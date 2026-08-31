/ગાંધીનગરના કાવાદાવા : દિલ્હીમાં ફેરફારથી ગુજરાતમાં આવશે રાજકીય ભૂકંપ? બોલો IPS બૂટ ડ્રાઇવર પહેરાવે

Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
ગુજરાતની રાજનીતિનું એપી સેન્ટર દિલ્હી બન્યું, દિલ્હીમાં ફેરફાર બાદ ગુજરાતમાં આવી શકે રાજકીય ભૂકંપ?
ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી અફવાઓનું બજાર ગરમ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક આવે એટલે રાજકીય કાવાદાવાનો એક ભાગ અફવાઓનું બજાર બંને છે. આ વખતે ગુજરાતમાં આ રાજકીય ગતિવિધિઓનું એપી સેન્ટર દિલ્હી બન્યું છે. ગુજરાતના રાજનેતાઓના આંટાફેરા દિલ્હીમાં વધ્યા છે. સાથે ગુજરાતના જે રાજનેતાઓ રાજ્ય બહાર છે, તેમના આંટા ગુજરાતમાં વધ્યા છે. દિલ્હીમાં જ મોટા ફેરફારની ગતિવિધિઓ તેજ ચાલે છે. એટલે હાલના તબક્કે ગુજરાતમાં સબ સલામત સમજવું. દિલ્હીમાં ફેરફાર થયા બાદ જ તેનો કરંટ કે રાજકીય ભૂકંપ ગુજરાતની રાજનીતિમાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના મંત્રીમંડળના ફેરફારની અસર ગુજરાતની રાજનીતિ પર મોટી પડશે તેવી સંભાવનાઓ રાજકીય નિષ્ણાતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ગુજરાત વિધાનસભા ફરી ખંડિત થશે, ચૈતર વસાવાનું ધારાસભ્ય પદ હવે જશે
ગુજરાત વિધાનસભાના નામે અનેક રેકોર્ડ નોંધાયા છે. જો કે તેમાં ખંડિત થવાનો રેકોર્ડ પણ બન્યો છે. 182 ધારાસભ્યની સંખ્યા કાયમ રહેતી નથી. કોઈને કોઈ કારણસર વિધાનસભા ખંડિત બને છે. ધારાસભ્યનું મૃત્યુ, ધારાસભ્યનું રાજીનામું કે ગેરલાયક ઠરવાથી વિધાનસભા ખંડિત બને છે. અત્યારે 182 ધારાસભ્યો છે. જોકે હવે ગમે ત્યારે ચૈતર વસાવાને વિધિવત રીતે ધારાસભ્ય પદેથી દૂર કરવામાં આવશે. કોટે 7 વર્ષની સજા આપી દીધી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે પણ સ્ટે નથી આપ્યો. આગામી 8 સપ્ટેમ્બરથી વિધાનસભાનું સત્ર મળવા જઈ રહ્યું છે, એટલે હવે ગમે ત્યારે આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને ધારાસભ્ય પદેથી દૂર કરવામાં આવશે. આદિવાસી પટ્ટી પરની લોકપ્રિયતાને ધ્યાનમાં રાખી, હજુ સુધી ધારાસભ્ય પદેથી દૂર કર્યા નથી. પણ હવે આદિવાસી ખેડૂતોની માંગણીઓ સરકાર સ્વીકારી, રાજકીય ગણિત કે રાજકીય કાવાદાવા 2027 વિધાનસભા ચૂંટણી સુધી કરશે.
મંત્રીઓ અને અધિકારીઓની ચેમ્બરમાં જ્યોતિષની લટાર
સામાન્ય રીતે માનવ સહજ સ્વભાવ ભવિષ્ય જાણવાનું રહ્યો છે. પોતાનું રાજકીય ભવિષ્ય કેવું કે અધિકારીઓ આગામી સમય કેવો રહેશે તે જાણવા સતત ઉત્સુક હોય છે. છેલ્લા એક બે સપ્તાહથી મંત્રીઓ અને અધિકારીઓની ચેમ્બરમાં બે નોન ગુજરાતી જ્યોતિષો આંટા મારતા દેખાય છે. કેટલાક મંત્રીઓ કે અધિકારીઓ આ જ્યોતિષને એન્ટી-ચેમ્બરમાં લઈ જાય છે, તો કેટલાક બહારથી જ વિદાય કરી દે છે. આ બંને જ્યોતિષ ઔપચારિક વાતચીત કરીને મંત્રી કે અધિકારી સાથે ફોટો ખેચાવી લે છે. ગત સપ્તાહ દરમિયાન આ જ્યોતિષોને પણ એક મંત્રીની ચેમ્બરમાં કડવો અનુભવ થયો. સિનિયર કેબિનેટ મંત્રીએ જ્યોતિષને ફોટો પાડવાની સ્પષ્ટ ના પાડી. જ્યોતિષોએ વધારે આગ્રહ કર્યો એટલે મંત્રીએ પણ બહારનો રસ્તો બતાવતા અમારી સાથેના ફોટા બતાવી આમનું ભવિષ્ય જોયું છે તેવા દાવા કરવાનું છોડી દેવાની મોઢા પર સલાહ આપી. આ સાંભળી જ્યોતિષ પણ ડઘાઈ ગયા અને ચાલતીને પકડી નીકળી ગયા.
બોલો IPS નો રૂઆબ, કસરત કરવા જીમમાં આવે, પણ બૂટ તો ડ્રાઇવર જ પહેરાવે
રાજા રજવાડા પછી હવે IAS અને IPS બાબુઓનો રૂઆબ જોવા જેવો હોય છે. ગાંધીનગરમાં નિયમિત સરકારી જીમમાં એક ઉચ્ચ IPS અધિકારી સવારે કસરત કરવા આવે છે. ઘરેથી પગમાં સ્લીપર પહેરીને આવે અને જીમ પાસે ગાડી ઉભી રાખી તેમનો ડ્રાઇવર સાહેબને ગાડીમાથી ઉતરતા પહેલા પગમાં બૂટ પહેરાવે પછી જ સાહેબ કસરત કરે છે. આ ક્રમ લાંબા સમયથી ચાલી રહ્યો છે. સરકારી જીમ છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે અન્ય સરકારી અધિકારીઓ પણ જીમના મેમ્બર હોવાથી આવે છે. પણ આ IPS નો રૂઆબ આજકાલ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. જાતે બુટ પહેરવાની પણ તસ્દી ન લેતા અધિકારી કસરત કરવામાં પરસેવો પાડે છે.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાનો ચૂંટણી જંગ ગમે ત્યારે થશે જાહેર
રાજ્યનું પાટનગર હોવાના કારણે ગાંધીનગરનું રાજકીય મહત્વ ખૂબ રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભાજપના કાર્યક્રમમાં ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર કેન્દ્રસ્થાને રહ્યો છે. તે જ બતાવે છે કે હવે ગમે ત્યારે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર થશે. સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ કે બીજા સપ્તાહમાં ચૂંટણીની જાહેરાત થશે. ભાજપમાં છેલ્લા એક સપ્તાહથી સપ્ટેમ્બરની સિંગલ ડિજિટ તારીખમાં ચૂંટણી જાહેર થશે તેવું જોરશોરથી ચર્ચા ચાલી રહી છે. ભાજપની મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની ‘તિરંગા યાત્રા’, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની એકાએક ‘ચાઇ પે ચર્ચા’ અને ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માની ‘મન કી બાત’માં ગાંધીનગરની પસંદગી ચૂંટણી નજીક છે તે બતાવે છે. ભાજપ અધ્યક્ષ તો રવિવારે યુવાનો (Gen-Z) સાથે વિચાર ગોષ્ટી પણ કરી દીધી. અગાઉ 4 સપ્ટેમ્બરે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરાયું હતું. જોકે હવે આ કાર્યક્રમ ઇસ્કોન સંપ્રદાયની લાગણીને માન આપી રદ કરાયો છે. એટલે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાનો ચૂંટણી જંગ નજીક છે. હા, આ વખતે ચોક્કસ પ્રથમ વખત કોંગ્રેસે પણ ઉમેદવાર પસંદગીની સેસ પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે.