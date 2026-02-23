ગાંધીનગરના કાવાદાવા : પૂર્વ મંત્રીએ મંત્રીની ચેમ્બરમાં ન બોલવાનું બોલી કાઢ્યું! ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખની ડાયરીએ ચર્ચા જગાવી
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
ભાજપના ધારાસભ્યોમાં પ્રમુખની ડાયરીએ ચર્ચા જગાવી
ગુજરાત વિધાનસભામાં બજેટ સત્રનો પ્રારંભ થયો છે. બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસે જ ભાજપના ધારાસભ્યોની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં ભાગ લેનાર દરેક ધારાસભ્યોને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા દ્વારા 12 પોકેટ ડાયરીનો બંચ આપવામાં આવ્યો. ભાજપના ધારાસભ્યોમાં આ સૌથી ચર્ચાનો વિષય બન્યો. પ્રદેશ પ્રમુખે ધારાસભ્યોને ડાયરી શું કામ આપી? જોકે વર્ષોથી ભાજપના ધારાસભ્યો પોતાના ખિસ્સામાં આ પ્રકારની ડાયરી રાખે છે. કોઈની પણ વાત કરતા સમયે કોઈ મહત્વની વાત હોય તો તેની બે લાઈન આ ડાયરીમાં ટપકાવી લે છે. જેનાથી જ્યારે પણ સમય હોય ત્યારે ડાયરી પર નજર રાખી મહત્વના કામો ઉપર ધ્યાન આપી શકાય. જગદીશ વિશ્વકર્મા સહકાર મંત્રી હતા ત્યારે પણ આ પ્રકારની ડાયરી તેમની ચેમ્બરમાં આવનાર મહત્વના વ્યક્તિઓને આપતા હતા. હવે પ્રદેશ અધ્યક્ષ બન્યા પછી ધારાસભ્યો પણ ડાયરી વર્ક કલ્ચરમાં આવી, તેમની કામની ગુણવત્તા અને મહત્વના કામોની યાદી બનાવે તેવું ઈચ્છતા હશે.
વિધાનસભા ગૃહમાં અધ્યક્ષની ટકોર અને સલીમથી સુરેશ છવાયા
વિધાનસભાના બજેટ સત્રમાં વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી સતત ધારાસભ્યોને ટકોર કરતા નજરે પડ્યા. જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં હકારાત્મક રીતે ટકોર કરી, ધારાસભ્ય સંસદીય પ્રણાલી શીખે તેવો પ્રયાસ કરતા નજરે પડ્યા. વિધાનસભાના સૌથી સિનિયર એવા શૈલેષ પરમારને પણ તેમની ભૂલ અધ્યક્ષે યાદ અપાવી. તો ગોપાલ ઈટાલિયા જેવા નવા ધારાસભ્યને ટકોર કરી. પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછી શકાય તેનું જ્ઞાન આપી તક પણ આપી. કોંગ્રેસના જિગ્નેશ મેવાણીની મનમાની ન ચાલે તેવી શીખ આપી, ભવિષ્યમાં પગલાં ભરવા પડશે તેવી ચીમકી પણ આપી. જોકે વિધાનસભા સત્રમાં સલીમથી સુરેશ બની લગ્ન નોંધણી કરાવનાર સામેના નાયબ ગૃહ મંત્રી હર્ષ સંઘવીનુ નિવેદન છવાયેલું રહ્યું. વિવિધ સમાજની માંગણીને ધ્યાનમાં રાખી લગ્ન નોંધણીના નિયમમાં ફેરફાર કરતું નિવેદન નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ગૃહમાં આપ્યું. આ નિવેદનને પાટીદાર સમાજ સહિત દરેક સમાજ દ્વારા વ્યાપક આવકાર મળ્યો. સરકારે પોતાની ઈચ્છા શક્તિ બતાવી અનેક માતા-પિતાની મુશ્કેલીઓમા સરકાર સાથે ઉભી હોવાનો અહેસાસ કરાવ્યો. સાથે આગામી ચૂંટણીમાં મહત્વનો રાજકીય અને સામાજિક મુદ્દો ભાજપે પોતાના પક્ષે કર્યો.
નીતિનજી આવ્યા, નવીનજી આવી રહ્યા છે
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને ત્રણ દિવસની ગુજરાત મુલાકાત લીધી. જોકે આ મુલાકાતમાં બીજા દિવસે ભાજપ કાર્યાલય કમલમ પર પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ ખાસ ચર્ચામાં રહ્યા. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું નામ નિતિન હોવાને કારણે નીતિન પટેલ કમલમ પહોંચતા જ નિતીનજી આવ્યાની ચર્ચા શરૂ થઈ. ખુદ નીતિન પટેલે પણ હાસ્ય રસ સાથે મીડિયાને કહી દીધું કે, નિતીનજી આવ્યા છે પણ તમારે નવીનજી આવે ત્યારે કવરેજ કરવાનું છે. આ નિતીનજી અંદર જાય છે, બીજા નીતિનજી આવે છે. હદ તો ત્યાં થઈ ભાજપના સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકરજીએ પણ બેઠક હોલમાં રાષ્ટ્રીય પ્રમુખની રાહ જોતા ભાજપના કાર્યકરોને કહ્યું હતું કે, નિતીનજી આવી ગયા છે હવે નવીનજી આવશે. આમ કહેતા જ નીતિન પટેલ સહિત સૌ આગેવાનોના ચહેરા ઉપર ખડખડાટ હાસ્ય આવી ગયું.
પૂર્વ મંત્રીએ મંત્રીની ચેમ્બરમાં ન બોલવાનું બોલી કાઢ્યું
ગત સપ્તાહે સાબરકાંઠા અરવલ્લી બાજુથી એક પૂર્વ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાની ચેમ્બરમાં આવ્યા. પોતે એક પીઆઈની બદલીની ભલામણ લઈને આવ્યા હતા. મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સમક્ષ આ બદલી પરિપક્ષમાં ભલામણ કરી. પીઆઈ પોરબંદરમાં ફરજ બજાવે છે. જોકે આ પૂર્વ મંત્રી જે-તે સમયે પોતાના માનીતા પીઆઈને બદલી કરાવી, પોતાના વિસ્તારમાં લઈ ગયા હતા. પણ માત્ર 19 દિવસમાં જ પીઆઈની બદલી ફરી કરી નાખવામાં આવી. જેનાથી નારાજ પૂર્વ મંત્રીએ અનેક જગ્યા ઉપર રજૂઆત કરી હશે. જેમાં પૂર્વ મંત્રીને કડવો અનુભવ થયો, એક જગ્યાથી પૂર્વ મંત્રીને કહી દેવામાં આવ્યું કે તમે આ પીઆઈને પોતાના વિસ્તારમાં દારૂનો ધંધો કરાવવા લઈ ગયા છો. એટલે સમસમી ગયેલા પૂર્વ મંત્રીએ આ આખી વાત મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા સમક્ષ ઠાલવી દીધી. જોકે પૂર્વ મંત્રી ભાન ભૂલ્યા કે એ સમયે મંત્રીની ચેમ્બરમાં અનેક લોકો હાજર હતા.
ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ અને રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીની ગુજરાત મુલાકાતનું રહસ્ય
ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ નીતિન નવીનની ત્રણ દિવસની ગુજરાત મુલાકાતે અનેક રહસ્ય સર્જ્યા છે. લાંબા સમય બાદ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી બી. એલ. સંતોષ એક સાથે ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા. નિતીન નવીન પ્રમુખ બન્યા બાદ આ પહેલી મુલાકાત હતી. ભાજપના કમલમ કાર્યાલય, મુખ્યમંત્રી નિવાસ્થાનની મુલાકાતો લીધી. મુખ્યમંત્રીથી માંડીને ભાજપ સંગઠનના તમામ ટોચના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી. જોકે બીજા દિવસે મણિનગરમાં સંઘ કાર્યાલયની મુલાકાતે વધારે રહસ્ય ઊભું કર્યું. ત્રણ કલાકથી વધુ સમય સંઘ કાર્યાલયમાં બેઠક ચાલી. આ મુલાકાતમાં સ્થાનિક એક પણ રાજકીય નેતાઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા ન હતા. પ્રમુખે RSS સાથે જોડાયેલી તમામ ભગીની સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ સાથે વિસ્તૃત વાતચીત કરીને ગુજરાતનો રાજકીય ચિતાર મેળવ્યો હોવાની જાણકારી મળી છે. આ મુલાકાતમાં 20 થી વધુ વ્યક્તિઓ હાજર હતી. કહેવાય છે કે ભાજપ સરકારની કાર્યપ્રણાલી અને ભગીની સંસ્થાઓ સાથેના વ્યવહારની ચર્ચાઓ આ બેઠકમાં થઈ છે. ગુજરાત ભાજપમાંથી માત્ર સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકરને જ હાજર રાખવામાં આવ્યા હતા. રાજકીય પંડિતો માની રહ્યા છે કે, આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અને 2027 વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ સંદર્ભમાં ચર્ચા થઈ છે. જેની અસર આગામી દિવસોમાં ગુજરાત ભાજપના રાજકારણ અને સરકાર પર જોવા મળી શકે છે.
