/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : એક સિનિયર IAS અધિકારીથી સરકાર પણ કંટાળી, ગુજરાત પહેલીવાર કોંગ્રેસ મુક્ત બનશે

Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
IPS બાદ IAS અધિકારીએ માનવતા નેવે મૂકી
થોડા વર્ષો પહેલા એક IPS અધિકારીએ પોતાની મનમાની કરવા કેટલાક પોલીસ કર્મચારીઓને બંધક બનાવ્યા હતા. કરાઈ પોલીસ એકેડેમીમાં બનેલી ઘટના બીજા સ્વરૂપે ફરી સામે આવી છે. રાજ્યના સિનિયર IAS અધિકારીએ પોતાના ચાલી રહેલા બાંધકામ દરમિયાન મજૂરોને બંધક બનાવ્યા હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. સિનિયર એસીએસ કક્ષાના અધિકારી હોવાના કારણે સરકાર પણ કોઈ પગલા ભરી રહી નથી. ભૂતકાળમાં પણ આ જ સિનિયર IAS અધિકારીએ પોતાના ઘરે કામ કરતી મહિલા સાથે દૂર વ્યવહાર કર્યો હતો. હદ તો ત્યાં થયેલી કે આ ઘરકામ કરતી મહિલાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. જોકે સરકારે યેનકેન પ્રકારે સમગ્ર મામલો દબાવી દીધો. આ સિનિયર IAS અધિકારીથી સરકાર પોતે ત્રાહિમામ પોકારી ગઈ છે. તેના જ કારણે લાંબા સમયથી સાઇડ પોસ્ટિંગ આપવામાં આવી રહ્યું છે. સોશિયલ મીડિયામાં આ અધિકારીની બેહેરમીના અનેક કેસો ફરી રહ્યા છે. જોકે સરકારી બાબુ હોવાના કારણે સરકાર પોતે જ આંખ આડા કાન કરી આવા અધિકારીને છાવરી રહી છે.
શું કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ બદલાશે? મહિલાના હાથમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ આવી શકે?
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો ઘોર પરાજય થયો છે. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા પર માછલા ધોવાઈ રહ્યા છે. 2027 સુધી અમિત ચાવડા પ્રદેશ પ્રમુખ બની રહે તેવી ખાતરી તેઓને આપવામાં આવી હોવાની હતી. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખનો હોદ્દો અમિત ચાવડાને આપવામાં આવ્યો, પણ નીચે સંગઠન રચવાની સત્તા ન આપવામાં આવી હોવાની ચર્ચા થઈ રહી છે. અમિત ચાવડા પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા ત્યારે પણ કોંગ્રેસના ફાયર બ્રાન્ડ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરને પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવવાની વિચારણા એક તબક્કે થઈ હતી. જોકે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની હાર બાદ હવે આ ચર્ચા ફરી શરૂ થઈ છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે ગેનીબેન ઠાકોરે એક ફાઈટરની જેમ ભૂમિકા ભજવી. મહિલાઓના અપમાનનો મુદ્દો ઊભો કરી એકલા હાથે ભાજપ સામે લડ્યા. ચોક્કસ તેમાં કેન્દ્રીય નેતૃત્વ રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીનો પણ સપોર્ટ ગેનીબેન ઠાકોરને મળ્યો. આ સપોર્ટ મળતા જ કોંગ્રેસમાં જ ગેનીબેન ઠાકોરને પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવવા જોઈએ તેવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. ઠાકોર સમાજમાં ગેનીબેનની પકડ છે. સાથે જ મહિલા હોવાના કારણે મહિલાઓ પર પણ કોંગ્રેસમાં વધુ સક્રિય થાય તે દિશામાં કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ વિચારી રહ્યું હોવાની જાણકારી મળે છે. આમ પણ લોકસભાની 26 એ 26 બેઠકો કબજે કરવામાં ગેનીબેન ઠાકોરને કારણે જ ભાજપ સફળ થયું નથી.
દાદા અને ભત્રીજાએ કલેક્ટરોને અરીસો બતાવ્યો
મહેસૂલ વિભાગની ચિંતન શિબિર તાજેતરમાં યોજાઇ. તેના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે કલેક્ટરને દર્પણ બતાવતા હોય તેવી રીતે ટકોર કરી. જિલ્લાના વડા તરીકે કલેક્ટર પોતાની જવાબદારી સમજે અને પ્રજાની મુશ્કેલી ઉકેલે તે દિશામાં મુખ્યમંત્રીએ ટકોર કરી. મહેસુલ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ જયંતિ રવિની હાજરીમાં સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા આઈએએસ અધિકારીઓ અને હાજર કલેક્ટરોને સ્વાગત ઓનલાઇન કાર્યક્રમમાં પ્રજાની ફરિયાદો આવે છે અને એ પછી તેનું નિરાકરણ કલેક્ટર કરે છે. મુખ્યમંત્રીએ આવી ફરિયાદો સ્વાગત ઓનલાઇન કાર્યક્રમમાં આવ્યા પછી તેનો નિકાલ થાય છે. આજ રીતે સમાપન સમારોહમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કલેક્ટરોને આડે હાથે લીધા. પોતાના પ્રવચનમાં કલેક્ટરોને અભિનંદન આપ્યા. પણ કલેક્ટરોને તેઓ જિલ્લામાં શું કરે છે તેની બધી જ માહિતી ઉપર અમારી પાસે આવે છે. હર્ષ સંઘવીએ કોનું કેવી રીતે કામ થાય છે અને કંઈ ફાઈલ પડી રહે છે, તેના સંદર્ભે આ ટકોર મહત્વની હતી. ચિંતન શિબિરમાં પ્રમાણિક અને પારદર્શક વહીવટ પણ એક વિષય તરીકે લઈને ચિંતન કરવામાં આવ્યું.
ગુજરાત પહેલીવાર કોંગ્રેસ મુક્ત બનશે
રાજ્યસભાની ચાર બેઠકો માટે આગામી દિવસોમાં ચૂંટણી જાહેર થશે. 21 જૂનના રોજ કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ, નરહરી અમીન, રમીલાબેન બારા અને રામ મોકરીયા નિવૃત્ત થશે. ભાજપના ત્રણ અને કોંગ્રેસમાંથી એક સભ્ય નિવૃત્ત થશે. હવે રાજ્યસભામાં ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસનો કોઈ સાંસદ ન જઈ શકે તેવી સ્થિતિ સર્જાય છે. કોંગ્રેસનું વિધાનસભામાં સંખ્યા બળ 12 નું છે. એટલે રાજ્યસભાની આ ચારેય ખાલી પડનાર બેઠક ઉપર ભાજપના જ ઉમેદવારો જીતી શકે તેવી સ્થિતિ સર્જાય છે. ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભાની કુલ 11 બેઠક છે. રાજ્યસભામાં ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસ મુક્ત બનશે. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસનો કોઈ સાંસદ નહીં હોય