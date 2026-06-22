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ગાંધીનગરના કાવાદાવા : પાટીદારોના રિસામણા મનામણા કરવામાં લાગી સરકાર, ભાજપમાં ચૂંટણી પહેલા આંતરિક કાવાદાવાનો ખેલ શરૂ

Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’ 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:00 AM IST
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : પાટીદારોના રિસામણા મનામણા કરવામાં લાગી સરકાર, ભાજપમાં ચૂંટણી પહેલા આંતરિક કાવાદાવાનો ખેલ શરૂ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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