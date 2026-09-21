/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : પાટીલનું નિવેદન આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કરી શકે છે! મહિલા કાર્યકરે ભાજપના નેતાને ટોપી બાજ કહ્યાં

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
સરકારની દુખતી નસ ઉપર સી.આર.પાટીલે પગ મૂક્યો
ગુજરાત સહિત દેશભરમાં સૌથી મોટો યક્ષ પ્રશ્ન યુવાનોને રોજગારી આપવાનો છે. ગુજરાતમાં પણ અનેક યુવાનો સરકારી નોકરી મેળવવા મેદાનમાં ઊતર્યા છે. તેવા સંજોગોમાં સુરતમાં યોજાયેલા સરકારી નોકરીના નિમણૂંક પત્રના કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અને ગુજરાત ભાજપના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર પાટીલે અધિકારીઓને નિવૃત્તિ બાદ પણ નોકરી આપવાની પોલિસી સામે અવાજ ઉઠાવ્યો. રાજ્ય સરકારમાં અત્યારે તમામ વિભાગોમાં નિવૃત્ત થયેલા અધિકારીઓને એક્સટેન્શન આપીને પુનઃનિયુક્તિ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયથી માંડીને અનેક જગ્યાએ ઉપર નિવૃત્ત અધિકારીઓ ફરજ બજાવે છે. જેની સામે યુવાનોમાં અગાઉથી જ રોષ જોવા મળે છે. આવા સંજોગોમાં ગુજરાત ભાજપ પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર.પાટીલનું નિવેદન આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કરી શકે છે. ભાજપના જ એક નેતાએ ‘ઓફ ધ રેકોર્’ડ પૂર્વ પ્રમુખના નિવેદનને સરકારની દુખતી નસ ઉપર પગ મૂક્યો હોવાની કોમેન્ટ કરી.
દાદાએ પણ ગુલ્લી મારી છે! યુવાનો સાથે મુખ્યમંત્રીએ કરી સીધી કબૂલાત
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પોતાની નિખાલસતા માટે જાણીતા છે. તાજેતરમાં જ ગાંધીનગરમાં કોલેજના યુવાનો સાથેના કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રીએ સૌને ચોંકાવ્યા. પોતાના કોલેજકાળના દિવસો યાદ કરી ફિલ્મ જોવા માટે કોલેજમાંથી ગુલ્લી મારી હોવાની કબૂલાત કરી. અમદાવાદમાં કોલેજકાળ દરમિયાન કોલેજના લેક્ચર દરમિયાન નડિયાદ પિક્ચર જોવા જતા રહેતા હતા. નડિયાદ ફિલ્મ જોઈને કોલેજનો સમય પૂરો થાય એ પહેલાં પરત આવી જવાની પણ ગોઠવણ કરતા હતા. મિત્રો એકસરખું જ જૂઠ્ઠું બોલે તેવું આયોજન પણ કરવામાં આવતું. મહત્વની વાત એ છે કે, દાદાના કોલેજકાળ દરમિયાન અમદાવાદમાં ફિલ્મ લાગે એ પહેલા ફિલ્મ નડિયાદના થિયેટરમાં લાગતી હતી. મુખ્યમંત્રી યુવાનોને યુવાની કેવી હોય તે પોતાને ખબર છે પોતાની યુવાનીમાં શું કર્યું તેનું ઉદાહરણ આપ્યુ હતું. હાજર યુવાનો પણ મુખ્યમંત્રીની વાત સાંભળી ખુશ થઈ ગયા હતા.
મહિલા કાર્યકરે ભાજપના નેતાને ટોપી બાજ ગણાવી નવાજ્યા
વાત જાણે એમ છે કે સ્વર્ણિમ સંકુલ-1 માં ઉત્તર ગુજરાતના ભાજપના નેતા આવ્યા. ઈસ્ત્,રી ટાઈટ ઝભ્ભો ને લેંઘો પહેરી રૂવાબભેર લિફ્ટમાં બેઠા. આ લિફ્ટમાં બે મહિલા કાર્યકર અગાઉથી સવાર હતી. બસ, નેતા આ બે મહિલા કાર્યકરને ઓળખી ગયા એટલે તરત પૂછ્યું, ‘શું થયું તમારા પેલા કામનું પૂરું થઈ ગયું ને?’ આ વાત સાંભળી મહિલા કાર્યકરે નેતાને મોઢે ચોપડાવી દીધું કે, ‘તમે તો ટોપીબાજ છો. પછી ફોન ઉપાડતા નથી કે મળતા પણ નથી.’ નેતા પણ આ પ્રકારનું અનપેક્ષિત રિએક્શન જોઈ ચોકી ગયા. ત્રીજા માળે જવાવાળા નેતા પહેલા માળે જ લિફ્ટમાંથી ઉતરી મહિલા કાર્યકરને ‘પછી મળીએ છીએ’ તેવું કહી નીકળી ગયા. મહિલા કાર્યકરે બીજી મહિલા કાર્યકરને તરત કોમેન્ટ કરી, ‘સારું કર્યું મોઢે કહી દીધું. આ નેતા આ જ દાવના છે.’
કોંગ્રેસની ઈજ્જત રાખનાર બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસ બેઈજ્જત થઈ
લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ એકમાત્ર બનાસકાંઠા બેઠક જીતી. હવે વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા બનાસકાંઠા કોંગ્રેસ આંતરિક રાજનીતિ ચરમસીમાએ પહોંચી. જિલ્લા પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે સોશિયલ મીડિયામાં પોતાની બોડી જાહેર કરી. 14 મહામંત્,રી 8 ઉપપ્રમુખ અને 31 મંત્રીઓનો સમાવેશ કરાયો. જો કે પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ પોતાની મંજૂરી વગર આ બોડી જાહેર કરી હોવાનું કારણ આપી, નિમણૂંકો રદ કરી. બનાસકાંઠામાં આ વિવાદ અત્યારે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. બનાસકાંઠા કોંગ્રેસ યુવા મોરચાના પ્રમુખે પણ રાજીનામું આપી દીધું. ગુલાબસિંહ રાજપુત અને પ્રદેશ નેતૃત્વ આમને-સામને આવ્યું છે. સાસંદ ગેનીબેન ઠાકોરની જીતમાં ગુલાબસિંહ રાજપૂતની ભૂમિકા મહત્વની રહી હતી. એટલે જ બનાસકાંઠામાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે ગુલાબસિંહ રાજપૂત નહીં પણ પાછળ ગેનીબેન ઠાકોર અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા આમને-સામને આવ્યા છે. ભૂતકાળમાં એક તબક્કે કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે ગેનીબેન ઠાકોરનું નામ પણ ચર્ચાયું હતું.
એશિયન ગેમ્સમાં ગુજરાતના બે IAS અધિકારી
જાપાનમાં એશિયન ગેમ્સનો પ્રારંભ થયો છે. ભવિષ્યમાં એશિયન ગેમ્સ ભારતમાં યોજવા ભારતે દાવેદારી પણ કરી છે. જો કે અત્યારે ગુજરાતનું ફોકસ કોમનવેલ્થ ગેમ પર રહ્યું છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ગુજરાતમાં વધારે સારી રીતે યોજી શકાય એ માટે અભ્યાસ કરવા ગુજરાતના બે આઈએએસ અધિકારી જાપાન જશે. આઈએએસ એન. થૈનારસન અને રાહુલ ગુપ્તા આગામી 30 તારીખે જાપાન જવા રવાના થશે. અગાઉ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ એશિયન ગેમ્સ અને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત અંતર્ગત જાપાન જવાના હતા. જોકે હવે નાયબ મુખ્યમંત્રી એશિયન ગેમ્સ અંતર્ગત જાપાન નહિ જાય. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત 2027 ના આમંત્રણ અને ઉદ્યોગકારો સાથે બેઠક કરવા હર્ષ સંઘવી આગામી ઓક્ટોબર માસના ત્રીજા અઠવાડિયામાં જાપાન જશે.
ભાજપના નેતા અને મંત્રીઓ યુવાની કાળમાં પહોંચ્યા!
આજકાલ રાજકારણમાં યુવાનો કેન્દ્રસ્થાને રહ્યા છે. એટલે યુવાનોને આકર્ષિત કરવા યુવાનોની સ્ટાઇલ નેતાઓ અપનાવી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસથી શરૂ થયેલા વિવિધ કાર્યક્રમો અંતર્ગત ભાજપના નેતાઓ યુવાનોને કેન્દ્રમાં રાખી વર્તન કરી રહ્યા છે. વડનગરથી વારાણસી નીકળેલી વિવિધ બાઈક રેલીમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ બાઈક સવારી કરી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ પણ થયા. નાયબ મુખ્યમંત્રી વિદ્યાર્થીઓ સાથે લીંબુ ચમચીની રમતમાં પણ જોડાયા, તો શ્રમદાનનું મહત્વ સમજાવવા મંદિરના કલર કામમાં પણ લાગ્યા. શિક્ષણ મંત્રી રિવાબા જાડેજા જામનગરમા યુવાનો સાથે મન મૂકી ઝૂમ્યા. આ રાજનેતાઓને ખબર છે કે અત્યારનો સમય યુવાનો સાથે તાલ મિલાવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થવાનો છે.