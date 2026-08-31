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ગાંધીનગરના કાવાદાવા : દિલ્હીમાં ફેરફારથી ગુજરાતમાં આવશે રાજકીય ભૂકંપ? બોલો IPS બૂટ ડ્રાઇવર પહેરાવે

Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’ 

Written ByDipti Savant
Published: Aug 31, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:00 AM IST
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : દિલ્હીમાં ફેરફારથી ગુજરાતમાં આવશે રાજકીય ભૂકંપ? બોલો IPS બૂટ ડ્રાઇવર પહેરાવે

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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