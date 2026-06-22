/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : પાટીદારોના રિસામણા મનામણા કરવામાં લાગી સરકાર, ભાજપમાં ચૂંટણી પહેલા આંતરિક કાવાદાવાનો ખેલ શરૂ

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
ભાજપનું આંતરિક રાજકારણ એટલે 2027 ના કાવા દાવા
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બાદ ભાજપમાં આંતરિક રાજકારણ તેજ બન્યું છે. એ નર્મદામાં ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખનો મુદ્દો હોય કે દિલ્હીમાં કોળી સમાજના સંમેલન ની વાત હોય. આ રાજકીય કાવાદાવા 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓ સમાન છે. મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાની આગેવાનીમાં કોળી સમાજનું સંમેલન દિલ્હીમાં યોજાયુ. તેના સમાંતર સંમેલન કોળી સમાજના જ આગેવાનો અને ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી દ્વારા બોલાવવામાં આવ્યું. કોળી સમાજની વોટબેંક ઉપર કયા નેતાનું પ્રભુત્વ છે તે સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરાયો. નાદુરસ્ત તબિયત બાદ પણ મંત્રી પુરુષોત્તમ સોલંકીની સક્રિયતા સંમેલનમાં વધી છે. જે 2027 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ટિકિટોની ફાળવણી પર પ્રભાવ પાડવાનો પ્રયત્ન હોવાનું રાજકીય નિષ્ણાતો માને છે. આ જ રીતે ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખના સ્વાભિમાનનો મુદ્દો પણ રાજકીય રીતે 2027 ની ચૂંટણી લક્ષી કાવાદાવા હોવાનું રાજકીય પંડિતો કહી રહ્યાં છે. આ બંને ઘટનાઓ પાછળ ભાજપના પ્રદેશના જ અલગ અલગ જુથના નેતાઓ સક્રિય હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. એકબીજાનો હિસાબ 2027 પહેલા પૂરો કરી અનેકો માટે વિધાનસભાનો રોડ મેપ તૈયાર થઈ રહ્યો છે.
DGP જી. એસ. મલિક પોલીસ અધિકારીઓના વહીવટદારો કે માનીતાઓનો પરસેવો છોડાવશે
રાજ્યના પોલીસવડા તરીકે જી.એસ. મલિકે અનેક સુધારાવાદી નિર્ણયો કર્યા છે. જો કે હવે ગુપ્ત રીતે લાંબા સમયથી એક જ જગ્યાએ કામ કરતા અધિકારીઓ અને પોલીસ કર્મચારીઓની યાદી તૈયાર કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. આ યાદી બતાવે છે કે કોઈ વિઘ્ન નહીં આવે, તો પોલીસ બેડામાં મોટા ફેરફારો કરવામાં આવશે. ચોક્કસ પોલીસ અધિકારી પાસે ચોક્કસ પોલીસ કર્મચારી કામ કરતો હોય તેવી અનેક ઘટનાઓ ધ્યાનમાં આવી છે. ભૂતકાળમાં પણ આ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે તેમાં પૂરતી સફળતા મળી ન હતી. હવે આ કામ પૂરું કરવાની જવાબદારી નવા ડીજીપી જી. એસ. મલિકે ઉપાડી લીધી છે. કહેવાય છે કે ડીજીપીને આ વિષય પર ઉપરથી પણ છૂટો દોર આપવામાં આવ્યો છે. જરૂર પડે જે પગલાં લેવા પડે તે પગલા લઈને પણ આમ પ્રજામાં પોલીસની છાપ સુધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.
દાદાની ટકોર... વિદ્યાર્થીઓને વાંચતા લખતા ન આવડે તે ભૂતકાળ બનાવો
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકાર શિક્ષણ વિભાગમાં દર વર્ષે બજેટમાં અનેક ઘણો વધારો કરે છે. આમ છતાં ધોરણ 4 થી 8 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને વાંચતા લખતા ન આવડતું હોવાનું દર વખતે શાળા પ્રવેશોત્સવ પર ધ્યાનમાં આવે છે. તાજેતરમાં જ શાળા પ્રવેશોત્સવ માટેના માર્ગદર્શન વર્ગમાં મીડિયાની હાજરીમાં મુખ્યમંત્રીએ ટકોર કરવાની ફરજ પડી હતી. 2003 થી શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિવિધ ઉત્સવો અને નીતિઓ બને છે. આઇએએસ, આઇપીએસ અને સમગ્ર મંત્રીમંડળ દર વર્ષે ત્રણ દિવસ ફાળવે છે. જો કે જોઈએ તેવું પરિણામ હજુ રાજ્યને શિક્ષણ ક્ષેત્રે મળ્યું નથી. આથી જ મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાતને શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ નંબર વન બને તેવા પ્રયાસ કરવા ટકોર કરી.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ખુરશી ઉંચી નીચી ન થઈ
રાજકારણમાં ખુરશી ઊંચી નીચી કરવાના પ્રયાસો સતત ચાલતા જ હોય છે. રાજકીય નેતા પોતાની ખુરશી ઊંચી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. જ્યારે વિરોધીઓ ખુરશી નીચી કેવી રીતે થાય તેના પ્રયાસોમાં લાગેલા જ રહે છે. જો કે હર્ષ સંઘવીની ખુરશી ઊંચી નીચી કરવાની વાત એ યોગ દિવસની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જોવા મળી. નાયબ મુખ્યમંત્રીની ઉંચાઈ ઓછી હોવાને કારણે ખુરશીમાં બેઠા એટલે ખુરશી ઉંચી કરવાની જરૂરિયાત કેમેરામેનને લાગી, ખુશી ઉંચી કરવાનો પ્રયત્ન ખુદ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કર્યો. પણ ખુરશી ઊંચી ન થઈ. સેવક ખુરશી ઊંચી કરવા માટે સ્ટેજ પર પણ આવ્યો. જો કે તે પહેલાં જ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ટેબલની નજીક ખુશી લઈને પોતાની હાઈટ એડજસ્ટ કરી લીધી. રાજકારણમાં એડજેસ્ટ થવાનો ગુણ સૌથી મોટો ગણાય છે.
અધિકારીઓમાં મુખ્ય સચિવ સુપર પાવર
મુખ્ય સચિવનું પદ વહીવટી વડાનું પદ છે એટલે સર્વોચ્ચ પદ સુપર પાવરવાળું હોય એ સ્વાભાવિક છે. પણ ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત મુખ્ય સચિવનું પદ સાચા અર્થમાં સુપર પાવરનું પદ બન્યું છે. રાજ્યના મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસ IAS અને IPS બંને કેડરમાં મજબૂત પકડ ધરાવે છે. સાથે વહીવટી પાંખ સૌથી સિનિયર છે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં મુખ્યમંત્રીના સલાહકાર હસમુખ અઢિયા સિનિયર છે. જો કે હસમુખ અઢિયા ‘હું ભલો ને મારું કામ ભલું’ ની નીતિ અપનાવી રહ્યા છે. જેનાથી વહીવટી અને અન્ય બાબતોમાં મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસ સુપર પાવરની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. અગાઉ અધિકારીઓમા લાંબા સમય સુધી સુપર પાવરની ભૂમિકામાં કે. કૈલાશનાથન હતા. મુખ્ય સચિવ ગમે તે હોય પણ અધિકારીઓ કે. કે નું જ માનતા હતા. હવે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં ફરજ બજાવતા આઈએએસ અધિકારીઓ એમ. કે. દાસથી જુનિયર છે, એટલે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં બેઠેલો અધિકારી સુપર પાવર નથી ભોગવી શક્તો. એમ. કે. દાસની ખૂબી ગણો તો, કોઈપણ સિનિયર અધિકારીને મોઢા ઉપર સાચી વાત કહી દે છે. જે જગ્યાએ ટકોર કરવાની હોય ત્યાં ટકોર અને પ્રશંસા કરવાની હોય ત્યાં પ્રશંસા આ બંને કામ કરે છે. એટલે જ અધિકારીઓ પણ સુપર પાવરને નજર અંદાજ કરવાની ભૂલ કરતા નથી. આવા અનેક દાખલાઓ બન્યા છે કે જ્યાં અધિકારીઓને કામની બાબતમાં ખખડાવ્યા પણ હોય.
પાણી પહેલા પાળ બાંધવાની નીતિ પાટીદારોના મુદ્દે સરકાર અને સંગઠને અપનાવી
ગુજરાતના રાજકારણમાં પાટીદારોનું અલગ મહત્વ કાયમ રહ્યું છે. જો કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી પાટીદાર વર્ગ નારાજ હોવાની વાત સરકાર અને સંગઠનમાં થઈ રહી છે. આ નારાજગી સામે આવે એ પહેલા જ સરકાર અને સંગઠન દ્વારા પાણી પહેલા પાળ બાંધવાની નીતિ અપનાવી છે. તાજેતરમાં જ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસ દરમિયાન ખોડલધામના પ્રમુખ નરેશ પટેલ સાથે મુલાકાત કરી. તેના થોડાક જ દિવસો બાદ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પણ ઉમિયાધામ સિદસરના પ્રમુખ મૈલેશ ઉકાણી સાથે મુલાકાત કરી હતી. રાજકીય રીતે આ બંને મુલાકાતોને ખૂબ મહત્વની રીતે જોવામાં આવે છે. કડવા અને લેઉવા પાટીદાર સમાજના આગેવાનો સાથેની સરકાર અને સંગઠનની મુલાકાત અર્થ ગુજરાતના રાજકારણમાં ભવિષ્યમાં સમજાશે એવું માનવામાં આવે છે.