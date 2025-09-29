ગાંધીનગરના કાવાદાવા : પાટીલના મોઢે એક નામ આવતા સૌ કોઈ ચોંકી ગયા! એક IPS ની પત્ની સામે ન ચાલી
Gandhinagar Na Kavadava : ગુજરાતના રાજકારણની ગપશપ, કયા નેતાએ શું કર્યું, કોણ રાજ રમત રમી ગયું... જાણવા માટે જુઓ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા’
Gandhinagar Na Kavadava હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગાંધીનગરની રાજકીય ગલિયારીઓમાં બનતી ચટપટી વાતો લોકોના કાન સુધી પહોંચે તે માટે ઝી 24 કલાક તમારા માટે લાવ્યું છે ખાસ કોલમ ‘ગાંધીનગરના કાવાદાવા.’ દર સોમવારે પ્રસ્તુત થનારી આ કોલમમાં તમને એ વાતો જાણવા મળશે જે રાજકારણમાં એક કાનથી બીજા કાનમાં ચૂપચાપ કે ઈશારા ઈશારામાં કહેવાઈ જતી હોય છે. હિતલ પારેખની કલમે વાંચો ગાંધીનગરના કાવાદાવા.
દાદા ઉર્ફે કાકા-ભત્રીજાની જોડીએ કહેલું પાળી બતાવ્યું
ગુજરાતમાં સૌથી લોકપ્રિય તહેવાર નવરાત્રિ રહ્યો છે. યુવાનો નવરાત્રિના તાલે ઝુમી રાસ ગરબાની રમઝટ બોલાવતા હોય છે. જોકે રાત્રે 12:00 વાગે ગરબા બંધ કરી દેવા તે પ્રકારની ગાઈડલાઈનને કારણે ખેલૈયાઓમાં કચવાટ રહેતો હોય છે. જોકે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની જોડીએ ખેલૈયાઓને મન મૂકી રમી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરી દીધી. ગત વર્ષે પણ ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જાહેરમાં કહ્યું હતું કે, ખેલૈયાઓ થાકે નહીં ત્યાં સુધી ગરબા રમી શકે છે. જોકે આ વખતે ગૃહરાજ્ય મંત્રી લંડન પ્રવાસને કારણે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કે નિવેદન આવ્યા ન હતા. જેનાથી ખેલૈયાઓમાં એક ડર હતો. પોલીસ કમિશનર દ્વારા બાર વાગ્યા સુધી જ ગરબાની જાહેરાત પણ કરી દેવામાં આવી. જોકે દાદા ઉર્ફે કાકા અને ભત્રીજાની જોડીએ પોતાનું વચન પૂરું કર્યું. મોડી રાત સુધી ગુજરાતમાં ખેલૈયાઓએ મન મૂકીને માં અંબાની આરાધના ગરબા ગ્રાઉન્ડ ઉપર કરી.
IAS કે IPS અધિકારી હોય, પણ ઘરમાં તો ન જ ચાલે..
આપણી સોસાયટીમાં આજે પણ આઈએએસ અને આઇપીએસ અધિકારીઓનો અલગ જ માન મોભો જોવા મળે છે. તેમના એક આદેશથી સમગ્ર તંત્ર દોડતું થઈ જાય છે. જોકે આજ IAS અને IPS ને પણ કોઈનો આદેશ માનવો પડે છે. હા આ વાત IAS અને IPS ની ધર્મ પત્નીઓની છે. IAS અને IPS તેમની પત્નીઓના આદેશ પાલન માટે કશું પણ કરી શકે. દર વર્ષે IAS અને IPS એસોસિએશન દ્વારા ગરબાનું આયોજન થાય છે. આ નવરાત્રિ દરમિયાન યોજાયેલા ગરબામાં ધર્મ પત્નીઓના આદેશનું પાલન કરતાં આઇપીએસ અધિકારીઓ નજરે પડ્યા. એક IPS અધિકારીની પત્નીએ પોતાની સાથે ગરબા ગાવા જ પડશે એ પ્રકારનો આદેશ કરતા મજબૂર અધિકારીને પત્ની સાથે ફરજિયાત ગરબાના ત્રણ રાઉન્ડ લેવા જ પડ્યા. ત્યાં હાજર ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સહજતાથી બોલ્યા ઓફિસમાં ભલે અમારું ચાલે પણ ઘરમાં તો પત્નીનું જ ચાલતું હોય છે.
સી.આર. પાટીલના મોઢે પ્રદીપસિંહનું નામ આવતા સૌને આશ્ચર્ય
ભાજપ માટે પ્રદીપસિંહ નામ ખૂબ જાણીતું છે. એ પૂર્વ ગૃહરાજ્ય મંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાની વાત હોય કે ભાજપના પ્રદેશ પૂર્વ મહામંત્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા. આ બંને બાપુઓના નામ એક સરખા છે એટલે બોલતી વખતે ઘણીવાર સહજતાથી ભૂલ થાય છે. પ્રદીપસિંહ જાડેજાની જગ્યાએ પ્રદીપસિંહ વાઘેલા અને પ્રદીપસિંહ વાઘેલાની જગ્યાએ પ્રદીપસિંહ જાડેજા બોલાઈ જાય. આમ પણ બંને પ્રદીપસિંહનો રાજકીય સમય લાંબા સમયથી ખરાબ ચાલી રહ્યો છે. જોકે હવે સમય બદલાઈ રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સ્વદેશી અપનાવો માટે ગુજરાતના સંયોજક તરીકે પ્રદિપસિંહ જાડેજાની નિમણૂંક કરાઈ છે. જેનાથી તેઓ કમલમમાં દેખાતા થયા. પણ આજે આપણે વાત પ્રદીપસિંહ વાઘેલાની કરવી છે. કમલમ કાર્યાલયમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપના અધ્યક્ષ સી. આર. પાટીલે સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી. જેમાં સીઆર પાટીલની બાજુમાં પ્રદિપસિંહ જાડેજા બેઠા હતા. તે સમયે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રદીપસિંહ જાડેજાની જગ્યાએ પ્રદીપસિંહ વાઘેલા ભૂલથી બોલાઈ ગયું. સી આર પાટીલે તાત્કાલિક સુધારો કરીને પ્રદીપસિંહ જાડેજાના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો. જોકે આ સમયગાળા દરમિયાન પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજર ભાજપના નેતાઓ અને યુવા કાર્યકરો એકબીજા સામે જોવા લાગ્યા. કેટલાક કાર્યકરોએ તો સીઆર પાટીલ હજુ પ્રદિપસિંહ વાઘેલાને નથી ભૂલ્યા તેવી ટકોર પણ કરી. કદાચ પ્રદીપસિંહ જાડેજા કમલમમાં દેખાતા થયા તેવી જ રીતે આગામી સમયમાં પ્રદિપસિંહ વાઘેલા પણ કમલમમાં દેખાય તેનો પણ આ સંકેત હોઈ શકે.
સલામ છે ગુજરાત પોલીસને એન્કાઉન્ટરથી પોલીસનું આત્મબળ વધ્યું
ગુજરાતમાં એન્કાઉન્ટર શબ્દ નવો નથી. ભાજપ સરકાર શાસનમાં આવી એ પહેલાથી ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ગુનાખોરીના નામચીન વ્યક્તિઓના એન્કાઉન્ટર થતા રહ્યા છે. ભાજપ સરકાર ગુજરાતમાં આવ્યા બાદ 2002 થી 2006 સુધીમાં અનેક એન્કાઉન્ટર પોલીસ દ્વારા થયા. એવું કહેવાય છે કે આ સમયે ગુજરાત પોલીસનું મોરલ ખૂબ ઊંચું હતું. બાહોશ અધિકારીઓની ચર્ચા થતી. જોકે એ પછીના સમયગાળા દરમિયાન પોલીસ અધિકારીઓનું મોરલ નીચું જતું ગયું. એન્કાઉન્ટરની વાત તો બાજુ પર રહી પણ પોલીસ અધિકારીઓ જોખમ લેવાની પણ હિંમત ઓછી કરતા હતા. આવા સમયગાળા દરમિયાન ગાંધીનગર અંબાપુર કેનાલ પાસે સાયકો કિલરનું એન્કાઉન્ટર કરીને ગુજરાત પોલીસ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. આ એન્કાઉન્ટરના કારણે પોલીસ અધિકારીઓનું આત્મબળ વધ્યું હોય તેવું ખુદ પોલીસ અધિકારીઓ માની રહ્યા છે. માત્ર વરઘોડા નહીં, જરૂર પડે તો પોલીસ અધિકારી એન્કાઉન્ટર પણ કરી શકે તે વાત લાંબા સમય બાદ પ્રસ્થાપિત થઈ. એક સિનિયર આઇપીએસ અધિકારીએ આ એન્કાઉન્ટર બાદ સરકારમાંથી મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રીના મળેલા સપોર્ટથી પોલીસનું મોરલ વધ્યું હોવાનો દાવો પણ કર્યો. આગામી દિવસોમાં આ એન્કાઉન્ટર સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓનું જાહેર સન્માન પણ ગૃહ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવશે.
ભાજપના નેતાનો મોબાઈલ ચોરાયો તો બે નેતાઓના ખિસ્સા કપાયા
રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં થોડા દિવસો અગાઉ એક યાત્રા રંગે ચંગે કાઢવામાં આવી. યાત્રાનું ઠેર ઠેર ભવ્ય સ્વાગત ભાજપના કાર્યકર્તાઓ નેતાઓ અને સામાજિક આગેવાનો દ્વારા કરાયું. જોકે આ તકનો લાભ લઈને કેટલાક ગઠિયાઓ સક્રિય બન્યા. ભાજપના સિનિયર નેતા અને પૂર્વ ગૃહરાજ્ય મંત્રીને જ કડવો અનુભવ થયો. ભીડનો લાભ લઈને કોઈ ચોર મોબાઈલ ચોરી ગયો. આ નેતા તાત્કાલિક અસરથી મોબાઈલ ડેટા કે મોબાઈલમાં રહેલા મહત્વની ફોટો કોપીનો દુરુપયોગ ન થાય તે માટે ધંધે લાગ્યા. જોકે આજ યાત્રામાં અન્ય બે નેતાઓના ખિસ્સા કપાયા હોવાનું જાણવા મળ્યું. જો પોલીસ ફરિયાદ કરે તો પોતાની સરકારની આબરું જાય એટલે બિન સત્તાવાર પોલીસને જાણ કરી ચોરને શોધવાનો પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે.
