈનો વારો
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
મંત્રીમંડળના ફેરબદલમાં ‘દાદા’ની દાદાગીરી
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ કરવામાં આવ્યો. મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલમાં દાદાની દાદાગીરી ચાલી. આ ફેરબદલની લાંબા સમયથી અફવાઓ ઉડતી હતી. છેલ્લા એક વર્ષથી આ પ્રકારનું વાતાવરણ હતું. જોકે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે સ્પષ્ટ રીતે કહી દીધું હતું કે, પહેલા સંગઠન પછી જ મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ. આખરે દાદાએ સંગઠનમાં પ્રમુખની નિમણૂંક પછી જ મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ કર્યો. રાજકીય નિષ્ણાતો હવે એવું માની રહ્યા છે કે મુખ્યમંત્રી ઉર્ફે દાદા હવે સોળે કળાએ ખીલશે. ભુપેન્દ્ર પટેલ ઉપરનો ભાર ખાતાની ફાળવણી પછી ઓછું થયું છે. શહેરી વિકાસ અને ગૃહ વિભાગનો ભાર હળવો થયો. તેના કારણે હવે દાદા ફુલ ફોર્મમાં કામગીરી કરશે. પોતાના વિભાગોમાં પૂરતું ધ્યાન આપશે. સાથે ગુજરાતનો પ્રવાસ કરી જનતા સાથે દાદા સીધો સંવાદ પણ કરશે. જેના કારણે જનતાની મુશ્કેલી સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી નિર્ણાયક અને મક્કમતાથી ઉકેલશે. સરકાર અને સંગઠનમાં મુખ્યમંત્રીની પકડ પણ મજબૂત બનશે. કારણ કે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પાસેથી કામ લેવાનો અનુભવ પણ દાદા પાસે છે.
ભુપેન્દ્રભાઈ પછી હવે જગદીશભાઈનો વારો
મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ પછી હવે સૌની નજર ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા પર મંડરાઈ છે. પહેલા પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂંક પછી મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ અને હવે પ્રદેશ પ્રમુખની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવશે. લાભપાંચમ પછી ગમે ત્યારે પ્રદેશ પ્રમુખની ટીમની પણ જાહેરાત થશે. જોકે મંત્રીમંડળના વિસ્તરણમાં બાકી રહેલા જિલ્લા કે નામો જગદીશ વિશ્વકર્માની નવી ટીમમાં સામેલ થઈ શકે છે. સૌની નજર પ્રદેશ માળખા ચાર મહામંત્રીના નામો પર રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય, દક્ષિણ ઝોનને સ્થાન મળશે. સી. આર. પાટીલે સંગઠન મહામંત્રી સિવાય બે મહામંત્રીથી લાંબો સમય ચલાવ્યું. પણ હવેના પ્રમુખ હેઠળ ફુલ ફોર્મમાં કામગીરી થશે. જગદીશ વિશ્વકર્મા પોતે ઓબીસીમાંથી હોવાથી મહામંત્રીમાં ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ કે સવર્ણ, ઠાકોર અને પાટીદારને સ્થાન મળી શકે છે.
હર્ષ સંઘવીએ હરણફાળ ભલે ભરી, પણ તેમના પગ ધ્રૂજે છે
ગુજરાતના રાજકારણમાં ખાસ કરીને ભાજપની રાજનીતિમાં હર્ષ સંઘવીએ હનુમાન કુદકો લગાવ્યો છે. ગૃહરાજ્ય મંત્રીમાંથી સીધા નાયબ મુખ્યમંત્રીની હરણફાળ એ રાજકીય અભ્યાસનો વિષય છે. તેમાં પણ નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે ગૃહ વિભાગનો હવાલો મળવો એક મોટા પાવર સેન્ટરનું સર્જન છે. જોકે તાજેતરમાં જ હર્ષ સંઘવીએ જાહેરમાં કબૂલાત કરી કે તેમના પણ પગ ધ્રૂજે છે. ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસામાં કૃષિ મહોત્સવ અંતર્ગતના કાર્યક્રમમાં તેમને પોતાના સંબોધનમાં કબૂલ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું નામ પડતાં જ મારા જેવા તમામ મંત્રીઓના પગ ધ્રૂજે ઊઠે છે. પ્રધાનમંત્રી કોઈ કામ કહે તો અમે બધા ઝડપભેર કરીએ છીએ. હર્ષ સંઘવી આ વાત ખેડૂતોને કહી રહ્યા હતા કે, ખેડૂતો માટે પ્રધાનમંત્રીએ સોંપેલા કામ અમે ઝડપભેર પૂર્ણ કરીએ છીએ.
હર્ષ સંઘવીનું કદ વધતા ચેમ્બર પણ મોટી
હર્ષ સંઘવીનું રાજકીય કદ ખુબ વધી ગયું. તેની સાથે તેમની બેસવાની જગ્યા અને ચેમ્બર પણ બદલાઈ. સ્વર્ણિમ-2 માંથી સ્વર્ણિમ-1 માં બીજા માળે બેસવાની શરૂઆત કરી. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની ચેમ્બરને બિલકુલ બરાબર નીચે નાયબ મુખ્યમંત્રીની ચેમ્બર છે. આ ચેમ્બરમાં મંત્રી તરીકે ઋષિકેશ પટેલ બેસતા હતા. જોકે મૂળ આ ચેમ્બર મંત્રીમંડળમાં બીજા નંબરનું સ્થાન હોય તેમને ફાળવવામાં આવે છે. અગાઉના નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ પણ આ જ ચેમ્બરમાં બેસતા હતા. નીતિન પટેલે જે તે સમયે પોતાની ચેમ્બર અને ઓફિસ ખૂબ મોટી કરી હતી. જોકે ત્યારબાદ ઋષિકેશ પટેલ મંત્રી બનતા માર્ગ મકાન વિભાગે આ ઓફિસ નાની કરી દીધી હતી. ઋષિકેશ પટેલને પણ તેનો કોઈ વાંધો ન હતો. હવે નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે હર્ષ સંઘવી આવતા ફરી પાછી માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા નીતિન પટેલના સમયગાળા દરમિયાનની જ ઓફિસ કરી દીધી છે. સામાન્ય રીતે એવું કહી શકાય બે મંત્રી બેસી શકે તેવી જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે.
IAS અને IPS અધિકારીઓ પણ રાજકારણી થયા
મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલબાદ હવે રાજ્યમાં મોટાપાયે IAS અને IPS અધિકારીઓમાં ફેરબદલીના ઓર્ડર થશે. દિવાળીના તહેવારો બાદ સહકારી કચેરીઓ ચાલુ થતાની સાથે જ વહીવટી તંત્રમાં ધરખમ ફેરફારો કરવામાં આવશે. ગૃહ વિભાગમાં લાંબા સમયથી સિનિયર અધિકારીઓના પ્રમોશન અને બદલી બાકી છે, તે કાર્ય પણ વહેલી તકે પૂર્ણ થશે. IAS અધિકારીઓમાં પણ હવે મોટાપાયે બદલીના ઓડરો આવશે. આ સ્થિતિને પામી જતા અધિકારીઓ પણ લોબિંગ ચાલુ કર્યું છે. રાજકીય નેતાઓની જેમ વફાદારી કરવટની જેમ અધિકારીઓ બદલી રહ્યા છે. મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ બાદ ચાર્જ સંભાળતા મંત્રીઓને ગુલદસ્તો લઈને મળવા માટે IAS અને IPS અધિકારીઓએ લાઈન લગાવી. હદ તો ત્યારે થઈ, જ્યારે કેટલાક અધિકારીઓ મંત્રી વર્ષોથી પોતાના અંગત મિત્ર હોવાનો દાવો પણ કરવા લાગ્યા. આ એ જ અધિકારીઓ છે જે અગાઉ બીજા મંત્રીઓ માટે પણ આ જ પ્રકારે વાતો કરતાં હતાં.
CS ને વિદાય કે વેવાઈ
રાજ્યના મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી આ મહિનાના અંતે વયમર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત થશે. એક સપ્તાહના સરકારી કચેરીઓમાં રજા બાદ નવા મુખ્ય સચિવ કોણ તેની ચર્ચા શરૂ થશે. પંકજ જોશી સૌમ્ય પ્રકૃતિના છે એટલે બની શકે કે તેમને ત્રણ માસ કે છ માસનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવે. 31 ઓક્ટોબરે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ કેવડિયામાં એકતા પરેડમાં હાજરી આપવાના છે. આ સંજોગોમાં મુખ્ય સચિવને એક્સટેન્શન આપવામાં આવે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. જોકે પંકજ જોશીને એક્સટેન્શન ન આવે તો દિલ્હી ડેપ્યુટીશન પર ગયેલા IAS અધિકારી શ્રીનિવાસન, કે જેઓ પંકજ જોશીના વેવાઈ છે, તે મુખ્ય દાવેદાર ગણાય છે. શ્રીનિવાસને કેવડિયામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ઊભી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. 31 ઓક્ટોબરે પ્રધાનમંત્રી પોતે કેવડિયા આવતા હોવાથી શ્રીનિવાસનને તેમની કામગીરીનો પુરસ્કાર મુખ્ય સચિવ રૂપે મળે તો પણ નવાઈ નહીં. જોકે આ બંને સંજોગો ન થાય તો ગૃહ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ અને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં સિનિયર IAS અધિકારી એમ. કે. દાસ સૌથી પ્રબળ દાવેદાર છે. IAS અધિકારીઓમાં તેવી પણ ચર્ચા છે કે, એમ કે દાસ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી બંનેના ફેવરિટ અધિકારી હોવાથી તેમને આ લાભ મળી શકે છે. આ ગુજરાત છે એટલે આખરી નિર્ણય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે ગૃહ મંત્રી અમિત શાહની આખરી સંમતિથી લેવાશે.
IPS અધિકારીની નિવૃત્તિ રજામાં જ થશે
ગુજરાતમાં બહુ થોડાક IPS અધિકારીઓ લોકપ્રિય અને પોલીસ બેડામાં પણ આગવી છાપ ઊભી કરવામાં સફળ રહ્યા છે. તેમાંનું એક નામ IPS અભય ચુડાસમાનું ગણાશે. તેમના નોકરીના કાર્યકાળ દરમિયાન અનેક ચડતી પડતી તેમને જોઈ છે. IPS અધિકારીઓમાં ગુજરાતી અને નોન ગુજરાતીનો ઘટનાક્રમના તેઓ સાક્ષી અને ભોગ બંને બન્યા છે. જોકે તેમની સ્ટાઇલ ઈમેજ અને જમીનના વિવાદથી વધુ ચર્ચામાં રહ્યા છે. અભય ચુડાસમા ઓક્ટોબર મહિનામાં જ નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. ગાંધીનગર રેન્જ આઈજીમાંથી પોલીસ કરાઈ એકેડેમીના પ્રિન્સિપાલ બનાવ્યા. ત્યારથી સરકાર સાથે બહુ મનમેળ નથી આવ્યો. એટલે જ છેલ્લે તેઓએ રાજીનામું આપ્યું. પણ સરકારે સ્વીકાર ન કર્યો. છેલ્લા બે મહિનાથી તેઓ સંપૂર્ણ રજા ભોગવી રહ્યા છે હવે રજામાં જ તેઓ નિવૃત્ત પણ થઈ જશે.
